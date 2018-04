Krenuo val otkaza u Brodosplitu, pogledajte što kaže žena koja je 33 godine radila u škveru

Screenshot YouTube

BRODOSPLIT više ne dobiva državne dotacije i kao što se očekivalo, gazda Tomislav Debeljak odlučio se značajno reducirati broj radnika.

Biserka Stipanović 27 godina radila je kao dizaličarka, a potom ju je Debeljak rasporedio da radi kao - čistačica. Jučer je dobila otkaz. U škveru za nju više nema mjesta. Nije sama. Od tridesetak radnika u njenoj tvrtki, čak osmero je dobilo otkaz. Gotovo trećina.





"Debeljak je dao otkaz svim dizaličarkama, to je bila čista diskriminacija žena"

"Dobila sam otkaz kao višak radne snage. Kazali su mi: 'Netko mora ići, izbor je pao na vas.' 27 godina sam provela na dizalici, a kada je došao Debeljak, dobila sam otkaz, ja i mojih šest kolegica. Sve žene koje su bile na dizalicama dobile su otkaz. Razlog nije naveden. Mi smo se bunile da je to čista diskriminacija žena, no tada nitko nije smio izaći u medije jer ne bi dobio drugi posao. Nas tri smo uspjele prijeći u čistačice i od tada čistimo. I sada ponovno otkaz", kaže nam Biserka.

Nije imala previše izbora kada ju je Debeljak degradirao.

"Morala sam prihvatiti posao čistačice. Muž mi je hrvatski branitelj, ali ne može do posla. Morala sam ostati raditi za minimalac od 2.750 kuna. I sada opet sve iz početka. Treba mi još pet godina do prijevremene mirovine. A i to će biti minimalac teški", priča Biserka.

"Škver sada gradi male brodice koje su nekada bile na velikim brodovima koje smo radili"

Pokazuje nam duplericu Slobodne Dalmacije iz 2008. godine. Cijela reportaža o Biserki, tada diki splitskog škvera.

"Izabrali su me za kumu broda Solin koji smo gradili za Jadroplov. Biti kuma broda je bila velika čast. Kume i kumovi birali su se među najboljim radnicima škvera. A to je bio zadnji veliki prekooceanski brod napravljen u škveru. Sada se rade male brodice koje su nekad bile na velikim brodovima. To su postignuća današnjeg škvera. Zato i dobivamo otkaze. Ne samo u mojoj firmi, nego svugdje", kazala nam je Biserka.

Sindikalist Joško Franić pribojava se da se splitskom škveru spremaju crni dani.

"Priprema se 800 otkaza, a Debeljak je rekao da će ih biti tisuću. Činjenica je da nema dovoljno posla, situacija nije nimalo dobra. Velikih brodova nema. Više puta smo obavijestili bivšeg državnog odvjetnika Cvitana, apeliramo na njegovog nasljednika da pogleda sve što je u DORH-u. Neka nam se javi ako mu je bilo što potrebno. Mi u sindikatu imamo kompletnu dokumentaciju", kazao nam je Franić.

Gdje je novac koji je Debeljak primio od države?

"Nije istina da je Brodosplit restrukturiran, jer da je restrukturiran, otkaza ne bi bilo. Pitanje je gdje su novci koje je Debeljak dobio od države. S tim novcem se moglo pet godina dijeliti plaću da nitko ne radi. Tražit ćemo konkretne odgovore od Plenkovića i Dalić, neka kažu što se radi u hrvatskim škverovima", najavio je Franić.

Par riječi rekao nam je i Zvonko Šegvić, bivši čelnik Nezavisnog sindikata Brodosplita.

"Biserka je bila ponos škvera i sindikata, ženi nije bilo ispod časti raditi kao čistačica. Prozvao bih Čačića i Vrdoljaka. Neki organi bi se trebali pozabaviti i utvrditi što su oni restrukturirali. Ako su restrukturirali brodogradnju, ja ću večeras doći do Mjeseca i popiti kavu. Sve što se događa u hrvatskoj brodogradnji rezultat je nesposobnosti hrvatskih političara. Naročito su splitski političari digli ruke od Brodosplita", zaključio je Šegvić.