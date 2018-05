Marić: Ćorić bi bio dobar ministar gospodarstva

Foto: Hina

MINISTAR financija Zdravko Marić rekao je da bi Tomislav Ćorić bio dobar ministar gospodarstva i da je Ćorić jako dobar ministar koji je pokazao u dva zahtjevna ministarstva svoje znanje i kompetencije.



"Pustimo da predsjednik vlade s timom s kojim promišlja razmisli i odluči o tome tko će biti novi potpredsjednik vlade. Hoće li to biti gospodin Ćorić to ćemo vidjeti, a ja samo o njemu imam pozitivne i riječi hvale", kazao je odgovarajući na upite novinara uoči sjednice vlade.



"Ćorić nije takav"



Upitan je li Ćorić pokazao njemu osobno neke ambicije da želi taj položaj, Marić je kazao kako nisu o tome razgovarali te da Ćorić nije takav. "Razumijem njegovu situaciju i bio sam sam u sličnoj nekoliko puta, kada se spekulira o vašem imenu i to nije ugodno. On se vrlo odgovorno i ozbiljno ponaša u toj situaciji", ocijenio je. "Dozvolite još par dana kako je rekao premijer", dodao je.



Upitan bi li bilo dobro da se iskoristi ova situacija pa da se ide u širu rekonstrukciju vlade, odgovorio je da to nije pitanje za njega.



Predsjednik vlade rekao je da smo kao vlada dobri i prošli tjedan smo imali seriju sastanaka i tada smo odlučili što i kako ćemo idućih tjedana i mjeseci funkcionirati, dodao je.Najavio je nastavak rada na poreznom sustavu, a na pitanje bi li trebao predsjednik vlade zbog ove afere podnijeti ostavku, podsjetio je kako Hrvatska bilježi dobre rezultate na polju javnih financija i gospodarstva.Upitan kako komentira da je u medijima objavljeno kako su u spornim mailovima Martine Dalić odvjetnici upozoravali tzv. skupinu Borg da se ne ide na taj način u restrukturiranje Agrokora i da su se oni na to oglušili, Marić je kazao kako nema komentara. "Mogu ponoviti ono što sam jučer rekao, a to je da nisam sudjelovao oko pisanja tog zakona (Lex Agrokor) niti imao bilo kakvog drugog angažmana", rekao je.Upitan je li SOA dobro obavila svoj posao, odgovorio je da to nije na njemu da sudi ili odgovara, a na upite o mogućem hakiranju spornih mailova Martine Dalić, također je rekao da ne zna.