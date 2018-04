MASAKR U KINI Muškarac upao u školu i nožem ubio najmanje sedam učenika

Foto: Twitter



U ŠKOLI na sjeveru Kine muškarac je izbo najmanje sedam učenika. Svi su mrtvi.



Kako javlja BBC, muškarac naoružan nožem upao je oko 18:10 sati po lokalnom vremenu u srednju školu u okrugu Mizhi u provinciji Shaanxi.

Napao je 19 učenika, od čega ih je najmanje sedam ubio. Žrtve su u dobi od 12 do 15 godina.

Ozlijeđena djeca primaju liječničku pomoć.

#Breaking: Man stabs at least seven teenagers to death at school in northern China, officials say. pic.twitter.com/RnCjsj0ctN