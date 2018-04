Krstičević reagirao na zabranu ulaska u Srbiju: Vulin i ja smo dva različita svijeta

Foto: FaH



POTPREDSJEDNIK vlade i ministar obrane Damir Krstičević reagirao je na današnju odluku vlade Srbije kojom je proglašen personom non grata, odnosno zabranjen mu je ulazak u Srbiju do daljnjega.



"Ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja sam fokusiran na razvoj Hrvatske vojske i jačanje sustava domovinske sigurnosti. Vodim se vrijednostima, odgovornošću i onim što je najbitnije, a to je da nikad ne činim drugome nešto što ne bi želio da čini meni. Kakav sam bio u Domovinskom ratu, ali i nakon prisilnog umirovljenja i kad sam radio u privatnom sektoru, takav sam i kao ministar obrane RH", rekao je Krstičević, pa ustvrdio kako je odluka Hrvatske o zabrani ulaska srpskom ministru obrane Vulinu bila opravdana.



"Naša odluka, odluka države, je bila opravdana. To je bio naš odgovor na provokaciju od strane gospodina Vulina i to bi napravila svaka suvremena, moderna država koja vodi računa i svom suverenitetu, dostojanstvu i nacionalnim interesima. Ja nisam nikad nikoga vrijeđao, nisam nešto rekao što nije istina, nisam odlazio u Srbiju i nešto loše govorio. Međutim, ova odluka vlade Srbije je neopravdana. Ja se s tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima", dodao je Krstičević, kojeg su potom novinari pitali zbog čega je Srbija baš njega proglasila personom non grata.



"Možda je to zato što sam sudjelovao u Domovinskom ratu, možda jer sam bio zapovjednik 4. gardijske brigade. Ai ovo što sam radio i što sada radim je da časno služim Hrvatskoj", rekao je Krstičević.



Novinari su ga potom pitali kako vidi budućnost odnosa Srbije i Hrvatske nakon eskalacije diplomatskog rata.



"Ja sam uvijek za suradnju, baš kao i Hrvatska vojska koja puno surađije sa svima. S našim saveznikom SAD-om, Velikom Britanijom, Švedskom, Izraelom.. znate koliko je stranih ministara posjetilo Hrvatsku prošle godine. Hrvatska uvijek želi suradnju, dijalog, želi fokusiranost na budućnost. Hrvatska je moderna zemlja, članica NATO-a i Europske unije koja je usmjerena na budućnost", rekao je Krstičević.