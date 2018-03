Foto:

SRPSKI vojni avioni jutros su nadlijetali jug Srbije u sklopu redovitih aktivnosti, kako je kazalo tamošnje Ministarstvo obrane.



No kako prenosi Blic, albanski portali pišu da su srpski avioni letjeli i iznad graničnog grada Preševa kao i iznad same granice Kosova i Srbije. To je, kako pišu albanski mediji, izazvalo "pomutnju među tamošnjim stanovništvom".



Preševo je grad na jugu Srbije čiju većinu čine Albanci, a poznat je i kao njihovo kulturno središte.