Kuščević od stranice ministarstva napravio lakrdiju, koristi je za osobne obračune sa stručnjacima

JUČERAŠNJA odluka ustavnog suda da odbije ocjenu ustavnosti Lex Šerifa prema svemu sudeći jako je razveselila uhljebe u Ministarstvu uprave.

Nezabilježena objava na stranicama ministarstva

Na web stranici ministarstva, naime, na dosad nezabilježen način su izravno, imenom i prezimenom napali stručnjake koji osporavaju zakon kojim se daji znatno veće ovlasti lokalnim moćnicima. U nastavku nisu propustili napisati hvalospjev svom šefu Kuščeviću, a sve skupa više liči na podbadanje djece u osnovnoj školi, nego na državno ministarstvo.

"Ustavni sud presudio: Profesor Koprić, Švaljek i Most fulali temu – Kušćević je u pravu", napisali su na stranicama ministarstva zapravo prenoseći tekst jednih dnevnih novinama o tome kako je ustavni sud odbio ocijeniti ustavnost Lexa Šerif kojeg je napisalo Kuščevićevo ministarstvo pa tamo sada likuju.

Objava je u međuvremenu uklonjena sa stranica ministarstva.

Ocjena ustavnosti Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji je prozvan Lex Šerif podnio je Grad Vrgorac u kojem je na vlasti Most zbog procedure usvajanja proračuna. Mostu je sporna odredba koja propisuje da pri donošenju proračuna lokalni čelnici mogu povući prijedlog proračuna i ponovno ga uputiti na odlučivanje vijeću. Druga odredba koju su u Mostu smatrali neustavnom jest ona da je zakon stupio na snagu prvog, a ne osmog dana objave u narodnim novinama.

Na sve je reagirao profesor Ivan Koprić na svom facebooku. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Koprić: Ministarstvo me osobno napalo, iako nemam veze s prijedlogom ocjene ustavnosti

"Danas sam bio izložen ataku na osobnoj razini od strane - Ministarstva uprave. Dobar dio dana stajala je na udarnom mjestu njihove internetske stranice ovakva objava.



Povodom čega? Povodom sinoć (?!) objavljene odluke Ustavnog suda kojom odbija dva prigovora iz zahtjeva Gradskog vijeća Grada Vrgorca za ocjenu ustavnosti pojedinih dijelova tzv. Lex šerif.



Javno sam najavio da ne kanim podnositi prijedlog za ocjenu ustavnosti tog zakona, jer smatram da moja dužnost kao znanstvenika prestaje nakon što iznesem argumente znanosti i struke. Svoje sam argumente iznosio tijekom donošenja i nakon donošenja tog nepotrebnog i štetnog zakona, koji će značajno usporiti razvoj lokalne demokracije.



Objavio sam znanstveni rad o njemu. Tu sam iznio sve što sam u tom trenutku imao. Kod svih argumenata ostajem i dalje, i nakon što sam vidio odluku Ustavnog suda.

Ustavni sud nije tijelo za utvrđivanje istine i pravde, nije autoritet koji presuđuje stručna pitanja. On je državno tijelo mješovite političke i pravne naravi. O tome, mislim, već svi sve znaju.

"Očekujem da mi Plenković objasni od kada mi je zabranjen znanstveni rad"



Odluku Ustavnog suda o prigovorima Mosta neću komentirati u ovoj objavi. Ustavnom sudu još preostaje odlučiti o drugim prigovorima protiv ovog zakona koji su izneseni u prijelozima koje su podnosili neki drugi akteri, čak i ne znam koji sve. Ustavni sud to može i ne mora napraviti. Pričekat ću s cjelovitom ocjenom njihovih odluka do momenta kad vidim što će i kako odlučiti o njima. O sinoć objavljenoj odluci Ustavnog suda imam, naravno, mišljenje.



No, postavljam pitanje i zahtijevam realizaciju odgovornosti Ministarstva uprave i njegovih čelnika za atak na mene i pokušaj sramoćenja na osobnoj razini koji su danas poduzeli pa ga večeras obrisali, nakon što je bio široko komentiran na društvenim mrežama i na nekim televizijama.



U protivnom očekujem da mi premijer mr.sc. Andrej Plenković javi otkad mi je, kojim aktom i temeljem kojih zakonskih odredbi zabranjen znanstveno-stručni rad i stručna kritika rada ministarstava i Vlade koju vodi", napisao je Koprić.

Švaljek: Je li ovo žuti tisak ili stranica ministarstva

Na napad ministarstva uprave reagirala je i Sandra Švaljek, koju su također osobno prozvali.

"Je li ovo žuti tisak ili službena stranica Ministarstva uprave?



Drago mi je da me ministar izdvojio zajedno s Ivanom Koprićem i Mostom - Kuščeviću i kuščevićima ću uvijek biti trn u oku", poručila je Švaljek.