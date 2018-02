Kristinin tata izgubio živce, Komšićeva teta: "David nije monstrum, on je dobar dečko"

Foto: Željko Lukunić/Pixsell, Obiteljska fotografija

DANAS u 10 sati na zagrebačkom Županijskom sudu nastavilo se suđenje Davidu Komšiću za brutalno ubojstvo Kristine Krupljan. Danas su svjedočili svjedoci obrane.

Današnje ročište trajalo je do nešto poslije 13 sati. Sljedeća rasprava je sljedeći petak, 23. veljače. "Nećemo imati raspravu 22. jer je tad godišnjica smrti", rekla je sutkinja.



Prva svjedokinja danas trebala je biti Iva Komšić, 25-godišnja starija sestra Davida Komšića, no ona je odbila svjedočiti. No svjedočiti je morala sestrična ubojice Mia Perić koja nije mogla iskoristiti zakonsku blagodat nesvjedočenja.

Ubojica tražio da se presvuče iz krvave odjeće



Perić je svjedočila da je poznavala Kristinu Krupljan od osnovne škole. Rekla je da se družila s Davidom i da su David i Kristina bili u normalnoj vezi oko četiri godine, da su se malo svađali.



"Nisam bila upoznata s problemima između njih dvoje. Čula sam da ga je Kristina prijavljivala više puta, no ne znam da je bilo kakvih fizičkih nasrtaja", dodaje.



O toj kobnoj večeri, 22.2.2017., kazala je da ju je David nazvao. "Moj dečko je otišao po njega, plakao je, povraćao, bio je u šoku. Nazvao je tatu, a ja sam mu nazvala mamu.''



"Moj dečko je otišao po njega pred jednu zgradu koja je udaljena pet minuta od Kristinine kuće. Moj dečko ga je doveo kod sebe u stan. David je odmah otišao u WC i derao se: 'Vozi me kući!' Počeo je povraćati, ja sam zvala njegovog tatu čim smo došli pred Davidovu kuću. Ja sam ga vozila doma", opisala je svjedokinja.



Nije znala odgovoriti koliko su se zadržali kod njenog dečka. "Vidjela sam da David ima crnu jaknu i traperice i da ima krvi po sebi", rekla je.



"Presvukao se kod mog dečka u stanu. On mu je dao trenirku jer ga je tražio da se presvuče.

Kad sam ga dovela pred kuću, tad sam mu nazvala tatu koji je došao po njega i odveo ga na policiju. S njim je David razgovarao. David mi nije rekao što se dogodilo te večeri jer je bio u šoku. Moj dečko je bacio Davidovu odjeću u kontejner preko puta zgrade dok sam ja odvela Davida. To mi je kasnije rekao dečko", kazala je Davidova sestrična dodajući još da su David i njen dečko prijatelji.

"Kristina je lagala o trudnoćama"

Tužiteljstvo je pitalo svjedokinju kako je došlo do toga da se David presvuče. "David je tražio odjeću i ja sam mu je dala. Mislim da sam mu je ja dala. Ne sjećam se točno."



Tužiteljstvo je svjedokinji predočilo njen prijašnji iskaz. "David je bio u panici i tražio od Antonija majicu i trenirku da se presvuče", to je rekla.



Branitelj Miljević pita je li znala o Kristininim trudnoćama.



"Kristina je stalno govorila da je trudna. Lagala je. Ispostavilo se da nije bila. Samo je jednom bila trudna s njim i imala spontani. Jedino znam da je bila trudna u 10. ili 11. mjesecu 2016. Tada je imala spontani. A inače je stalno govorila da je trudna. Nisam znala da je bila trudna u vrijeme ubojstva. Nije mi poznato ni da li je to znala moja sestra koja je bila Kristinina prijateljica", rekla je ubojičina sestrična.



Sutkinja ju je pitala što se David derao, a sestrična kaže da se samo derao da zove tatu. "Pitala sam ga što se dogodilo, ali mi David nije odgovorio. Samo je ponavljao: 'Zovi mi tatu i vozi me kući''', odgovorila je na pitanje predsjednice Vijeća i dodala da David ništa drugo nije govorio jer nije bio u stanju.

Sestrična promijenila iskaz?

Sutkinja je podsjeća da je u prijašnjem iskazu rekla da je David govorio da zove hitnu i policiju.



Na podsjećanje sutkinje da je ranije u iskazu rekla da je David u autu pred kućom govorio: ''Nisam htio, nisam htio'', rekla da je moguće da je tako govorio, ali se ne sjeća. "Ja sam saznala što se dogodilo tek kad mu je tata došao s policije", dodala je.



"Mi smo se inače družili po kavama. David se družio s Armenom, Filipom, mojim dečkom. Imao je dosta prijatelja. Kristina nije izlazila s nama iako smo nekad znali popiti kavu." Rekla je i kako joj se David inače rijetko povjeravao. Time je završila svoje svjedočenje.

I druga sestrična promijenila priču

Sljedeća svjedokinja bila je Leonarda Perić, još jedna Komšićeva sestrična. "Družila sam se s oboje. Bili su 4-5 godina u vezi. Bili su u dobroj vezi. Malo su se slagali, malo svađali kao i svi. Ne znam je li bilo intervencija policije jer je Kristina par puta lagala. Kristina mi je bila prijateljica", rekla je. Zatim je ipak na pitanje sutkinje rekla da zna da je bilo prijave zbog slučaja s autom.



"Kristina mi se nekad povjeravala. 22.2.2017. sam bila kod dečka i mama me zvala i rekla da idem kod Kristinine zgrade. Tamo su već bile moja mama i teta. Otišla sam do auta i vidjela Kristinu u tom stanju u autu i samo sam otišla. Mislim da je auto bio upaljen, ne sjećam se. Bila sam kad je došla hitna i potom sam otišla. Znala sam da je Kristina tad bila trudna. Ona mi je rekla. Ne sjećam se kad točno, ali znam da je to bilo kad smo zadnji put bile na kavi. Možda dva tjedna prije ubojstva. Ona i David tad nisu bili u vezi", ispričala je Komšićeva sestrična.



"Kristina mi je rekla da David ne zna da je trudna. I rekla je kako to još nikome nije rekla. Nisam rekla Davidu za njenu trudnoću niti ikome drugome", dodala je.



Sutkinja ju je podsjetila na prijašnji iskaz u kojem je izjavila kako je za trudnoću rekla svojoj sestri. Sad kaže kako joj nije rekla.



Sutkinja je podsjeća da je izjavila kako je rekla svojoj sestri za Kristininu trudnoću što su pak rekle i Davidovim sestrama. Kaže kako se ne sjeća da je to rekla.



Sutkinja je upitala svjedokinju na što je točno mislila kad je rekla kako se sjeća jedino prijave zbog auta. "Ma samo znam da mi je Kristina rekla to zadnje kad su joj razbili auto", odgovorila je Perić.

Je li joj Kristina rekla tko je otac djeteta?



Tužiteljstvo je pita detalje o autu. Je li se iz auta čula muzika, jesu li svjetla bila upaljena? Ona kaže da se ne sjeća. Tužiteljstvo je podsjeća na njen iskaz u DORH- u: "Vidjela sam auto upaljenih svjetala iz kojeg se čula muzika." Na to kaže da se sad zaista ne sjeća.



"Možda je bilo tako kako sam tad rekla jer je to bilo brzo nakon ubojstva, a sad se ne sjećam tih detalja." Kaže i kako se sjeća da joj se Kristina povjerila da ju je David jednom udario.



"Ja sam bila u šoku", rekla je i dodala kako se ne sjeća u kojem je položaju bila Kristina u autu.



Branitelj Miljević pitao je svjedokinju je li joj Kristina rekla tko je bio otac djeteta. Svjedokinja je odgovorila da nije. On je podsjeća da je u ranijem iskazu rekla da Kristina ne zna čije je dijete. "Ako sam tako rekla ranije, onda stojim pri tome. Jednostavno se ne želim podsjećati svih detalja jer mi je prestresno", kazala je Perić.



Miljević je pita zna li o Kristininim vezama s drugim muškarcima. Tužiteljstvo se buni. Miljević im kaže da ga ne prekidaju. Sutkinja je podviknula: "Mir! Oboje!"

Sa čovjekom s kojim je bila trudna Kristina se vidjela nekoliko puta?



"Znam da se viđala sa Zdravkom par puta, no ne znam ništa o toj vezi", rekla je na kraju Leonarda Perić.





Sljedeća svjedokinja bila je Ljubica Marjanović, sestra Komšićeve majke. Odbila je iskoristiti blagodati nesvjedočenja."Živim u istoj kući sa sestrom i njenom obitelji. Jako smo bliski. Poznavala sam Kristinu otkako je David krenuo u 8. razred i otkako su bili u vezi. Dala sam iskaz. Znam cijeli tijek veze. Kad sestre i šogora nije bilo, ja sam bila tu. Kristina je često zvala policiju. Došla je jednom u 1 u noći pred kuću. David joj se nije htio javiti na telefon. Ona je trubila pred kućom. Jednom je zvala policiju isto jer joj se nije htio javiti", rekla je."Jednom kad sestre nije bilo, vidjela je Davida da sjedi s nekim društvom i curom, tad je zvala policiju, ja sam morala doći jer mi sestre i šogora nije bilo. Prijetila je Davidu da ne sjedi s tim društvom i rekla mu da će zvati i policiju. I tako je i bilo. Zvala je policiju i ona se tad sama izgrebala po licu i rekla da će reći da joj je to David. To je radila iz ljubomore. Drugo jutro je pak izašla iz kuće s Davidom. Tako je to bilo, posvađaju se pa se pomire", ispričala je sestra Komšićeve majke.

Pitala ubojicu do kad će na policiju, on se nasmijao i rekao: "Pusti to"



"22.2. sam bila doma. Nisam vidjela Davida. U 21:30 sam čula kroz kuću sestru kako plače. Izašla sam van i čula je kako viče 'Davide, Davide'. Izašla sam van i vidjela Miju, Ivu i Vjeku, i David je vani povraćao i plakao i govorio: 'Zovite hitnu.' Sestra je počela plakati i pala je. Ivo je u tom trenu rekao da trčim prema Kristininoj zgradi. Uzela sam jaknu i krenula prema Kristininoj zgradi. Zvala sam Leonardu Perić da je pitam gdje joj je zgrada. Meni je Ivo rekao da je to pred zgradom, a njemu je rekao David. Meni je Leonarda rekla točno koja zgrada i rekla da je u blizini. Zamolila sam je da i ona dođe", rekla je Marjanović u svjedočenju.



"Poznavajući njih dvoje, da su se stalno svađali, mislila sam da se Kristina maknula. Da je otišla negdje. Nisam mogla vjerovati da bi se to dogodilo. Zvala sam Ivu koji mi je rekao da potražim auto. Vidjela sam da su na autu gorjela svjetla. I sa suvozačeve strane pogledala unutra krvavu Kristinu i krenula sam vikati. Vidjela sam dva dečka tamo u parku i molila ih broj hitne i policije. I zvala ih. Tad je liječnica ustanovila smrt. Pitala sam policajca da nas pusti doma, rekao je da odemo, pa smo otišli i kasnije su svi došli tamo", ispričala je sestra Komšićeve majke o kobnoj večeri.



Marjanović se potom prisjetila da je Kristina ležala tako da joj je napola glava bila na volanu. "Tako šokirana sam zamolila dva dečka broj hitne i policije. Znam samo da je ubrzo došla hitna i liječnica je konstatirala smrt."



Tužiteljstvo ju je pitalo o događaju kad ga je Kristina tužila da ju je napao i prijavila ga policiji te ga je ona (teta) drugi dan opet vidjela s Kristinom. Pitala sam ga drugi dan: "Pa dokle ovo David, pa jučer smo bili na policiji". A on mi se samo nasmijao i rekao 'Pusti to''', ispričala je.

Kristinin tata izgubio živce



Miljević ju je pitao o trudnoćama.



"Nisam znala da je trudna u vrijeme ubojstva. No znala sam da je već ranije govorila da je trudna dva ili tri puta, a znam sigurno da je to jednom bilo točno."



Na to je reagirao otac ubijene Kristine koji je u publici slušao raspravu. "Pa dobro, zar to što je bila trudna daje dozvolu da ju ubiju? Ne mogu ovo više slušati!" rekao je.



Sutkinja ga je upozorila da se smiri.



U drugom dijelu ročišta svjedočila je druga teta ubojice, Antonija Perić, i ubrzo briznula u plač.



"2006. sam doselila, bili smo povezani preko moje kćeri Leonarde", govori Komšićeva teta uz suze. "Kristina je bila jako pristojna, marljiva. Jako sam je voljela, kao svoje dijete. Upisala je gimnaziju, a kako David nije išao u školu tako je i ona rekla da joj ne treba škola. Često mi se znala povjeriti. Jednom me samo povrijedila kad sam bila u Požegi, tu večer je moja kćer s Davidom i ostalim društvom bila na tulumu kod nas. Nju nisu valjda zvali pa je pozvala policiju. To me jedino povrijedilo. Inače je bila divno dijete baš kao i David koji je poštivao svoju obitelj. Za svaki blagdan i svaku proslavu bila je kod nas ili kod Komšićevih s obzirom da je od Davida bila u vezi od 8. razreda. Prvo je to bila dječja ljubav, a poslije je prešlo u ozbiljniju vezu", ispričala je svjedokinja.



''David se bavio sportom sve do ozljede zbog koje je završio na dvije operacije na Rebru. Imao je česte vrtoglavice pa mu zato nije dobro išla škola. Rekao je da mu zato nije dobro išla škola pa je počeo raditi kod tate. David joj je posvećivao veliku pažnju. Na početku je bila normalna veza sve do trena kad je David saznao da ga vara. Bili su jako ljubomorni jedno na drugo. Bili su sretni jedino kad su bili skupa. Par puta je David mijenjao brojeve telefone jer mu je stalno dosađivala'', rekla je Perić i opet počela plakati. "To je bila jako velika ljubav. Nitko nije bio svjestan da će do ovog doći. Čak je bila trudna s njim. Bili smo jako veseli. No dogodio se spontani. Znala je izmišljati da je trudna. Čak je jednom moju šogoricu tražila novce za pobačaj", rekla je.

"Nije monstrum kakvim ga prikazuju"



"Te večeri kad se dogodio taj slučaj zvale su me kćer i Ljubica da se nešto dogodilo. Rekli mi da požurim da ne znaju di je Kristina. Požurila sam. Kad sam došla tamo su bile moja kćer i Ljubica. Nas tri smo došle do auta. Lea je prva pogledala. Rekli smo joj da samo zatvori, da ne smijemo ništa. Onda nam je pozlilo. Sjeli smo na obližnju klupu. Od 21:30 do 22:30 smo čekali policiju. Nismo znali ni gdje ćemo ni kud. Policija je prva došla, a nakon njih hitna", ispričala je.



''Mislili smo da je Kristina možda u nesvijesti, no rekli su nam da je umrla. Onda smo zvali šogoricu i brata. Onda smo Ljubica, Lea i ja došli kod brata. Tamo su svi bili. Samo smo popili tabletu za smirenje. Cijelo vrijeme smo do 2 čekali. Brat je tad rekao da nema spasa. Da je Kristina umrla i da je David ostao u policiji. Otišla sam s kćerkama doma. Nakon dan-dva sam zvala Krupljanove da pitam možemo li doći izraziti sućut. Rekli su mi da ne žele mog brata. Kristinin tata je rekao da možemo samo doći izraziti sućut. Na sahranu smo svi išli. Kupili smo cvijeće i vijence", rekla je u svjedočenju Komšićeva teta.



Potom je ustvrdila da Komšić nije monstrum. "David nije monstrum kakvim ga nazivaju. On je dobar dečko", rekla je njegova teta i sestra Davidovog oca Antonija Perić.



"Često zovem Vesnu Krupljan. Čak sam je jednom kad je imala problema s bivšim mužem išla pomoći, brat mi rekao ako joj možemo pomoći da odemo. No već su je odveli na Oranice da prespava. Drugi dan smo je zvali i nije se javljala. Potom se javila da su je pustili i da će biti sve ok. Jako nam je teško svima. Vrijeme nam je svima stalo. Ne znam ni kako funkcioniramo. Skoro nam je slična situacija kao i Vesni. Brat se sreo s njom kod pošte i rekao da joj želi pomoći. Čak je Vesna par puta sa mnom otišla do Komšića. Čak su se na jedan način izmirili. Jako suosjećamo s obitelji", kazala je Perić.

Sestra oca Davida Komšića ne zna kakve je lijekove pio ubojica



"Kad sam 23.2. srela Anamariju Puček ona je rekla da su dan ranije cijeli dan David i Kristina bili skupa. I da je David znao da je Kristina trudna, da je voli i da će prihvatiti njeno dijete. Znam da ga je moj brat vodio na neke preglede kod doktora u Bosnu i da je David uzimao lijekove. Ne znam je li to moglo utjecati na njega da takvo što učini", rekla je svjedokinja.



Dodala je da su ih Krupljanovi zamolili da brat i šogorica (otac i majka ubojice) ne dolaze na sprovod i da su oni to poštovali.



Sutkinja je rekla da je Anamarija Puček već ispitana i da je rekla kako se tog dana Kristina našla s Davidom da mu kaže da je trudna. A svjedokinja kaže kako je detaljno razgovarala s Anamarijom o tom svemu i da joj je ona rekla da je David već znao da je Kristina trudna jer da mu je to rekla par dana prije ubojstva i da dijete navodno nije bilo njegovo. No da je David rekao da mu nije važno i da je jako voli te da će prihvatiti dijete iako nije njegovo, ispričala je.



"Znam da je prije par godina išao s bratom kod psihijatra u Kreševo i Sarajevo. Ne znam kakve je lijekove pio", odgovorila je na upit sutkinje o tome zna li kakve je sve lijekove pio David Komšić.

>> Sutkinja šokirana svjedočenjem defektologinje, Komšićeva sestra odbila svjedočiti



"Tu se ne radi samo o generalnoj prevenciji već i o optuženikovoj rehabilitaciji. David Komšić je bio patološki vezan za jednu osobu te je bio ovisan o roditeljima, što je znak emotivne i socijalne nezrelosti'', rekla je Murković.



Ona, kako je sama potvrdila u svjedočenju, s Komšićem uopće nije vodila razgovor o ubojstvu, nego samo o prijašnjim kaznenim djelima.



“Smatrala sam da sam imala dovoljan uvid u njegovu osobnost, i nisam imala potrebu s njim razgovarati o ovom posljednjem kaznenom djelu. Zaključila sam da se obitelj adekvatno brinula o njegovom odgoju i odrastanju", naglasila je defektologinja tijekom jučerašnjeg svjedočenja.



Podsjetimo kratko, Davida Komšića tereti se za brutalno ubojstvo trudne Kristine koju je nožem izbo 88 puta. Obrana ne poriče da je David Krupljan izbo trudnu Kristinu. No ako se dokaže optužnica prema kojoj ga se tereti za bezobzirnu osvetu, a zbog brutalnosti ubojstva te prijašnjih napada ubojice na Kristinu (jedan od trojice prijatelja potvrdio je da ju je David napao razbivši joj retrovizor i staklo na autu, a Komšićevi roditelji su potvrdili da joj je jednom prilikom oduzeo sat i mobitel te da joj je slao prijeteće poruke), prijeti mu maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Tu kaznu obrana pokušava značajno smanjiti.