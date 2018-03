LIJEPA PRIČA NEDJELJOM Ovaj hotel kraj Dubrovnika u samo godinu dana postao je hit u svijetu

Foto: One Suite Hotel

ONE SUITE HOTEL otvoren je prošle godine u Mlinima pored Dubrovnika i već je postao hit. O njemu su pisali i svjetski mediji kao o hotelu kojeg se mora posjetiti, a dobili su i nagradu International Hospitality Award 2017. u kategoriji novih hotela.



"Iznenađeni smo pažnjom u tako kratkom roku"

Lukša Jakobušić, vlasnik hotela, za Index je ispričao kako je došlo do otvaranja hotela i zbog čega je odmah postao toliko uspješan.

"Pomalo smo bili iznenađeni pažnjom u tako kratkom roku. Nadali smo se tome, ali i predano radili kako bismo to postigli i zaslužili. Sve što radimo je iskreno i s dugoročnom vizijom. Prepoznali su nas strani mediji, možda čak i prije nego domaći. Nije mala stvar naći se na cijenjenim listama hotela koje morate posjetiti poput one National Geographic Travelera, The Guardiana, Telegraph Travela. Lokalni mediji nas prate i podržavaju od prvog dana, što nam je izuzetno važno, a priča se zakotrljala i na društvenim mrežama, uz vjerne pratitelje koje stječemo organski i bez nekog dodatnog reklamiranja. S jedne strane arhitektonski studio 3LHD s projektom One Suite Hotel sudjeluje i osvaja internacionalne nagrade, dok smo s druge strane za našu uslugu osvojili International Hospitality Award 2017. u kategoriji Opening of the year. Ova je nagrada utoliko fenomenalna jer glasovi stručnog žirija donose 50 % bodova, dok drugi dio utjecaja na konačan izbor pobjednika donose gosti svojim ocjenama na Booking.com-u i Trust.You.com-u. Dakle, nagrada ne bi bila moguća bez gostiju koji uvijek u svojim recenzijama posebno ističu zadovoljstvo uslugom i djelatnicima. Duša svakog posla, posebno u turizmu i ugostiteljstvu, su ljudi, a mi smo zaista sretni s timom bez kojeg sve ovo ne bi bilo na visokom nivou", kaže Jakobušić.







Projekt radio poznati studio 3LHD



Hotel ima vrhunski dizajn. Projekt je radio poznati studio 3LHD, tako da se mislilo na sve detalje. Interijer je opremljen vrhunskim dizajnom, dok je okoliš obogaćen autohtonim biljem tog područja - čak su i stare masline, koje su zbog gradnje morale biti uklonjene, ponovno vraćene u okruženje hotela.



"Marko Dabrović iz 3LHD-a naš je projektant i Dubrovčanin koji je zajedno sa svojim timom osmislio zaista integralan objekt povezavši arhitekturu, urbani pejzaž i krajolik, dizajn i umjetnost, misleći na sve detalje. Recimo, hotel ima blago svjetlucavo pročelje usklađeno s nazivom mjesta Srebreno. Bazen sa sunčalištem smjestili smo na krov („rooftop infinity pool“), što je gostima atraktivno zbog pogleda i privatnosti koju pruža. Krajobrazno uređenje uključuje mnoštvo lokalnog bilja i zelenila, lavande, ružmarina, ukrasnog luka, santoline i teukrija uz glavno obilježje – starih maslina koje smo za vrijeme gradnje morali presaditi i ponovno vratiti. Htjeli smo u hotel utkati osnovne principe i prakse 21. stoljeća zajedno s lokalnom pričom. Dubrovčanin je arhitekt, Dubrovčani su i jedanaest akademskih umjetnika čija djela krase interijer hotela prema konceptu i vizualnom oblikovanju još jednog Dubrovčanina – Orsata Frankovića (studio Flomaster), a namještaj velikim dijelom nosi potpis hrvatskih dizajnera u suradnji s tvrtkom Prostoria.





Gostima želimo pružiti potpun doživljaj i to dosljedno. Za to nije dovoljan samo vrhunski smještaj, već i dodatne usluge i mogućnosti koje će pridonijeti posebnosti boravka u One Suite Hotelu i, ako se mogu usuditi tako reći, nezaboravan boravak u Dubrovniku. Bitan nam je ekološki pristup u poslovanju što gosti itekako prepoznaju. U taj se koncept uklapaju solarne ploče, punionica za električna vozila u hotelskoj garaži, led rasvjeta, recikliranje, gastro ponuda temeljena na sezonskim i organskim namirnicama lokalnog porijekla. Službeno vozilo hotela je Tesla koji zaokružuje priču, a gostima je iznenađenje i doživljaj. Tesla je svima dostupan za izlete, odlaske u grad, posebne prigode… Život se prebacio na svoju mobilnu verziju, pa smo u suradnji s VIPnetom kreirali vlastitu mobilnu aplikaciju putem koje gosti mogu otvarati vrata sobe, naručivati u sobu, komunicirati s osobljem hotela, otvarati garažu, pristupati bazenu ili teretani, planirati i bookirati izlete, snalaziti se na svim lokalnim rekreacijskim rutama uz pomoć GPS-a ili kupovati suvenire online", kaže Jakobušić.









U ratu ostali bez svega i krenuli od nule



Jakobušić i njegova obitelj, kao i mnogi, u ratu su ostali bez svega. No, krenuli su ponovno, od nule, i uspjeli."Rat je mnoge ostavio bez svega. U takvoj situaciji nema druge nego krenuti ispočetka. Naš je prvobitni posao trgovina elektromaterijalom i rasvjetom, čemu smo se posvetili. Kupili zemljište ovdje u Župi još 2007. s planom izgradnje poslovne zgrade. No, donesen je prostorni plan kojim je na tom području predviđena mješovita gradnja zbog čega smo morali prenamijeniti objekt. Sljedeća je ideja bila napraviti turističke apartmane, a kako smo u međuvremenu ušli u Europsku Uniju, otvorila se mogućnost za sudjelovanje u natječajima za bespovratna sredstva. Kako EU ne financira apartmanizaciju, projekt je dobio svoj konačni oblik. Putovanja i korištenje hotelskih usluga svugdje po svijetu pomogli su u stvaranju vizije One Suite Hotela u koju smo inkorporirali sve što nam se svidjelo i što smo kao gosti željeli, a nismo dobili", kaže Jakobušić.Hotel ima široku publiku - od gostiju koji žele romantiku, do poslovnih ljudi i sportaša."Prvi su nas prepoznali gosti iz Velike Britanije koji čine preko 30 %, potom Finci, Skandinavci i naši domaći gosti. Naši gosti žele komociju, romantiku, sportaši i rekreativci kojima je važna teretana i zdrava prehrana. Recimo, imamo uslugu One Run koju su prigrlili trkači rekreativci, a koja uključuje planinarske rute - planinska ili uz more, zagrijavanje i trčanje u društvu iskusnog trkača te pravu dozu okrijepe nakon trčanja. Poslovni ljudi borave kraće, ali trebaju prostor i tehničku podršku za rad izvan svog ureda, što im omogućujemo pa se poslovni segment širi. Nudimo moderno tehnološki opremljenu dvoranu za sastanke, konferencije, seminare, radionice, te skladište i pop-up urede. Što se tiče 2018. godine, već je i zima dinamična, a rezervacije stižu svakodnevno tako da se proljeće i ljeto dobro pune. Vjerojatno tome doprinose i ocjene gostiju. Naime, na Booking.com-u imamo visoku 9,7 ocjenu", kaže Jakobušić.U sklopu hotela radi i bar, koji je otvoren u suradnji s poznatom gastro konzultanticom Andreom Klemenčić, što naravno osigurava vrhunski izbor hrane i pića.

"Lokal je bar za relaksaciju, druženje i zabavu uz fokusiranu ponudu vrhunskih pića i jela. S partnericom, Andreom Klemenčić, uspjeli smo zaista beskompromisno postaviti koncept Lokala.

Kvalitetom nastojimo razvijati navike gostiju, duboko vjerujući da se na dobro čovjek brzo navikne. Važan nam je zdravi doručak koji je posebno postao prepoznatljiv i tražen, a tu su i ostala jela te slastice kojima pridajemo posebnu pažnju, od ekološki uzgojenih namirnica lokalnih OPG-ova i drugih manjih hrvatskih proizvođača. Uglavnom sve pripremamo sami, prema tradicionalnim receptima i s malim pomakom u svom stilu, pažljivi smo prema vegetarijancima, intolerantnima na gluten i sl. Ponudu pića sačinjavaju najbolja hrvatska vina koja bez iznimke možete naručiti na čašu što je rijetkost u ponudi restorana i barova.



Tu su i domaća craft piva, vrhunski kokteli, speciality Cogito kava. U zimskom periodu kod nas na jugu sve nekako utihne, a mi ne vidimo tome razloga, ne vidimo razloga za dosadu. U Lokalu četvrtkom Mix&Mingle i subotom Saturday Groove uz DJ-a i dobru house glazbu okupljaju fantastične ljude koji vole ležernu, urbanu zabavu. Želja nam je da Lokal postane franšiza i da tako odgovorimo na potrebu brojnih ugostitelja koji žele otvoriti nešto svoje uz model koji funkcionira", kaže Jakobušić.