Malezijske novine objavile upute za prepoznavanje gay osoba

Screenshot: YouTube

MALEZIJSKE novine izazvale su zgražanje i podsmijeh javnosti nakon objave "uputa za prepoznavanje gay osoba", javljaju svjetski mediji.

Malezijske novine Sinar Harian objavile su u petak članak s uputama za prepoznavanje gay ljudi u kojem su navedene osobine prema kojima se navodno mogu uočiti, piše BBC. Novine između ostalog pišu da se "homoseksualci mogu identificirati prema tome što imaju brade, a lezbijke se vole držati za ruke". Vijest o članku proširila se društvenim medijima te izazvala zgražanje, podsmijeh, bijes, ali i strah nekih pripadnika LGBT zajednice.

@sinarharianSH you serious? You're allowing this kind of homophobic, baseless, senseless article on your paper? This generalisation is unbelievable! What rubbish is this?!



No wonder people mostly use Sinar Harian to bungkus nasi lemak! Because it's not worth keeping! pic.twitter.com/wPwE9QqEEN