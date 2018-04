London prestigao New York po broju ubojstava

Foto: Hina/EPA

TIJEKOM veljače i ožujka u Londonu je, u usporedbi s New Yorkom, došlo do naglog porasta nasilnih zločina. U New Yorku je od početka godine ubijeno 50 ljudi, a u britanskoj metropoli 46.

Dok mjesečna stopa kaznenih djela nasilja u New Yorku opada, u Londonu raste.

Brojke ne lažu

BBC piše da je londonska policija u siječnju istraživala osam ubojstava i da je njihov broj u veljači porastao na 15, a u ožujku na 22.

S druge strane, u New Yorku se početkom godine istraživalo 18 ubojstava. Taj je broj u veljači pao na 11, no u ožujku je opet skočio na 21.

Policija tvrdi kako je London među najsigurnijim gradovima na svijetu, no ovaj porast broja ubojstava ih zabrinjava. U gradskoj skupštini naglasili su zabrinutost zbog broja ubojstava nožem.

I vlada se uključila u borbu protiv nasilja

Vlada je pokrenula javnu kampanju na društvenim mrežama s ciljem smanjenja zločina počinjenih s nožem. Za tu kampanju izdvojili su 1,35 milijuna funti, a u njoj sudjeluju mladi koji su bili žrtve uboda nožem.

"Jedno ubojstvo je previše, a mi naporno radimo kako bismo shvatili zašto dolazi do povećanja broja ubojstava i sve što možemo kako bismo spriječili daljnje tragedije", rekao je glasnogovornik Londonske metropolitanske policije.