Mađari glasaju, uskoro ćemo doznati hoće li mrzitelj migranata Orban osvojiti još jedne izbore

MAĐARI danas glasaju na parlamentarnim izborima na kojima je dosadašnji premijer Viktor Orban veliki favorit za treći mandat zaredom na čelu vlade.



Približno 7,9 milijuna Mađara pozvano je na birališta koja su otvorena u 6 sati, a radit će do 19 sati. U nedostatku anketa na izlasku s birališta, prvi privremeni rezultati bit će poznati tek kasnije navečer.



Sigurni pobjednik?



Orbanova Nacionalna-konzervativna stranka Fidesz čini se sigurni pobjednik, po analitičarima. Pripisuje joj se prednost od 20 do 30 postotnih poena u anketama, a pogoduje joj glasovanje u jednom krugu koje kombinira jednostavnu većinu po okrugu i proporcionalnu.



Od 199 zastupnika, 106 će biti izabrano izravno iz izbornih jedinica, a preostala 93 proporcionalno sa stranačkih lista.



Najveća nepoznanica odnosi se na stopu sudjelovanja i opseg obećane pobjede.



Orban koji je usredotočio svoju kampanju na migracijsku "prijetnju", pobijedio je 2010. i 2014. s dvotrećinskom većinom u parlamentu i sada je pitanja hoće li koalicija njegove stranke Fidesz i Kršćansko-demokratske narodne stranke (KDNP) ponoviti taj uspjeh što bi omogućilo da mijenja ustav kao i nakon izbora 2010.





Mađarske oporbene stranke i Orbanovi kritičari kažu da je do 2013. on iskoristio tu ovlast da prilagodi izborni sustav Fideszu. Stranka je godinu dana poslije uvjerljivo pobijedila na izborima.Oporba, koja je podijeljena, u kampanji je osuđivala klijentelizam, raspad javnih službi i nedovoljnu kupovnu moć, usprkos najnižoj stopi nezaposlenosti (3,8 posto).Orban je u kombinaciji sa snažnim utjecajem na javno mnijenje putem državnih i privatnih medija naklonjenih vladi, izgradio čvrste temelje da još produži svojih osam uzastopnih godina na vlasti, uz mandat koji je odradio od 1998. do 2002.Aktualni premijer može se pohvaliti solidnim gospodarskim pokazateljima: Mađarska je 2018. rasla osmu godinu zaredom po stopi od četiri posto. Inflacija je također pod kontrolom, a nezaposlenost se kreće oko 3,8 posto.No Orbanova popularnost najviše počiva na njegovu protivljenju imigraciji, posebno muslimana."Migracija ugrožava našu sigurnost, naš način života i kršćansku kulturu", poručuje mađarski premijer koji redovito upozorava da će Zapad propasti, a Europa postati većinski muslimanska ako europske zemlje ne poduzmu preventivne mjere. Unatoč kritikama iz Bruxellesa koji Budimpešti prijeti kaznama zbog nepoštivanja migrantskih kvota, Mađari Orbana većinom podržavaju, a njegov je put uzor za protuimigrantske struje u istočnoj i srednjoj Europi.