Maras o aferama u Agrokoru: "Sumnjamo da Plenković stoji iza savjetnika"

Foto: FAH

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras u utorak je premijera Andreja Plenkovića prozvao kao glavnog krivca za aferu oko visokih naknada konzultantima u Agrokoru, na što mu je HDZ-ovac Josip Borić odgovorio kako truje rasprave te da to "nije najbolji način da bude bolji zastupnik", zbog čega je zaradio opomenu predsjedavajućeg Milijana Brkića.



"Osam dana je prošlo otkada je Plenković dobio dokumentaciju i više ne može govoriti da ne zna, no ništa nije napravio. U tih osam dana Texo Management i još dvije konzultantske firme su isfakturirale 600 tisuća kuna i to je produkt rada Andreja Plenkovića", rekao je Maras nakon stanke koju je zatražio. Dodao je kako je iz vlade stigao "nemušt odgovor da je premijer imao intenzivan tjedan".



Pokazujući preslik fotografije premijera i povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka od 10. travnja 2017., poručio je kako je upravo premijer Plenković odlučio dovesti Ramljaka u Agrokor, a prošli tjedan, kazao je, ista slika - sastanak u vladi, Ramljak donosi dokumentaciju Plenkoviću vezano uz konzultante.



Maras: Sumnjamo da Plenković stoji iza konzultanata u Agrokoru



"Pitam još jednom koliko će čovjek koji je doveo Ramljaka i omogućio da se zaposle konzultanti u Agrokoru, koliko će taj čovjek još razmišljati, analizirati i ne činiti ništa, ili je ono što mi sumnjamo u SDP-u, da Andrej Plenković stoji iza tih konzultanata", poručio je Maras.



HDZ-ov Josip Borić uzvratio mu je kako njegov nastup ne impresionira nikoga te da izgovara neistine i truje rasprave o Agrokoru.



"Prateći vaš rad po društvenim mrežama vidio sam da ste zavapili da želite biti bolji zastupnik. Ja ću vam, i kao građanin i kao zastupnik, reći da ovo možda nije najbolji način da budete bolji zastupnik nego što jeste, jer vaše uporno prozivanje nekih ljudi na jednoj temi iz dana u dan ne pomaže ni vama, ni građanima, ni Agrokoru. A ova vaša silina, ni boja glasa u izgovoru ne impresionira", poručio mu je Borić.



Marasove rasprave, dodao je, ne pridonose ni građanima, ni Agrokoru, niti zaposlenima koji rade da taj sustav opstane.



Borić: U Bundesligi SDP-u imate većih problema od Agrokora





"Vi u vašoj Bundesligi SDP-u imate većih problema nego je Agrokor i ono što se događa kod vas pokušavate prebaciti na drugo područje, no to vam neće uspjeti. Iznijeli ste niz neistina, optužili ste premijera vlade, a svi znamo da je za zakon glasovala većina zastupnika i da je on omogućio normalno funkcioniranje Agrokora", poručio je Borić SDP-ovom zastupniku.Taj je zakon, uvjeren je Borić, uspio, te je zapitao SDP-ovce jesu li se "oni nekome obećali u nekim vremenima te žele li rasturiti Agrokor"."Priče o vladinom povjereniku... on nije vladin povjerenik, nego ga je imenovao Trgovački sud i on je izvanredni povjerenik i zašto pokušavate neistinitu tezu sugerirati da cijelu priču vodi vlada", pitao je Borić Marasa.Potpredsjednik sabora, HDZ-ov Milijan Brkić, upozorio je Borića kako je u uvodnom dijelu iznosio subjektivno mišljenje, a ne stajalište HDZ-ova kluba."Nitko od nas nije pozvan da cijeni rad saborskih zastupnika, nego će to ocijeniti birači kad za to dođe vrijeme. U obrazloženju stanke morate iznositi stajalište kluba i ne omalovažavati bilo koga od zastupnika ili zastupnica", upozorio je Brkić svog stranačkog kolegu."Vi ste najbolji voditelj plenarnih sjednica, daleko odskačete od svih ostalih", pohvalio ga je SDP-ovac Maras.Zatraživši povredu Poslovnika, opetovano je naglasio kako je upravo Plenković postavio Ramljaka i omogućio zaradu konzultantskim tvrtkama od 250 tisuća kuna tjedno."Uvodno ste lijepo krenuli pa ste skrenuli na repliku. Molim vas da ne zlorabite institut povrede Poslovnika", upozorio ga je Brkić.