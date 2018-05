Lava na Havajima guta auto, pogledajte snimku

Screenshot: Twitter

ERUPCIJA vulkana Kilauea na Havajima započela je prošlog tjedna, a od tada otrovni plin i lava prijete stanovnicima tog otoka. Lava guta sve pred sobom i ništa je ne može zaustaviti. Vidi se to i na snimci koja se raširila društvenim mrežama, a na kojoj užarena masa guta parkirani automobil.

CgutierrezTV #NewDetails: We are following heartbreaking news out of #Hawaii. An active #volcano is being blamed for the destruction of 26 homes. This as lava continues to cover up roadways...more on #KRQEMornings. pic.twitter.com/sYGhjb8ZPx