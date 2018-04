KRVAVI NAPAD U AMERICI Gol upao u restoran i ubio četvero ljudi, gost mu istrgnuo pušku iz ruke

Foto: Nashville PD/Twitter/Index



ČETVERO ljudi je ubijeno, a više ih je ranjeno kad je goli napadač otvorio vatru u restoranu u Nashvilleu, javlja Fox News.



Watch the latest video at foxnews.com Napadač, koji je bio potpuno gol, u 3:25 ujutro po lokalnom vremenu zapucao je po ljudima ispred restorana Waffle House u Nashvilleu, u saveznoj državi Tennessee. Dvoje ljudi ubio je ispred restorana, a potom je ušao unutra i nastavio pucati. Ubio je četvero ljudi, više ih je ranio a potom je pješke pobjegao.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx

Kako je objavila lokalna policija, jedan od posjetitelja restorana istrgnuo mu je pušku iz ruku kad je vidio da napadač ima problema s oružjem. Pušku je bacio preko šanka restorana, nakon čega se napadač dao u bijeg.



Nosio je jurišnu pušku AR-15



Prema lokalnim medijima, napadač je imao strojnicu AR-15 koja se često koristi u masovnim napadima u Sjedinjenim Državama.





BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0