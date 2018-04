Lijepa priča nedjeljom: Ekipa iz Dubrovnika pokreće Uber za hranu

Foto: CookUp/Index

RAZVOJ tehnologije promijenio je mnoge poslovne sektore. Možda najpoznatiji primjer takvih promjena je pojava Ubera i ono što je ta aplikacija učinila na tržištu taksi prijevoza - omogućila jednostavnije spajanje ponude i potražnje prijevoza, a nešto slično ekipa iz Dubrovnika pokušava napraviti na onome što danas zovemo restoransko tržište.

Putem aplikacije CookUp, nastale u dubrovačkoj agenciji Mint Media, profesionalni kuhari, ali i amateri, mogu svoja jela ponuditi na tržištu. To je posebno zanimljivo turistima jer tako mogu probati autentičnu lokalnu hrane neke zemlje. Posebno je zanimljivo da se ova aplikacija, koja će biti dostupna u web i mobilnoj verziji, bazira na Blockchain tehnologiji, koju je šira javnost upoznala kroz kriptovalute.



Ideja se rodila na Kubi kada je umro Hugo Chavez



''Ideja je krenula iz moje strasti prema hrani i putovanjima. Obišao sam Južnu Ameriku, jugoistočnu Aziju, bio na Kubi, i na svakom od putovanja uvijek se trudio isprobati lokalnu hranu. Iskustvo me uvjerilo da je to jedino moguće ako ti netko od lokalaca obrok pripremi kod kuće.

Na Kubi sam spavao kod gospođe Olge koja nam je svaki dan pripremala i doručak i ručak. Tih dana Kubom se proširila vijest da je preminuo Hugo Chavez. Na snazi je bio policijski sat, Olga je plakala na kauču, uvjerena da će Kuba propasti ako Venezuela izabere proameričkog predsjednika. Spasilo ju je ono što najviše voli - kuhanje za druge. Taj trenutak za mene je bio ključan jer sam iz prve ruke doživio što znači kad se kaže da hrana spaja ljude i počeo razmišljati o platformi koja će i drugima omogućiti da iskuse lokalnu hranu a da ne moraju nužno spavati kod nekoga'', kaže za Index Ivan Ivušić, CEO projekta CookUp.









Prvo tržište Kalifornija, zbog liberalnih zakona





Globalno tržište naručivanja i konzumiranja hrane izvan kuće prema procjenama je teško čak 83 milijarde dolara. CookUp planira krenuti u Kaliforniji, koja će uskoro imati najliberalniju regulativu i svima koji to žele omogućit će se da kuhaju za druge i isporučuju hranu.

''CookUp cilja na globalno tržište i aplikacija će omogućiti svima, bez obzira bili oni profesionalni kuhari ili amateri, da sami ponude svoje usluge i natječu se za korisnike. Na taj način ljudima se pruža sloboda da rade ono što vole, ponude svoje usluge tržištu i pritom ostvare dodatan izvor prihoda. S obzirom na to da do sada nisu imali tu mogućnost, CookUp ima potencijal napraviti globalnu revoluciju u području pripreme i konzumiranja hrane. Tržišta ćemo otvarati u skladu s poslovnim planom i strategijom Go to Market. Prvo tržište u planu je Kalifornija koja će uskoro i zakonom omogućiti svima koji to žele da kod kuće kuhaju za druge i isporučuju hranu, uz zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Hrvatska je također u planu, no želimo da sve bude u skladu s domaćim propisima i zakonima'', kaže Ivušić.



Iza svega stoji blockchain tehnologija



CookUp je razvijen uz pomoć blockchain tehnologije jer, kako kaže Ivušić, projektu pruža niz prednosti - u vidu povjerenja, transparentnosti i dostupnosti.

''Transakcije su transparentne, sigurne i automatizirane i odvijaju se putem pametnog ugovora, recenzije korisnika su vjerodostojne i nepromjenjive, a blockchain omogućuje i potpuno automatizirane transakcije prema humanitarnoj organizaciji bez potrebe za uplitanjem treće strane i bez potrebe za plaćanjem bankarskih naknada te daje priliku za dvije milijardi ljudi bez bankovnog računa da koriste platformu', kaže Ivušić.

Ivan Ivušić, CEO CookUpa



Novac za realizaciju ovog projekta prikupljat će se putem inicijalne ponude coina (ICO), a za njegovu realizaciju bit će potrebno prikupiti 7000 ethereuma. Cijena ethereuma (ETH) kreće se trenutno oko 600 dolara. Transakcije na samoj platformi odvijat će se u CHEF tokenima.

''Da bi projekt zaživio, tijekom ICO-a bit će potrebno prikupiti minimalni iznos od 7000 ETH (soft cap), dok iznos od 22.500 ETH (hard cap) pruža mogućnost bržeg razvoja projekta i izlaska na planirana tržišta. ICO-u prethodi proces Proof of care u kojem mogu sudjelovati svi simpatizeri CookUpa bez predznanja o kripto-svijetu i blockchainu te bez ulaganja, dijeljenjem informacija o projektu na društvenim mrežama mogu ostvariti bonus u količini do 400.000 CHEF tokena, protuvrijednosti sto tisuća kuna. Sve što je potrebno napraviti je registrirati se na cookup.io i dijeliti projekt na društvenim mrežama'', kaže Ivušić.



Blockchain će za pet godina biti standard i želimo ga razvijati i u Hrvatskoj



Podršku projektu daje i hrvatska udruga Udruga za blockchain i kriptovalute (UBIK).



''Jedan od ciljeva udruge UBIK je pomoći hrvatskim firmama koje žele raditi projekte na području blockchain tehnologije, da to rade u Hrvatskoj. Vjerujemo da će blockchain kroz pet godina biti standard i nema razloga da se jedna rastuća grana industrije u Hrvatskoj ne razvija, a mogla bi stvarati nova radna mjesta i plaćanje doprinosa i poreza u Hrvatskoj. Zato podržavamo projekt CookUp jer se nadamo da će tim Mint Medije utrti put da se i nadolazeći blockchain projekti rade u Hrvatskoj umjesto u inozemstvu. ICO i koncept dijeljene ekonomije danas mijenjaju svijet i zato želimo da i Hrvatska da doprinos toj globalnoj revoluciji. Iskustvo Slovenije pokazuje nam da smo na dobrom putu. Njihova je burza kriptovaluta među najvažnijima na svijetu, a u Sloveniji 13 tisuća ljudi radi u blockchain industriji i, ono što je još zanimljivije, prvi put u 27 godina, Slovenija bilježi značajniji povrat radne snage iz inozemstva. Zašto takav potencijal ne bi iskoristila i Hrvatska - u vidu reguliranja tržišta, otvaranja novih radnih mjesta i privlačenja novih ulaganja'', izjavio je Vlaho Hrdalo, predsjednik udruge UBIK i pravni savjetnik CookUpa.