Ljudi masovno dijele i komentiraju fotografiju Škota i njegove žene iz Gane

Foto: Twitter

FOTOGRAFIJA škotskog akademika Johna Struthersa sa suprugom porijeklom iz Gane masovno se dijeli po društvenim mrežama, a potaknula je i brojne rasprave o romantičnim vezama ljudi različitih rasa, piše BBC.

26. prosinca počasni škotski konzul u Etiopiji, John Struthers, objavio je fotografiju na kojoj se nalazi sa suprugom Justinom. Fotografija je nastala na vrtnoj zabavi u srpnju ove godine u Edinburghu.

Post o borbi protiv rasizma

Struthers je na fotografiji odjeven u škotski kilt, a njegova supruga u tradicionalnu odjeću iz Gane. Fotografiju je popratio kratkim tekstom o borbi protiv rasizma.

"Mislio sam da bih trebao ovo podijeliti. Ljudi su nam upućivali poglede pune neodobravanja, govorili nam da nema mjesta za nas jer su "puni", pitali su me 'je li to vaša supruga?' i postavljali druga pitanja o našoj vezi koja traje zadnjih 40 godina", napisao je na Twitteru.

"Nismo poklekli. Najbolji način za borbu protiv rasizma je živjeti svoj život, stajati ponosno i educirati druge", dodao je.

I thought I would share.. We’ve had disapproving looks, ‘we are full’, ‘is that your wife’ and many more actions questioning our relationship over the last 40+yrs We haven't wavered! The best way of fighting racism is living your life, standing tall and educating. #Diversity pic.twitter.com/jmd0F0i71r

Total respect for you both. My nan was disowned by her family in the early 50's for marrying my grandad who originally came from Nigeria (she was from Co. Mayo)



She chose love over ignorance and bigotry and the rest is history #diversity pic.twitter.com/J0KRitI5La