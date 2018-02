LIJEPA PRIČA IZ UHLJEBISTANA HDZ-ovac i SDP-ovac jedan drugom zaposlili sinove, vi ih plaćate

Foto: Pixsell/Patrik Macek/Zapresic d.o.o./123rf



ŽELJKO Majcen je direktor gradske komunalne firme Zaprešić d.o.o. Željko je, osim toga, i rizničar lokalnog HDZ-a.



Alen Prelec je načelnik općine Brdovec, nekoliko kilometara udaljene od Zaprešića. Alen je, osim toga, i član SDP-a. Štoviše, zastupnik je SDP-a u hrvatskom saboru.



Općina Brdovec, kojom načelnikuje SDP-ov Prelec, udaljena je samo nekoliko kilometara od Zaprešića, čijom komunalnom tvrtkom upravlja HDZ-ov Majcen.



Međutim, ovaj rukovoditeljski dvojac, osim geografske bliskosti, dijeli još jednu zajedničku točku. Stanovnici Zaprešića i Brdovca ukazali su nam na neobičnu i zanimljivu poveznicu između politički i svjetonazorski suprotstavljenih šefova.



Zaposleni sinovi



Sin HDZ-ova direktora komunalnog poduzeća u Zaprešiću zaposlen je u općini Brdovec, istoj onoj kojom upravlja SDP-ov načelnik Alen Prelec.



S druge strane, sin SDP-ova načelnika općine Brdovec zaposlen je u komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o., istom onom kojim upravlja HDZ-ov direktor Željko Majcen.



Poslali smo upite i jednom i drugom ocu i poslodavcu. Osim potvrde informacije, zanimalo nas je koliko sinovi zarađuju.



Sin HDZ-ovca



Iz općine Brdovec su nam potvrdili kako sin HDZ-ovca radi tu još od 2014. godine.



"Marko Majcen je u općinu Brdovec prvotno zaposlen u sklopu Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i to od 21.02.2014. do 20.02.2015. Nakon proteka tog vremena, a zbog njegovih iskazanih sposobnosti i odnosa prema radu te prije svega zbog naših potreba za takvim kadrom i raspisanom natječaju, kao osoba koja ispunjava tražene uvjete, primljen je u radni odnos. To je i učinjeno u travnju 2015.godine te on do danas radi u našoj Općini. Ima VSS ekonomskog smjera.



Plaća za to radno mjestu iznosi 8.000,52 kn", stoji u odgovoru općine Brdovec.



Nakon nekoliko minuta, pristigao nam je odgovor i od samog načelnika, SDP-ova Alena Prelca. On nam je, umjesto komunalne firme Zaprešić d.o.o., odgovorio na upit o zaposlenju njegova sina."Moj sin ima 27 godina i kao takav odrasla je i samostalna osoba, ima 8 godina radnog staža, od čega 6 godina u privatnoj firmi, 2 godine u inozemstvu. Zadnjih 6 mjeseci je radio kao komercijalista u RWE Energija. Od 15. 1. 2018. zaposlen je u komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. Molim Vas da detalje vezano uz njegov rad u komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o., s obzirom Vam ih ja nisam u mogućnosti dati, zatražite od navedene tvrtke", stoji u odgovoru SDP-ova načelnika i oca sina zaposlenog u tvrtki koju vodi HDZ-ov direktor.Nije nam odgovorio koliko mu sin zarađuje.Željko Majcen, direktor komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o., nedavno je putem javnog natječaja pokušao nabaviti luksuznu limuzinu vrijednu 340 tisuća kuna. Sredinom siječnja zahtijevao je metalik sivog dizelaša od najmanje 190 KS. Automobil HDZ-ova rizničara trebao je biti nakrcan dodatnom opremom, kao što je trozonska klima, parking senzori naprijed i natrag, sjedalo s memorijom, sklopivi stolići na naslonima prednjih sjedala, radio sa zaslonom osjetljivim na dodir, kamerom za vožnju unatrag te mogućnošću otvaranja i zatvaranja prtljažnika pokretom noge.Danas je povukao natječaj jer nije stigla nijedna ponuda.

Milanovićeva zamjena



Alen Prelec je SDP-ov zastupnik u hrvatskom saboru koji je u 9. saziv sjeo kao zamjena Zorana Milanovića.



Kako piše na stranicama SDP-a, "pored zahtjevnog posla vođenja općine s preko 12000 stanovnika, izuzetno je aktivan na društveno-političkom i sportskom polju".



"Alen Prelec ne misli da je ovo vrhunac njegovog profesionalnog i društvenog života, već se želi nadalje dokazivati , tražiti nove izazove i uz obrazovanje i usavršavanje namjerava usmjeriti u nove općinske programe za što kvalitetniji ulazak općine u EU-društvo i još više pridonijeti napretku naše zajednice", stoji u njegovoj biografiji.

