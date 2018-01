Makedonija bi mogla dobiti novo ime

Foto: 123rf

MAKEDONIJA i Grčka ove bi godine mogle riješiti 25 godina star spor oko imena bivše jugoslavenske republike, pišu svjetski mediji.



Makedonija se danas službeno naziva Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija. No, kako se čini, između makedonske i grčke strane došlo je do dogovora pa bi se ova zemlja ubuduće trebala zvati Nova Makedonija.



Ovo je pitanje važno za Makedoniju jer im zbog problema oko imena Grčka već godinama blokira pristup NATO-u te zaustavlja integraciju ove zemlje u EU.



Makedonija je 1995. godine pristala u svom imenu koristiti naziv Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija sve do trenutka dok se ovaj spor ne riješi.