Lijepa priča nedjeljom: Karlo Ban ručno kuje noževe za neke od najboljih hrvatskih chefova

KARLO BAN završio je strojarstvo, no još kao osamnaestogodišnjak zaljubio se u jedan vrlo stari zanat - kovanje - i danas radi vjerojatno najbolje ručno izrađene noževe u Hrvatskoj.



Njegovi vrhunski kovani noževi vrlo su brzo postali popularni među chefovima tako da se danas koriste u nekima od najboljih restorana u Hrvatskoj. Recimo, šibenski Pelegrini, koji je prema mišljenju mnogih najbolji restoran u Hrvatskoj, što je ove godine potvrdio i Michelin dodijelivši im prvu zvjezdicu, naručio je set Banovih noževa čak i za goste.



"Mislim da mi je taj posao u krvi. Jednostavno sam počeo to raditi, ni sam ne znam zašto. Zaljubio sam se u kovanje. Bilo je dosta otpora u familiji, govorili su mi: Završio si strojarstvo i sada ideš kovati. U prvo vrijeme mi je to bio samo hobi, a živimo od tog posla sada već tri godine", kaže Karlo.







Materijal, odnosno čelik za svoje noževe Ban nabavlja iz inozemstva. Kaže da danas, zahvaljujući internetu, nije problem doći do čelika iz bilo kojeg dijela svijeta.



"Čelik se danas može nabaviti iz bilo kojeg dijela svijeta putem interneta. Danas to stvarno nije problem. Najbolji je njemački i japanski čelik, ali, teoretski, nož se može iskovati od bilo čega, od ključa ili lanca od motorne pile, ali kada se rade top noževi onda se mora nabaviti najbolji čelik", kaže Ban.





Kako se radi o vrhunskim proizvodima, koji zbog cijene nisu baš za najširu publiku jer najjeftiniji kuhinjski nož košta 1000 kuna, izrađuju se uglavnom po narudžbi. Osim kuhinjskih, izrađuje i lovačke noževe, a posebno su zanimljive Puukko oštrice te Kamisori japanske britve. Puukko je tradicionalni skandinavski nož. Često se izrađuje od tri sloja - tvrdog čelika u sredini sa stranicama od željeza. Duljina oštrice je oko deset centimetara te ima dršku od kosti, roga ili brezine kore. Osim noževa radi i Kamisori - tradicionalne japanske britve. Radi se o britvama koje se izrađuju tradicionalno, od dva sloja, kombinacije čelika i željeza."Noževe 99 posto radim po narudžbi. Povremeno napravim nešto za svoj gušt pa stavim u prodaju, ali većina posla ide po narudžbi. Najinteresantnije mi je kovati noževe - kuhinjske, lovačke, tradicionalne japanske noževe - u tome sam se našao. Kovači rade i druge stvari, poput ograda i sličnih stvari, većih komada metala, no ja sam se specijalizirao za noževe. Kupci su uglavnom kuhari, kod nas se gastro scena sve više razvija i naravno da ljudi žele koristiti sve bolje stvari", kaže Ban.

Rudolf Štefan vlasnik Pelegrinija i Karlo Ban s posebno izrađenim "Pelegrini noževima"





Trajanje procesa izrade jednog noža jako varira. Slično je i s cijenama. Ban kaže da je osnovna kvaliteta svih noževa jednaka. No neki kupci imaju posebne zahtjeve pa su u skladu s time i cijene pojedinih noževa veće.



"Drška noža može se napraviti doslovno od bilo čega. Od drveta, raznih tkanina, trapera... Doslovno od bilo čega. Bitno je samo da se materijal stabilizira. Stabilizacija je proces u kojem se vakuumski iz materijala izvuku vlaga i zrak, nakon toga se ubrizga smola i zapeče. Tako se drška može napraviti od bilo kojeg materijala. Izrada jednog noža znatno varira - od dva sata do tjedan dana. To ovisi o samom nožu, završnoj obradi itd.



Što se kuhinjskih noževa tiče, cijene variraju od 1000 kuna naviše. Dok si rekao keks možemo doći do 1000 eura. Što se tiče kvalitete, to je sve isto kod svih noževa bez obzira na cijenu. Razlika je u tome kakva je završna obrada i od čega se radi drška. Ako se drška radi od nekog skupog materijala koji sam po sebi košta npr. 100 eura, jasno je da to poskupljuje nož", kaže Ban.