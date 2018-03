Kreditori Agrokora prihvatili Peruška, neće tražiti trenutnu naplatu kredita

Foto: Hina



AGROKOR je u četvrtak objavio da su kreditori iz roll up kredita prihvatili imenovanje Fabrisa Peruška za novog izvanrednog povjerenika i Irene Weber za njegovu zamjenicu, te izjavili da neće koristiti svoja prava iz ugovora koja se odnose na promjenu izvanrednog povjerenika.



"Vjerovnici po Ugovoru o najstarijem zajmu prihvatili su imenovanje Fabrisa Peruška na funkciju izvanrednog povjerenika i Irene Weber na funkciju zamjenice izvanrednog povjerenika u Agrokoru d.d. te su izjavili da neće koristiti svoja prava iz Ugovora koja se odnose na promjenu izvanrednog povjerenika", navodi se u objavi koju je Agrokor objavio na internetskoj stranici posvećenoj nagodbi.



Neće koristiti klauzulu iz ugovora o roll up kreditu?



Pritom iz Agrokora ne daju nikakva detaljnija objašnjenja, ali se da iščitati kako kreditori neće koristiti klauzulu iz ugovora o roll up kreditu koja im je davala i mogućnost da potraživanja iz tog ugovora učine dospjelim ako vlada ili sud u postupku izvanredne uprave smjene dosadašnjeg izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka.



Nakon što je Ante Ramljak 20. veljače premijeru Andreju Plenkoviću podnio neopozivu ostavku na dužnost izvanrednog povjerenika, a vlada je početkom ovog tjedna za novog povjerenika predložila Fabrisa Peruška te za njegovu zamjenicu Irenu Weber, Trgovački sud u Zagrebu jučer je opozvao Ramljaka te imenovao Peruška i Weber.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ostavkom Ramljaka u medijima se aktualiziralo i pitanje klauzule iz roll up kredita o mogućnosti da ti kreditori učine dospjelim potraživanja po tom kreditu.Prošloga je tjedna i Zagrebačka burza od tvrtki iz sastava Agrokora čije dionice kotiraju na Burzi zatražila dodatne informacije vezane za mogućnost upotrebe takve klauzule iz roll up kredita (Ugovor o najstarijem kreditu do 1,06 milijardi eura od 8. lipnja 2017. godine).U odgovoru su te tvrtke navele kako u slučaju da vlada ili sud u postupku izvanredne uprave zamijene izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka ili savjetnika za restrukturiranje vjerovnik "ima pravo, ali ne i obvezu potraživanja iz Ugovora učiniti dospjelim".U utorak je Burza dodatno zatražila od tih kompanija potvrdu ili opovrgavanje neprovjerenih medijskih napisa da je nakon sklapanja osnovnog teksta Ugovora o najstarijem kreditu u razdoblju od šest mjeseci sklopljeno najmanje osam izmjena i dopuna te sadrži li koji od tih aneksa odredbu koja mijenja ili dopunjuje onu da vjerovnici imaju pravo, ali ne i obvezu potraživanja iz ugovora učiniti dospjelim u slučaju da vlada ili sud u postupku izvanredne uprave zamjene izvanrednog povjerenika.Tvrtke iz sastava Agrokora u odgovoru su navele da je, prema informacijama kojima raspolažu, inicijalno sklopljen ugovor izmijenjen, no da te izmjene ne utječu na navedena prava vjerovnika u pogledu zamjene izvanrednog povjerenika.