LIVE STREAMING Kosor zaprijetio krajem sjednice jer je Maras tražio od Dalićke da odgovori na pitanja

NA TEMATSKOJ sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni povjerenik vlade Ante Ramljak podnose izvješće o poslovanju Agrokora.

15:30 "Sinkopa se širi Hrvatskom, ja bih htio reći da su Dalićki i Ramljaku puna usta Hrvatske. Ali čini se da su tu u pitanju stranački interesi i privatni interesi", Bunjac postavlja pitanje.

15:30 "Ne znam koji datum me Texo odjavio. Kad je netko mene prijavio, odjavio, ja stvarno neznam. ..Ja sam na ugovoru o djelu u Agrokoru", kaže ramljak.

Maras pita: Postoji li mogućnost da ste bili prijavljeni u Texo management dok ste postali povjerenik?

"Stvarno ne znam. Možete li vi reći javnosti kad asmo se prvi put upoznali?", pita Ramljak.

"Ne znam. Recite vi a ja cu potvrditi", kaže Maras.

"Vidite kako se ne možete sjetiti. Bilo je to dok sam bio Čačićev savjetnik...", odgovorio je Ramljak.

15:25 "Dalić nije odgovorila na pitanja, rekla je da su je konzultirali ljudi iz Škegrinog inkubatora, nije odgovorila je li slučajnost da su ti isti ljudi onda postali povjerenik i konzultanti", rekao je Maras.

15:07 "Žao mi je što je HRT prekinuo prijenos. Ali nadam se će se brzo vratiti. Građani su nas birali, sabor je birao vladu, skrivati se iza suda i zakona, kada vi predlažete osobu koja je povjerenik, za mene je Ramljak povjerenik vlade. Tu sud nije imao nekog utjecaja, osim da potvrdi odluku vlade. Ono što naši građani trebaju čuti, je konačno odgovor na pitanje tko je pisao zakon. Molio bih da još jednom podcrtamo da su ga pisale stručne službe, a ona stoji iza njega - a da se konzultirala s Ramljakom, Matićem, i Šavorićem. Naši građani moraju znati da ti ljudi, ljudi iz inkubatora Borislava Škegre, su pisali zakon. Toni Smrček je radio na zakonu, dobio sam info, pa molim Dalić da potvrdi ili opovrgne tu tvrdnju. Ramljak, Matić, Šavorić itd rade na zakonu, i onda Ramljak postaje povjerenik, Matić postaje konzultant, Laco koja radi za Dalićkino ministarstvo postaje PR Agrokora, je li moguće da u Hrvatskoj ne postoje drugi ljudi. Je li sve to slučajnost? Je li za vas normalno da ljudi koji su vas konzultirali nakon donošenja zakona postaju povjerenik i konzultanti koji zarađuju 250 tisuća kuna tjedno? Jedan radnik u Konzumu radi cijeli mjesec za 36 minuta konzultanta! Ima i faktura tih konzultanata, ja ću vam je rado prezentirati koja se odnosi na pet dana rada, procijenite jel i ta faktura vrijedi tih novaca i je li sve slučajnost? Ako je Ramljak spreman snositi posljedice, on je spreman dakle da bude smijenjen jeste li i vi spremni", pitao je Maras Dalićku.

"Rekli ste da se ja skrivam iza krize, iza krize se teško sakriti. Ovom krizom se upravlja na način koji je rezultirao zaštitom radnih mjesta"

"Odgovorite mi na konkretna pitanja... Pustite litaniju od 15 minuta. Odgovorite!", prekinuo je Maras.

Kosor je zaprijetio da će završiti sjednicu dao je opomenu Marasu.

"Sve ovo što se događalo i svi rezultati dokazuju da se ovdje nitko ne skriva iza čega. I da s enitko ničega nije plašio. Razmjeri ove ekonomske katastrofe i krize možda su toliko veliki da vi ipak ne vidite ono što je bitno. A bitno je da je hrvatska vlada prepoznala rizike, da je hrvatska vlada prepoznala da postoji mogućnost događanje krize i da je pravovremeno reagirala. Zakon o kojem vi govorite, i na koji se pozivate i pokušavate kontinuirani konstruirati, i kojega je izglasao sabor, vrlo je malo zakona imalo ovakav učinak. Jedna od optužbi koju je iznijela Sberbanka u Londonu je slična vašim argumentima, engleski sud je odbacio taj dio primjedbi Sberbanke na temelju činjenice da je izvanredna uprava pod kontrolom suda s obzirom na njegove direktne ovlasti da daje direktne naloge izvanrednoj upravi i s obzirom na činjenicu da ima ovlasti nadzirati povjerenika", odgovara Dalić i navodi daljnje zaključke engleskog suda.

"Na vaša pitanja već sam više puta odgovorila", rekla je. "Ja b ih mogla sada reći da ste vi to trebali znati i spriječiti, ali to nije bio vaš posao. Agrokor je kredite i pomoć dobio i u vrijeme vaše vlade"

15:05 Bunjac, Maras, Pernar, Grmoja i Bulj su sljedeći na redu za postavljanje pitanja.

14:55 "Mi predviđamo, a imamo dobre naznake, operativnu dobit od 31 milijun eura, toliko nije nikad imao...Činilo se kako tamo uvijek ima novaca, a nikad se nije vodilo računa o operativnoj dobiti. Ta operativna dobit je dostatna da Konzum opstane na tržištu sam. Radimo na tome da Konzum ostvari takav rezultat i u idućih pet godina da se nađe u poziciji da se širi.

Druga alternativa je bila stečaj, kad se već zatražio sam stečaj Konzuma, mislite li da bi dobavljači dali robu? "

14:50 Pojasnite kako izvanredna uprava funkcionira sa savjetnicima, pitao sam vas da li se cijena konzultanata promijenila?

"Rad konzultanata i njihov angažman se nisu promijenili. Nažalost i meni se čini, kako nagodba dolazi svome kraju, tako je u nekim krugovima, sve prisutnija nervoza", odgovara Ramljak.

14:50 "Vi ne vidite u tom izvještaju tko je podkonzultant od AlixPartnersa. Ovisi o količini sati koje odrade. Ako imate konstantno ročišta na sudu u Londonu, onda viimate trošak pravnog savjetnika koji ide u nebo. Njegovi sati su poprilično skupi. Isto tako ako je velik ibroj praznika, onda manje rade. Tako da nema nikakvih promjena oko plaćanja konzultanata", objašnjava Ramljak.

14:30 "Nema razloga da te firme koje izađu iz postupka izvanredne uprave i sutra budu u vlasništvu velike većine kreditora, da prošire svoje poslovanje, čak i da izađu više i hrabrije izgranica hrvatske ekonomije i pokušaju jače biti prisutne u EU ekonomiji. Nema straha da će sutra netko doći i otpuštati veliki broj ljudi", kaže Ramljak.



14:27 Đujić Ramljaka pita, nalazi li se u sukobu interesa?

"Nisam u sukobu interesa. Nisam pogodovao prijateljima. Ne mislim da smo osmislili priču Škegro, Dalić i ja. To bi bio genijalan potez, da smo to sve osmislili. Doduše za Škegru znam da je genijalac. Vi insinuirate da sam uzeo lovu? Krivo sam shvatio?"

"Mislite li da su ljudi u firmi dočekali nas s aplauzom? Pa što mislite, tko je pustio fakturu? Pa nisam mogao nabrojati sve Todorićeve kumove u Agrokoru..Kome sam mogao vjerovati znate li koliko je Todorić imao svojih rođaka tamo? Kome sam mogao vjerovati, morao sam dovesti ljude s kojima sam radio.."

14:19 "Jesu li Šavorić i Matić pisali? Jel Ramljak pisao? Kako ista agencija radi Ramljaka i Dalić? Da li ste vi Ramljak, Škegro i vi osimisli akciju rušenja Agrokora? Imate li vi i Ramljaki dalje podršku? Je li Plenković bio upoznat sa svim aktinovstima i sto vam govori na to?", piao je SDP-ovac.



"Moja veza sa Šavorićem je nikakva. Laco, da, ministarstvo je ,kako ste i našli n apopisu ugovora, taj je ugovor sklolljen na trimjeseca. Ministarstvo je bilo natri mjeseca jednaod klijenata: MAtić, Ramljak, Ramljak je bio jedna od ljudi koje samja konzultirala i s kojima sam razgovaral vezaomn uz priremu zakona. Razlog je taj što je Ramljak jednan od ljudi u hrvatskom financijskom sustavu koji ima finacijsko ikusstvo, tom prilikom sa Ramljaokmje dolazio Matić. Škegro je bio potpredjednik vlad,e ja sam bila pomoćnica Šekgre, ako me pitate kakve j emoja veza - takva je. mene je mjesto pomoćnika ministra finacnija imenova Franjo Tuđman. Dakle, Škegro ili bilo tko drug nije niti na koji način povezan s ovim na čemu mi danas radimo. Mnogo je konstrukcija koja ga povezuju s nečim čega nema.



Ja se smatram odgovornom za profesionalno odvijanje procesa izvanrdneupraveu Agrokoru jer ono što ja kao potpredsjednik vlada želim, ono sto je cilj da se postupak odvija u skladu s najvišim profesionalnim standardima"

Đujić je ustvrdio da je jasno tko je pisao Lex, te da su to Dalić, Ramljak i Škegro.



14:00 Lovrinović: Zašto nisu nagrade savjetnicima vezane uz uspješnost nagodbe? Pitao je Dalić je li se uskladila oko troškova za savjetnike s Plenkovićem i je li to moralno ili nije.

"Ja nemam uvid u detalje, način i tijek jer ja ne vodim izvanrednu upravu. Ja primam mjesečna izvješća u kojma je opisan rezultat, tijek postupka. Iz izvješća sam doznala da je kredit ugovoren u kritičnom trenutku, u posljednjem trenutku u kojem je još bilo moguće da se Agrokor pripremi za turističku sezonu. Doznala sam iz izvješća da su kredit dali vjeronici Agrokora, dakle oni koji su prethodno posudili novac bivšem vlasniku Ivici Todoriću, a koji je on upotrijebio na način da je kompaniju doveo na rub stečaja, ostavljajući vjerovnike da se bore s načinom na koji će naplatiti ono što su njemu posudili. U izvješću piše da imovinu i sredstva iz kojih se vjerovnici mogu naplatiti i povratiti silne kredite je uzeo bivši vlasnik.

Vjerovnici su pokazali da vjeruju u poslovnu budućnost Agrokora. Ja vjerujem da vi kao profesor ekonomije razumijete odobravanje kredita kompaniji koja se nalazi u stečajnom procesu, gdje postoje veliki rizici, ja sam uvjerena da vi znate koliko je to rizičan posao i koliko je od kritične važnosti bilo što je taj kredit odobren. A posljednica te činjenice je da su vjerovnici Agrokora sami odlučili dodatno se založiti na spas imovine. To jest rezultiralo i onime o čemu smo govorili, da taj postupak izvanredne uprave ne pada na teret poreznih obveznika.



Proces izvanredne uprave nije politički"



14:10 Ramljak je rekao da ga je novinarka pitala je li se sastajao s Knightheadom, ponovio je da je ali i da je to normalno jer je bio upućen kao osoba iz financijske industrije. Sastanak je bio 30. ožujka, a zakon je tad već bio pripremljen. Oni su mu rekli da imaju gomilu Agrokorovih obveznica i pitali su ga kakvo je bilo stanje u kompaniji. Rekao je i da je ručao sa Sberbankom.

Pitao je zastupnike po čemu je Knighthead lešinarski fond, i da što to znači? Mada je to općepoznat tip fondova tz. vulture fondovi što u prijevodu znači strvinar.



"Ovo ispada bojanje tunela! Ti ljudi su stavrno radili i potrošili sate vremena, govorio je o Texu. Čovjek je završio Harvard. To su ljudi koji znaju posao, nisam doveo prijatelja iz kvarta



Plaćeni su puno jeftinije nego jedan Nijemac ili Englez"



13:40 HNS-ov zastupnik Ćuraj postavio je bezazleno pitanje, općenito o budućnosti koncerna.

Ramljak mu je odgovorio da će u nagodbu ugraditi osigurač da koncern ne ide u rasprodaju bez kriterija. "Ali na kraju će vjerovnici odlučivati."

13:27 "Oni su tada imali ugovor limitiran s Agrokorom, oko restrukturiranja, taj ugovor je bio u dobroj mjeri limitiran, mislim na opseg posla. Njihovi ljudi su radili na analizi novčanog tijeka. Alvarez je bio direktor za restrukturiranje. Bili su vrlo kratko angažirani, za oko mjesec dana koliko su tada bili tamo, istina je da je iznos za njih plaćen nešto veći od 11 milijuna kuna. Kad to stavite u relaciju s AlixPartnersima, to je oko 20 posto skuplje nego što je potpisan s AlixPartnersima.

Ovo je prvi put u povijesti hrvatske države da se događa ovakva financijska katastrofa a da država niti kunom iz svog proračuna ne sudjeluje u tome. Ja sam vjerovao da za to treba odati duboko priznanje, da se ne troši novac z proračuna za takve stvari. Niti kuna nije ušla nakon 10. travnja u Agrokor. Možda bi bilo bolj da je vlada dala državno jamstvo Agrokoru, sve bi bilo riješeno. i svi bi bili sretni", odgovara Ramljak na pitanje HDZ-ovca.

13:10 "Da, vremenski okvir je dovoljan ak nastavimo ovim tempom rada. Mislim da ćemo mi dogovor postići čak i prije 10. travnja. Već od sljedećeg tjedna krećemo i ne izlazimo iz sobe za sastanke dok ne postignemo nagodbu. Vjerojatno će taj glavni sastanak biti održan negdje u Areni ne znam gdje bi sve stalo. Novinarima je teško objasniti što je to uopće.

Agrokor je došao u probleme jer je vlasnik trošio novac na imovinu koja mu nije bila potrebna. Trošak od 500 milijuna kunana konzultante je dvogodišnji privatni trošak obitellji Todorić i samog Todorića. Oni su trošili na sve i svašta. Trošili su tuđi novac, novac posuđen od banaka. To je bio razlog toga što se događa. Potrebno je bilo preslagivanje. Potrebno je bilo smanjiti troškove u Konzumu.", nastavlja Ramljak.

13:08 "S Knightheadom niti u jednom trenutku pripreme zakona, i prije nego što je pokrenut postupak izvanredne prave, niti sam srela niti sam razgovarala s njihovim predstavnicima. Niti su oni pokušali utjecati na sadržaj zakona.

Što se tiče odredaba u Sukobu interesa, povjerenik je imenovan od suda, on nadzire njegov rad. Je li Ramljak sukobu interes, ja to ne mogu reći.

Mislim da u cijeloj ovoj raspravi koju vodimo se pokušava skrenuti pozornost s bitnog, a bitno je da je su u postupku donošenja zakona svi koji su mislili da zakon ima neke pogreške mogli su podnijeti amandman", odgovara Dalić. "Siniša Hajdaš Dončić je rekao da je Agrokor hrvatski problem", dodaje.

"Cijela se Italija udružila i dala podršku vladi da riješi problem Parmalata".

12:40 Joško Klisović pita dalje. "Zakoni postoje da se provode, a ne da se selektivno bira kad će se i koji provoditi. LEx Agrokor i Lex Parmalat su praktični isti zakon, ali se razlikuju. "Zabranjen je angažman subjekata koje se moze povezati s izvanrednim povjerenikom" - piše u Parmalatu. Danas govorite da je sporan samo etički aspekt. Naravno kada je ta pdredba iz Parmalata svjesno izbačena iz Lex Agrokora. Zašto vlada nije isto usvojila taj akt? Zašto Lex Agrokor nema tu zabranu? I tko je pisao Lex Agrokor?Jesu li njegova rješenja sugerirali konzultanti i lešinarski fondovi. Vi i Ramljak ste se sastali s Wagnerom iz Knighthead prije nego je donesen Lex? Je li to točno? Jeste li odgovorni za nastalu situaciju?"

"Moramo demistificirati različite konstrukcije koje su se stvorile. Nije mi jasno kako. Hajedmo pogledati što Zakon jest. Ja sam u pripremi za sjednicu zamolili da se načini jedna pravna analiza, Štojest i da ga se usporedi sa stečajnim zakonom.

78 posto sadržaja zakona odgovara duhu i normi stečajnog zakona.

Ima 11 članaka koje uvodu pravnu novelu. Četiri glavne skupine novih pravnih određenja imamo.

Mi možemo finacirati kompaniju samo ako nam se omogući da imamo pravo najstarije tradžbine, tako su rekli. Izbor povjerenika je treća novela. Rekli ste da je uzor i Parmalat. U Italiji sve odobrava i nadzire ministar. Kod nas povjerenika nadzire i imenuje trgovački sud. Ne radi se ni o kakvom namjernom izbacivanju akta u kojemu se precizira suradnja povjerenika s drugima. Četvrta pravna novela jest uloga vjerovničkog vijeća - ono odobrava i nadzire sve odluke povjerenika.

Mi govorimo o trenutno najveće restrukturiranju u Europi. Od samog početka vjerovnici imaju odlučujući postupak. Izvanredna uprava nije ništa drugo nego okvir za dogovor vjerovnika.

Tko je autor zakona? Već sam to rekla, ja sam glavni autor zakona. Sve odredbe su napravljene ili po mojim riječima ili sam ja odobrila. Ne bih željela da se ikad suočite s ovako strašnim problemom. Pomagali su mi službenici iz ministarstava, koji su sa mnom do sitnih noćnih sati pripremali zakon.

Zato što nije bilo moguće provodoti višemjesečno dogovaranje, ja se jesam konzultirala s različitim profilima stručnjaka kako bih testirala različite mogućnosti da ovaj zakon bude efikasan. Razgovarala sam s pravnicima, profesorima pravnog fakulteta, s financijskim stručnjacima, Stečajni postupak dugo traje. Nije bio cilj stvoriti propis da postupak traje 15 godina. Bio je cilj omogućiti upravljanje krizom koja je prijetila da hrvatsko gospodarstvo vrati u recesiju. Moja dužnost kao potpredsjednika vlade je sastajati se s gospodarstvenicima. Nema nikakve mistifikacije prilikom nastanka zakona.

Nema ništa posebno neobično u pisanju ovog zakona.

Način i brzina kojom smo svi u vladi reagirali bila je primjerena događajima i pokazala da se možemo suprotstaviti na djelotvoran način. Rezultatima možemo biti zadovoljni. Sačuvana su radna mjesta u Agrokoru i kod Agrokorovih dobavljača. Da su isplaćeni stari dugovi. Bez isplate dugova velik broj subjekata ne bi mogao preživjeti.

Ja se smatram odgovornom za sve, što kompanije danas posluju, to je moja dužnost. moja odgovornost nije bila prekrstiti ruke i čekati što će se dogoditi."

12:40 "Pitanje konzultanata uopće nije pitanje o kojemu se u kompaniji raspravlja. Sigurni smo da ćemo do 10. srpnja dovršiti nagodbu ako ćemo imati mira", kaže Ramljak.



12:27 Je li istina da je izvanredna uprava tražila rok od tri mjeseca? Ugrožava li ova percepcija, vaša percepcija, dogovore? Normalno da priča oko savjetnika se tako shvaća, kako vi to vidite?



"Mi smo 20. prosinca prezentirali vijeću strukturu nagodbe, od tada do danas traju pregovori sa svim dionicima u cijelom postupku. U dnevnom smo kontaktu sa svima, samo vjerovničko vijeće je u dva navrata izdalo svoje priopćenje u kojemu bez obzira na različite stavove podržavaju i konstruktivni rad izvanredne uprave i samog vijeća i svih grupa kreditora, da se i dalje nastave razgovori u ovom pravcu i da se dođe do postizanja nagodbe. Što se tiče kreditora, ja sam siguran da oni svi žele da se dogovor postigne lako i prije 10. travnja, međutim mi smo, ovo je insolvencijski postupak, od 15. siječnja, mi moramo pratiti sve rokove koje Trgovački sud u Zagrebu ima propisane, ti rokovi zahtijevaju duge periode i žalbenih postupaka. Mi mislimo da ročište o glasanju o nagodbi neće biti moguće prije 10. travnja, zato smo razgovarali sa sutkinjom da bi zatražili produženje da se 10. travnja, da ga predamo do 10. srpnja, jer ćemo do tada bez problema postići nagodbu. Nije problem u dogovoru vjerovnika, spremni su da se nagodba postigne u najkraćem mogućem roku. Nitko nema namjeru kompaniju poslati u stečaj. Dakle, zbog nekih zakonskih rokova i zbog nekih javnih istupa, nagodbu bismo mogli uputiti na izglasavanje, moj stav je da bi bilo pametnije, da ipak sačekamo izglasavanje stalnog vjerovničkog vijeća.



Što se tiče samih dobavljača. Postavili su neke svoje zahtjeve. Ja niti u jednim pregovorima nisam vidio da na prvu prihvati sve. Oni imaju neke zahtjeve, neki će se uvažiti, ali ukupno gledajući suradnja s dobavljačima je na najvišem nivou."



Iz današnje perspektive možete smatrati da sam pogriješio. Da sam ja na vašoj strani, rekao bih: 'Ovo je sebi namjestio, taj je sebi lovu uzeo.' Ja nisam imao izbora. Žao mi je, ali nemojmo zaboraviti što se događalo. AlixPartners, što mislite da sam ja imao vremena po Zakonu o javnoj nabavi tražiti konzultante. Da smo išli po Zakonu, ne bi imali konzultante. Procedura nije bila savršena. U datom trenutku sam napravio milijun grešaka, priznajem, ali da me danas pitate 'zašto si to napravio', zašto me niste pitali 12. travnja prošle godina zašto sam angažirao bivšeg kolegu. Žao mi je što je percepcija kriva. "

12:25 Slijede pitanja zastupnika.

12:23 "Morao sam u roku od nekoliko sati okupiti tim. Nisam imao sekunde vremena za upoznavanje sa situacijom. Pozvao sam u pomoć ljude s kojima sam prije radio, s kojima sam blisko surađivao, da zajedno spriječimo krah Agrokora.

Nisam imao što tajiti, sve sam objavio 12. travnja. To može netko proglasiti nemoralnim i koruptivnim, žao mi je što je stvorena takva percepija. Svi koji me znaju, znaju da sam pošten. Kad sam počeo raditi ovaj posao, bio sam spreman na sve. Lojalnost i predanost tih ljudi, zaposlenika Agokora, bila mi je velika motivacija. Zahvalan sam na tome.



Ako sam kompromitirao postupak, spreman sam snositi sve posljedice."

12:20 "Moja uloga jedno isključivo sada privremneom, a uskoro nadam se stalnom vjerovničkom vijeću. Jer ono mora odobirti sve moej odluke. Jasno je da imam karakteristike stečajnog upravitelja. U skladu sa zakonskom obavezom izabrao sam i glavnog savjetnika za restrukturiranje AlixPartners koja je izabrala daljnje savjetnike. Troškove savjetnika sam počeo objavljivati u listopadu prošle godine, rekoa sam da će to biti između 58 i 69 milijuna eura, to je oko 1 posto duga Agrokora, što je ispod europskog prosjeka"

12:12 "Od većih događaja koje su uslijedili izdvajam:

1. Pregovori o novom financiranju, u lipnju prošle godine. Davanje tog kredita bio je visoko rizičan posao. Bez toga ne bio oguć opstanak Agrokora

2. 9.listopada Objavljeni su revidirani financijski izvještaji i pismo PwC-a koje ukazuje na neke nepravilnosti. Npr. Agrokor je kao novac prikazivao i depozit koji u stvarnosti bio pozajmica Agokroa prema Ivici Todoriću od 700 milijuna kuna. Zato sam podnio prijavu DORH-u", čita Ramljak.

12:05 "kada je Todorić potpisao zahtjev za aktiviranje, ja sam bio u Splitu na godišnjem odmoru, tamo me u subotu ujutro 8. travnja zateka poziv Petrova, koji mi je rekao da me zeli predložit za izvanrednog povjerenika u Agrokoru, Petrovu sam rekao da ga ne mogu prihvatiti jer ta osoba mora imatu punu podršku koalicijskog partnera.

Kasnije me zvala i Martina Dalić. Krenuo sam u Zagreb. U ponedjeljak sam imenovan povjerenikom.

Todorić me dočekao u tornju na 19 katu, s osnovnim dokumentima, Todorić je bio potpuno svjestan stanja u kojem sekompanija nalazi, bili su joj deset dana blokriali računi. Bio je svjestan da bi uslijedio stečlaj, stečaj KOnzuma je već bio zatražen. Rekao je da treba podhitno napuniti police Konzuma jer o tome ovisi opstanak Agrokora. zatražio je hitno svježe voće, povrće i meso.

Imao sam na raspolaganju tri dana da s bankarima dogovorim kredit. U srijedu u 3 sata ujutro pstalo je jasno da dvije baneke žele to unišitit. Stoga sam ujutro u srijedu u sedma sati četiri banke dogovorio sve i osigurao sredstva za robu i isplatu plaća.

Ti prvi tjedni su bili svakodnevna borba za održavanje"

12:00 "Ovakav se postupak provodi prvi put i hvala na ovoj prilici da detaljno progovorimo o svim aspektima tog postupka. Predlažem da povodom održavanj sjednice ustanovimo njezino redovno održavanje.

Kao što znamo 7. travnja bivša uprava Agrokora, svi članovi uprave, Todorići, Crnjac, Sertić i Galić podnijeli su prijedlog trgovačkoom sudu za pokretanje postupka izvanredne uprave.. Nekoliko dana kasnieej Vlada je imenovala Ramljaka", rekla je Dalić.

12:00 Pravila su: svaki zastupnik ima pravo na jedno pitanje i podpitanje, objašnjava Kosor te moli Dalićku i Ramljaka da daju što kraće odgovore. Pitanja smiju postavljati zastupnici koji su članovi ali i drugi zastupnici. Odbor je sazvan kako bi saznali sve što se događa u Agrokoru, oko nagodbe ali i za sva druga pitanja koja su se pojavila.

11:55 Ministrica Dalić samo je prošla pored novinara. NIje htjela odgovarati na pitanja novinara. "Strpljenja, ljudi past ćete hodajući unazad", rekla je novinarima koji su je pratili od vlade do sabora.

11:50 Ante Ramljak je došao, čeka se Dalićka

11:45 Kako nam javlja naša novinarka koja je na licu mjesta u prostoriji u kojoj će se Odboru obratiti Ramljak i Dalić uopće nema dovoljno mjesta za novinare.

Ramljak i Dalić bi trebali izvjestiti kako teče proces nagodbe u Agrokoru, kao i o cjelokupnom procesu restrukturiranja koncerna te odgovarati na pitanja - od toga u kojoj je fazi nagodba, ali i na ona vezana konzultantske ugovore, odnosno za velika novčana primanja savjetnika.

Bit će to napokon prilika da Ramljak i Dalićka odgovore na nezgodna pitanja na koje javnost traži odgovore.

Sjednica saborskog Odbora za gospodarstvo bit će otvorena i za zastupnike koji nisu članovi Odbora koji će također moći postavljati pitanja ministrici Dalić i izvanrednom povjereniku Ramljaku.