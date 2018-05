Kuščević: Savjetnike u Agrokoru ne plaća država već privatnici

Foto: Hina

MINISTAR uprave Lovro Kuščević kazao je da u objavljenim mailovima tzv. skupine "Borg", koja je radila na Lex Agrokoru i na restrukturiranju te kompanije, nema sukoba interesa s predsjednikom vlade te da savjetnike u restrukturiranju Agrokora plaćaju vjerovnici.



Za objavu novih mailova tzv. "skupine Borg" u kojima stoji da se predsjednik vlade Andrej Plenković sastajao s tom grupom, Kuščević je rekao kako je najvažniji cilj da se restrukturiranje Agrokora dovrši i zadrže radna mjesta i proizvođači.



"Plaćeni iz svog novca"





"Koliko mi je poznato, sve savjetnike plaćaju privatnici, dakle vjerovnici Agrokora", rekao je i dodao da državu to nije koštalo ni jedne lipe. Prema tome, sukoba interesa ja tu doista ne vidim, zaključio je.Upitan je li to moralno ako je država birala savjetnike, odgovorio je da je to učinilo vjerovničko vijeće, a to su suvlasnici Agrokora i to je privatni novac i kapital."Oni su sami po svom nahođenju izabrali savjetnike koje su platili iz svog novca", rekao je.Kuščević je kazao kako izvanrednog povjerenika nije izabrala vlada, već Trgovački sud koji je neovisno tijelo, a on je odabrao savjetnike koji su plaćeni privatnim novcem, od tvrtke, od vjerovnika.