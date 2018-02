Martina Dalić o isplatama koje su šokirale Kolindu: Nisam znala za te iznose

Screenshot: Dnevnik.hr

POTPREDSJEDNICA vlade, Martina Dalić, gostovala je danas u Dnevniku Nove TV, u kojem je govorila o situaciji u Agrokoru, odnosno milijunskim isplatama bivšoj tvrtki Ante Ramljaka, vladinog povjerenika za Agrokor. Podsjetimo, danas je predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović ustvrdila da je "šokirana" tim iznosima.



Na pitanje je li znala za milijunske isplate bivšoj tvrtki Ante Ramljaka, Dalić je rekla: "Moram reći da detalje ugovora i iznose koje je gospodin Beveridge dogovorio s podizvođačima nisam znala. Tu informaciju tijekom proteklih mjeseci nisam tražila, s obzirom da je ona bila dio odnosa s AlixPartnersa i njihovih podizvođača. Postavlja se pitanje je li taj iznos za naše prilike prevelik."



Upitana ima li Ante Ramljak njezino povjerenje, odgovorila je kako ništa još nije pokazalo da on nije sposoban raditi posao koji radi.



"On po zakonu podnosi svoj izvještaj sudu i ministarstvu, koji se dostavlja vjerovničkom vijeću. U cijelom postupku se dosad nije pokazalo da on nije sposoban za taj posao", poručila je Dalić, dok na pitanje je li zadovoljna njegovim radom nije dala konkretan odgovor.



Je li zadovoljna radom Ante Ramljaka?



"Ono s čime ja mogu biti zadovoljna su rezultati izvanredne uprave. Podsjećam da su plaćeni mali dobavljači u cijelosti i da će biti isplaćeni i ostali, to su podaci kojima treba prosuđivati rad izvanredne uprave."



Opet upitana ima li Ante Ramljak njezino povjerenje, odgovorila je: "Sve dok mu podršku daje vjerovničko vijeće, ono što ja mogu učiniti je nadzirati taj rad u okviru mojih odgovornosti da se taj proces dovede do kraja."



Na pitanje što ako taj proces ne dođe do kraja, odgovorila je kako za sada ne postoje naznake za tako nešto.



"Zakon propisuje što se događa u tom slučaju, ali za sad ne postoji ni jedan razlog da svi koji u nagodbi sudjeluju nagodbu i ne postignu. Očekujem da će izvanredna uprava na tome raditi s maksimalnom odgovornošću", rekla je Dalić.



"Ovo je posljedica načina na koji je Agrokor vodio Ivica Todorić"



Na ponovno pitanje novinarke što bi se konkretno dogodilo ako proces ne prođe po planu, Dalić je podsjetila kako je za situaciju kriv Ivica Todorić.



"Dogodit će se ono propisano zakonom, ali zaboravljamo da ono što se zbiva u Agrokoru je posljedica načina na koji ga je vodio Ivica Todorić", poručila je Dalić.



Dodala je i kako ova vlada nije tražila ovaj problem te kako ga ona cijelo vrijeme rješava.



"Ova vlada niti je očekivala, niti tražila, niti stvorila ovaj problem, stvorio ga je Todorić. Vlada je stvorila zakonski okvir u kojemu se taj problem rješava. Nemojmo zaboraviti da u Agrokoru radi preko 27.000 ljudi. Ono na čemu Ramljak radi tiče se života i egzistencije više od 27.000 radnika i više desetina tisuća dobavljača", poručila je Dalić.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dodala je i kako je u ovom trenutku potrebno maksimalno se koncentrirati na očuvanje poslovanja i na nagodbu."Sve ostalo što se zbiva je pokušaj da se taj politički proces zaustavi", rekla je.Na pitanje tko želi zaustaviti proces restrukturiranja Agrokora, rekla je da se radi o brojnim interesnim skupinama."Brojne interesne skupine kojima pretvaranje Agrokora u kompaniju koja funkcionira normalno prijeti da izgube veliki novac, i prijeti njima da ostanu bez novca", rekla je Dalić.Nije precizirala tko su ti ljudi, a poručila je i kako nije na njoj da govori o imenima."Postupak koji se događa u Agrokoru nije se dogodio iz ničega nego iz načina poslovanja Ivice Todorića. Mnogima dovršetak ovog procesa ne odgovara, a nije na meni govoriti o imenima i prezimenima, na meni je da upozorim", rekla je Dalić.Upitana hoće li prijaviti osobe o kojima govori, odgovorila je da imamo institucije koje se tim bave."U našoj zemlji postoje institucije koje se takvim problemima bave, a ono što je moj posao je ono što pokazuje stvarnost. U mnogim sličnim slučajevima u drugim zemaljama kada su se događale ovakve stvari procesi nisu išli glatko upravo zbog interesa koji jesu, jer da interesa nije bilo, takvi problemi ne bi ni nastali", dodala je.Ponovno upitana o povjerenju Anti Ramljaku navela je kako je imenovan po zakonu te kako ima potporu vjerovničko vijeća i kako stoga nema razloga da mu ona uskrati povjerenje.Budući da se premijer skoro nije oglasio o ovoj situaciji, Martina Dalić upitana je zašto je tako te ima li ona njegovo povjerenje."Do sad mi nitko nije rekao da ga nemam. Zašto šuti morate pitati njega, mislim da je njegovo pravo da bira teme", rekla je i odgovorila hoće li ponuditi ostavku ako proces u Agrokoru ne završi po planu."Ne brinite, moje mjesto je uvijek raspoloživo na prosudbu javnosti, premijeru i mojim kolegama. Ja nisam predodređena da budem potpredsjednica vlade. U ovom trenutku ima vrlo veliku vjeru, a sve što vidim pokazuje da proces ide u dobrom putu ka nagodbi", rekla je Dalić.