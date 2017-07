KRENULI INCIDENTI MUP triput tjerao brodove slovenske policije iz Piranskog zaljeva

Foto: FAH

ARBITRAŽNI sud u Haagu donio je u četvrtak presudu u slučaju graničnog spora Hrvatske i Slovenije prema kojoj je Slovenija dobila tri četvrtine Piranskog zaljeva te takozvani "junction", prolaz do otvorenog mora u kojem ima jednaka prava kao ostali.

Dok slovenska strana upozorava da se Hrvatska mora držati odluke Arbitražnog suda, hrvatska strana uporno ponavlja da za nju odluka suda nema apsolutno nikakvu važnost te da je neće implementirati.

Tri incidenta



Svega dva dana nakon odluke suda MUP je na svojoj stranici izvijestio o nekoliko incidenata u Piranskom zaljevu, a napominju da će o svim incidentima i dalje izvještavati na svojim stranicama.



"Tijekom današnjeg dana, 1. srpnja 2017. godine, hrvatska je policija evidentirala tri slučaja povrede crte razgraničenja na moru:



- u 10,45 sati, na 0,9 NM i 8 milja od Rta Savudrija, unutar teritorijalnog mora RH, policijsko plovilo Republike Hrvatske zateklo je slovensko policijsko plovilo te su nakon uspostavljenog kontakta izdali upozorenje kako se nalaze unutar teritorijalnog mora RH te da ga napuste, što su u 11,05 sati i učinili. Napominjemo da je prije postupanja hrvatskog policijskog plovila, slovensko policijsko plovilo u prolazu, bez zaustavljanja, upozorilo hrvatsku ribaricu da se nalazi u teritorijalnom moru Slovenije te se nakon toga bez ikakvog postupanja udaljilo od ribarice.





- u 11 sati, na crti razgraničenja, uočen je ulazak slovenskog policijskog plovila na 0,8 milja u teritorijalnom moru RH i 1,9 milja od Rta Savudrija. Također je uspostavljen kontakt s plovilom te je upozoreno da se nalazi unutar teritorijalnog mora RH. Policijsko je plovilo potom napustilo teritorijalno more RH.- u 14,06 uočeno je slovensko policijsko plovilo kako uplovljava u teritorijalno more RH s kursom plovidbe prema hrvatskoj ribarici. Prije dolaska slovenskog policijskog broda do hrvatske ribarice na 0,3 milje u teritorijalnim vodama RH i 1,7 milja od Rta Savudrija uspostavljen je kontakt sa slovenskim policijskim plovilom, izadno im je upozorenje da napuste teritorijalno more RH, što su u 14,28 sati i učinili.Nije bilo kontakta između hrvatske ribarice i slovenskog policijskog broda", priopćili su iz policije.

Latin: Dvije ribarice položile mreže kod crte razgraničenja



Dvije ribarice su isplovile do crte razgraničenja u Savudrijskoj vali, slovenska policija ih je upozorila, ali stanje je mirno, rekao je Hini savudrijski ribar i aktivist Danilo Latin u subotu, dva dana nakon odluke Arbitražnog suda u Hagu o graničnom sporu koju Hrvatska ne priznaje, budući da se iz spora povukla zbog slovenske povrede postupka.



Latin je rekao da su u subotu dvije hrvatske ribarice isplovile do dosadašnje crte razgraničenja u Savudrijskoj vali.



Jutros je slovenska policija upozorila ribara Ezija Kocijančića da se sa svojim ribarskim brodom nalazi u slovenskim teritorijalnim vodama. Kasnije je još jedna ribarica u pratnji dva plovila hrvatske policije isplovila u namjeri da položi mreže u moru, tada došlo do "bliskog verbalnog susreta" između hrvatske i slovenske pomorske policije, kazao je Latin. Nakon polaganja mreža, ribarica se vratila u matičnu luku i situacija na moru mirna, ispričao je Latin.



"Za sve nas ribare i danas je još jedan uobičajeni radni dan, neovisno o toj odluci o arbitraži", rekao je Latin. Ponovio je kako očekuje da Vlada i Sabor "ustraju u svojoj odluci da za Hrvatsku odluka Arbitražnog suda nije obvezujuća".