Laž je da Agrokor nećemo platiti ni kune, već sada gubimo stotine milijuna

PREMIJER Andrej Plenković i njegovi suradnici stalno ponavljaju da cirkus u Agrokoru neće platiti građani, da ih sve što se do sada događalo neće koštati ni kune, no to, na žalost svih nas, nije točno - šteta za državu, bolje rečeno porezne obveznike, ako se plan nagodbe provede kako ga je zamislio Ante Ramljak, jedan od istaknutijih članova Borga, već sada iznosi stotine milijuna kuna, a tužbe još nisu ni krenule.



Država u vlasništvu ima dionice firmi iz sustava Agrokora, koje će Peruško izbrisati

U državnom suvlasništvu nalaze se tisuće firmi, pa tako i neke u sustavu Agrokora. Konkretno, država ima dionice Zvijezde, Vupika, Jamnice, Belja, Pika Vinkovci, Agrolagune i drugih, koje će prema planu nagodbe koji je zamislio bivši povjerenik Ramljak, a provodi sadašnji Fabris Peruško, biti izbrisane. Ne treba zaboraviti ni mirovinske fondove, koji su također ulagali velik novac u Agrokorove kompanije, koji će također biti izgubljen, a koji građani prisilno uplaćuju u tzv. drugi mirovinski stup pa ga de facto možemo tretirati kao porez.

Ramljak je krajem prošle godine šokirao manjinske dioničare planom nagodbe koji predviđa stvaranje “zrcalnih kompanija”. Zamišljeno je da se osnuju nova Jamnica, novi Vupik, novi Ledo, u koji bi bila prenesena imovina postojećih tvrtki, ali u njima neće biti mjesta za postojeće dioničare, već će isključivi vlasnici biti vjerovnici.

Stare kompanije trebale bi biti likvidirane nakon što se proknjiže ogromna jamstva kojima je Todorić premrežio te tvrtke kako bi se mogao zaduživati - no manjinskim dioničarima je sporno to što Ramljak nije ni pokušao poništiti ta jamstva. Naime, Todorić, odnosno Agrokor, iako je bio dominantan dioničar, nije bio jedini i manjinskim dioničarima je sporno da oni sada svojom imovinom odgovaraju za njegove “kombinacije”.



U portfelju CERP-a Zvijezda, Jamnica, Belje, Vupik...

Jedan od manjinskih dioničara čije dionice će biti obrisane je i država, a o njima brigu vodi (ili ne vodi) Centar za restrukturiranje i prodaju - CERP.

Tako na internetskim stranicama CERP-a možemo vidjeti da država ima 16.998 komada dionica Zvijezde, odnosno 16,9 posto kompanije nominalne vrijednosti 33,9 milijuna kuna. Početkom prošle godine cijena dionice Zvijezde na Zagrebačkoj burzi iznosila je oko 4800 kuna, što znači da je državni paket vrijedio 81,5 milijuna kuna. Nakon što su problemi Agrokora postali javni, došlo je do pada cijene pa je 10.04.2017., na dan kada je izvanredna uprava preuzela kompaniju, cijena bila 2200 kuna, što znači da je državni paket vrijedio 37,4 milijuna kuna, a ako nagodba bude provedena prema postojećem planu, te dionice bit će izbrisane.

Država ima i 1230 komada dionica Jamnice koje su početkom prošle godine na Zagrebačkoj burzi vrijedile oko 172 milijuna kuna, cijena jedne bila je 140 tisuća kuna. Na dan dolaska izvanredne uprave cijena dionice bila je 70 tisuća kuna pa je državni paket vrijedio oko 86 milijuna kuna, a nakon Ramljak-Peruškove nagodbe bit će izbrisane.

Ako zbrojimo tržišnu vrijednost dionica Zvijezde i Jamnice na dan dolaska izvanredne uprave u Agrokor, dolazimo do iznosa od 123,4 milijuna koje će država, odnosno svi mi, izgubiti kroz nagodbu.

Osim toga, CERP na svojoj listi ima i 5422 komada dionica PIK Vinkovci, nominalne vrijednosti 2,16 milijuna kuna, dionice Vupika, 15.802 komada nominalne vrijednosti 632 tisuće kuna. Tu je i 59.863 dionica Belja nominalno vrijednih 2,4 milijuna kuna…



Upitali smo Centar za restrukturiranje i prodaju, kao i Državno odvjetništvo RH, jesu li poduzeli neke korake kako bi zaštitili vlasništvo RH u tim tvrtkama, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.



Dionice Leda koje posjeduju mirovinci također se brišu

Ogromne gubitke građani će imati i kroz mirovinske fondove koji su “zapeli” u Agrokorovim dionicama - konkretno Ledu.

Iako su se izvukli iz Jamnice, dva mirovinca još uvijek su u Ledu, dok ih nagodba ne izbriše. AZ OMF ima 32.404 dionice koje su 10. travnja prošle godine, na dan ulaska povjerenika u Agrokor, vrijedile oko 130 milijuna kuna, odnosno oko 4000 kuna po dionici. Unutra je i Raiffeisen OMF koji ima 17.626 dionica koje, ako uzmemo u obzir cijenu od 4000 kuna, vrijede 70,5 milijuna kuna.

Ako i ne računamo buduće tužbe koje će s raznih strana teretiti RH za naknadu štete, vidljivo je da su već sada, s obzirom na nagodbu, država i članovi mirovinskih fondova oštećeni za nekoliko stotina milijuna kuna. A kada se u budućnosti podvuče crta, pa pribroje otpisi raznih dugova, te šteta koju će imati ostali manjinski dioničari Agrokorovih kompanija, njih preko 10 tisuća, šteta za građane mjerit će se milijardama a ne milijunima.