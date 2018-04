Maras napao Pupovca: Vaše ručice su uvijek tamo gdje trebaju biti - uz HDZ

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SDP-OV zastupnik Gordan Maras u četvrtak se, u saborskoj raspravi o oporbenom zahtjevu za smjenu potpredsjednice vlade Martine Dalić, obrušio na SDSS-ova Milorada Pupovca, zamjerajući mu da je prvo govorio kako je neće podržati, da bi danas rekao kako će SDSS o tome zauzeti poziciju opreznog, skeptičnog realista, ali i glasovati protiv njezine smjene.



"Neke od stvari koje su se počele događati u Agrokoru ozbiljno su kontaminirale i ugrozile vjerodostojnost svih nas koji smo dali povjerenje za realizaciju zakona. Na sreću, ključni uzrok te kontaminacije je riješen i otklonjen. Nova izvanredna uprava za nas koji smo dio vladajuće koalicije obnovila je povjerenje", poručio je Pupovac u raspravi.



"Ručice gospodina Pupovca su uvijek tamo gdje trebaju biti, uz HDZ i vlast", ustvrdio je Maras te upitao s kojim je pravom Pupovac prvo najavljivao da neće podržati Dalić, a onda u "dodatnim razgovorima, daleko od očiju javnosti, kao što to radi, odluka se promijeni".



SDSS-ova zastupnika pozvao je da kaže je li u redu da netko, u ovom slučaju Martina Dalić, svojim prijateljima daje poslove od 12 milijuna kuna godišnje. Kad dobijete povjerenje građana, ne možete to koristiti da pomognete prijateljima, glasajući za ministricu Dalić legitimirat ćete takav postupak, poručio je SDSS-u.



Maras: Dalić je izigrala povjerenje građana, njoj bliski ostvarili su nevjerojatne materijalne dobitke u Agrokoru



Dalić je, ustrajao je Maras, izigrala povjerenje građana da upravlja procesom u Agrokoru, a na kraju su njoj bliski ljudi ostvarili "nevjerojatne materijalne dobitke". Ustrajao je i na odgovoru koliko će ministričini prijatelji dobiti od 60 milijuna kuna nagrade, koja će biti isplaćena po sklapanju nagodbe.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Punu potporu ministrica Dalić, premijer i vlada dobili su od koalicijskih klubova - Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića, Reformista, HNS-a, manjinskih zastupnika.Zakon (Lex Agrokor) koji smo donijeli bio je jedini izlaz, odmah na početku mandata igrali smo finale Lige prvaka, prolazno vrijeme je dobro, ocijenio je zastupnik mađarske manjine Robert Jankovics, suglasan s ocjenama da su mjerodavni rezultati, a oni upućuju da je spriječen kolaps gospodarstva i sačuvana radna mjesta.Kad je riječ o cijeni savjetnika, zdrav razum nam kaže da je to skupo, ali stručnjaci to vide drugačije, uzak je krug ljudi koji taj posao mogu napraviti, kaže Jankovics i poručuje kako je interes Hrvatske da se odbije oporbena inicijativa za smjenu ministrice Dalić.I HNS-ov Stjepan Čuraj hvali rezultate postignute u Agrokoru. Napravili smo dobar posao, došli smo blizu rješenja koji će sačuvati radna mjesta, proizvodnju, a uloga ministrice Dalić usko je vezana uz taj projekt, kaže zastupnik.Osvrnuvši se na proteklih godinu dana, Čuraj je ocijenio kako je ulazak HNS-a u vladu pružio okvir da se izbjegne "nezamislivo". I dalje ćemo to raditi kako bi se to završilo, poručio je.Svoje stavove o oporbenoj inicijativi za smjenu ministrice Dalić iznijeli su saborski klubovi, to još kani učiniti i 20-ak zastupnika.