Makaranin izbačen iz Big Brothera ima još jednu optužnicu, tražio je djevojčice da se gole diraju i snimaju

ALEKSANDAR NERADIN, makarski komunalac izbačen iz Big Brother kuće nakon što je Index otkrio da se protiv njega pred Županijskim sudom u Rijeci vodi kazneni postupak za pedofiliju, ima sličan postupak i u Splitu. U listopadu 2016. godine je podignuta optužnica za dva kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, jedno kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom te spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

Oštećene su dvije djevojčice u dobi od 13 i 16 godina. Prema navodima optužnice, Neradin im se predstavljao kao djevojka od 17 godina, slao im gole fotografije djevojčica te tražio da pošalju svoje fotografije i da se diraju po intimnim dijelovima tijela, to snime te mu također pošalju. Optužnica je početkom 2017. godine vraćena na doradu. Traženo je da se specificiraju aplikacije koje je Neradin koristio u komunikaciji s djevojčicama. Državno odvjetništvo naložilo je informatičko vještačenje koje je obavljeno pa se očekuje da optužnica za koji tjedan stigne do splitskog Općinskog suda.

S istragom protiv bivšeg natjecatelja Big Brothera nije išlo lako. Sudac istrage odbio je, naime, istragu nakon što je Neradin 22. travnja 2016. godine priveden na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Državno odvjetništvo se žalilo i na koncu je istraga ipak otvorena u svibnju 2016. godine.

Tražen je i pritvor za Neradina, i to da ostankom na slobodi ne bi utjecao na svjedoke i ponovio djelo, ali to nije prihvaćeno.

Neradin: Nisam pedofil

Nakon što smo objavili članak o postupku koji se protiv njega vodi u Rijeci, Neradin nam se javio i dao svoje objašnjenje te tvrdi da nije kriv.

"Nije bilo nikakvih stvarnih nalazaka i druženja, riječ je o virtualnoj komunikaciji. Dopisivale su se dvije cure od kojih je jedna bila maloljetna, a drugoj identitet do danas nije poznat. Razmjenjivale su fotografije i škakljive sadržaje, a nakon što su roditelji maloljetne doznali za to, nastupila je prijava. Policija je istraživala i našla je s čijeg se interneta spajalo na Facebook profil druge osobe, koji je bio lažan. Dakle, ta osoba je i slala ženske fotografije, nije uopće bilo muških fotografija. Ispostavilo se da se priključivala na ruter jedne obitelji u mojoj zgradi, koja je privedena, oduzeti su im tableti, mobiteli, kompjuteri. Policija ima mogućnost povrata izbrisanih datoteka, no nije našla ništa kod njih. Oni su bili stariji ljudi pa su im bili manje sumnjivi. Nakon toga policija je došla do zaključka da se netko drugi prikačio na Wi-Fi, za koji im je rečeno da je bio nezaštićen i da se mogao spojiti bilo tko. Obitelj tvrdi da su kontaktirali operatera i dobili potvrdu da je Wi-Fi cijelo vrijeme bio zaštićen", započeo je svoju priču Neradin.



Dodaje da je policija njegove susjede pitala jesu li njemu dali šifru, oni su rekli da nisu, a s obzirom na to da je lozinka imala osam znamenki, teško bi je pogodio.



"Kako sam ja zid do, policija je došla do mene, oduzela mi stvari, išla je ista procedura. Vratili su obrisane datoteke i našli šest fotografija iz pornića koji nemaju veze s tim, a oni su ih povezali jer su im cure na njima izgledale mladoliko. To im je jedina poveznica koja aludira da sam to bio ja", dodao je.



Tvrdi da ima neoborive dokaze da on nije kriv, poput toga da je mobitel kupio četiri mjeseca nakon što su roditelji otkrili dopisivanje i da on nikako ne može biti povezan s tim djelom. Osim toga, naglašava i da ima svjedoka, svećenika koji je u svom rokovniku imao zabilježeno da su taj dan bili skupa na treningu te dokaze da je u vrijeme drugih spajanja i dopisivanja bio na svom radnom mjestu. Dodaje i da je poslana ženska glasovna poruka, što dokazuje da je s druge strane bila žena.