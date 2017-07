Makarske vlasti "objasnile" smrad govana na gradskoj plaži: To su oborinske vode

Foto: Facebook



NAKON što je Index jučer upozorio da na gradskoj plaži Makarskoj izvire tekućina čiji smrad guši prolaznike, oglasio se zamjenik gradonačelnik tog grada, HDZ-ovac Joze Vranješ.



Vranješ je na Facebooku objavio kako je danas poslao priopćenje za medije o "netočnim medijskim napisima o izlijevanju kanalizacije na gradskoj plaži"."Svima stojim na raspolaganju, a građane pozivam na suradnju da u slučaju bilo kakvih problema kontaktiraju nadležne službe te da ne dezinformiraju medije čime čine veliku štetu našem gradu. Problemima trebamo pristupiti sustavno, odgovorno i stručno, a sve sa ciljem kvalitetnog rješavanja istih", napisao je Vranješ na Facebooku.

"Prema provjerenim informacijama koje je Grad Makarska dobio od nadležnih službi na gradskoj plaži došlo je do izlijevanja oborinskih voda, a ne kanalizacije. Grad Makarska je, naime, odmah po dojavi kontaktirao nadležne službe i zatražio njihov hitan izlazak na teren kako bi se utvrdilo stvarno stanje. U kontaktu s gospođom Ivom Kuzmanić iz Vodnog gospodarstva Ispostave Vrgorac potvrđeno nam je da je u ovom slučaju riječ o izljevu oborinskih voda u more, a neugodni mirisi, koje mnogi odmah povezuju s fekalijama, posljedica su dužeg zadržavanja vode u nekim dijelovima potoka", stoji u priopćenju zamjenika gradonačelnika Makarske.



"Unatoč tome što smo dobili službenu potvrdu da nema razloga za paniku, Grad Makarska kontaktirao je Makarski komunalac d.o.o. koji ima ugovor sa tvrtkom Cian d.o.o., te će se na spornoj lokaciji za svaki slučaj izvršiti poslovi dezinfekcije i deratizacije. Treba napomenuti da se radi se o potoku Vrba koji prije svega služi za odvod oborinskih voda i koji se proteže od planine Biokovo kroz Batiniće gdje ima otvoreno korito, prema ulicama Kipara Meštrovića i Ruđera Boškovića gdje je izveden kao zatvoreno korito i naposljetku se izljeva u more. Tehnička namjena ovog potoka je odvodnja oborinskih voda, a za održavanje su zadužene Hrvatske vode, tj. Vodno gospodarstvo Ispostava Vrgorac. U četvrtak, 6. srpnja, dogovoren je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, Vodnog gospodarstva Ispostave Vrgorac kako bi razgovarali o projektu sanacije potoka, tj. ušća potoka, prostudirali projektnu dokumentaciju i donijeli odluku o tome kada će se krenuti sa projektom sanacije čiji će nositelj biti Hrvatske vode uz potpunu podršku Grada Makarske. Molim sve građane da budu mirni i pokažu povjerenje prema gradskoj vlasti i nadležnim službama, jer isključivo zajedničkim djelovanjem možemo biti uspješni u rješavanju tekućih problema", zaključuje se u priopćenju.