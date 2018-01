Liječnik koji je zlostavljao američke gimnastičarke dobio 175 godina zatvora, žrtva: "Uživaj u paklu"

Foto: Getty Images/ Guliver Image

BIVŠI sportski trener američke gimnastičke reprezentacije Larry Nassar osuđen je na 175 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja čak 160 žena.

Suđenje 54-godišnjem doktoru bilo je prilično traumatično iskustvo za sve prisutne žrtve. Nijedna nije mogla zaustaviti suze, a na njihove optužbe rasplakao se i Nassar.

"Ne postoje riječi kojima bih opisao svoje žaljenje prema vama i molim vas za oprost. Vaše riječi ponijet ću sa sobom u grob", rekao je Nassar obraćajući se svojim žrtvama u sudnici.

Njegove riječi nisu se svidjele sutkinji pa mu je poručila: "Živjet ćete u tami do kraja svog života".

Zatim je dodala: "Bila mi je čast sudjelovati u ovom slučaju, ali najveća privilegija bila je osuditi vas. Jer vi, gospodine, ne zaslužujete šetati više igdje osim u zatvoru."

Rachel Denhollander prva je gimnastičarka koja je prijavila Nassara već 2016. godine i prva je svjedočila. Ona je danas odvjetnica, a zlostavljanje je započelo kad je imala 15 godina.

"To je trajalo više od godinu dana. Koliko ti vrijedi život djevojčice, život mlade djevojke? Vidim da nosiš Bibliju na suđenju, da si je pročitao znao bi da dobra djela ne mogu izbrisati ovo što si učinio mladim djevojkama. Uništio si stotine života i nikad neću zaboraviti dan kad sam suprugu priznala što si mi učinio, samo sam čekala da se okrene i ostavi me, ali nije to učinio. Imam prekrasnu djecu i molim Boga svaki dan da su sigurna. Tebi ne treba naš oprost, za to se obrati Bogu."

Žrtve su imale manje od 15 godina kada ih je zlostavljao, a nije riječ samo o sportašicama. Jedna od žrtava je i kći obiteljskog prijatelja, Kyle Stephens koja je imala samo 12 godina kada ju je zlostavljao.

"Koristio si moje tijelo šest godina, to ti nikad neću oprostiti. Osjećala sam kao da gubim dodir s realnošću, počela sam se pitati je li se zlostavljanje uopće dogodilo. Kako bih ostala prisebna, natjerala sam se i prisjećala svega, korak po korak. Čak si uvjerio moje roditelje da lažem," poručila je Kylie Stephens zlostavljaču.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Liječnika je posljednja optužila četverostruka osvajačica olimpijskog zlata, 20-godišnja Simone Biles.

Najemotivnije obraćanje krenulo je s bivšom gimnastičarkom Aly Raisman.

"Stvari su se okrenule, sve smo tu, podigle smo glas i ne idemo nikamo. Došla sam se suočiti s tobom, Larry", slušao ju je Nassar pogledom uprtim u pod, a Aly Raisman junački je nastavila: "E, sad ćeš ti mene slušati! Opet sam jaka, nisam više žrtva. Pogledaj me, pogledaj nas! Ova grupa djevojaka koju si zlostavljao sad je snaga, a ti si nula".

Nakon njenih riječi pedofil se nije mogao suzdržati i rasplakao se.

Neke su mu žrtve oprostile, ali Brooke Hylek nije mogla.

"Ne mogu vjerovati da sam ti vjerovala! Nikad ti neću oprostiti! Sretna sam što ćeš ostatak života provesti u zatvoru. I da, uživaj u paklu", poručila je Brooke Hylek zlostavljaču.

Nassar je ušao u liječnički tim gimnastičke reprezentacije SAD-a 1986. Deset godina nakon toga postao je liječnički koordinator i na toj dužnosti bio je do 2015. godine.

Liječnikova zlostavljanja priznale su četiri osvajačice olimpijskog zlata: Aly Raisman, McKayla Maroney, Baggy Douglas i Simone Biles.

Olimpijski odbor priznao propuste

Američki olimpijski odbor još se ranije, kako piše CNN, ispričao jer su propustili spriječiti ove zločine.



"Smisao ove poruke je da Nassarovim žrtvama direktno kažemo da nam je žao. Nismo bili dovoljno direktni s vama. Žao nam je zbog boli koju je prouzročio ovaj užasni čovjek i žao nam je što vam nije pružena sigurna prilika da lovite svoje sportske snove. Olimpijska obitelj je među onima koji su vas iznevjerili", stoji u priopćenju kojeg potpisuje Scott Blackmun, predsjednik USOC-a, američkog olimpijskog odbora.

Podsjetimo, Nassar je početkom prosinca prošle godine, osim za seksualno zlostavljanje, osuđen i za posjedovanje materijala s pedofilskim sadržajem.