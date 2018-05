MASAKR ZBOG VELEPOSLANSTVA U JERUZALEMU Ubijeno 55 Palestinaca, 2700 ozlijeđenih

Foto: Getty Images, Video: Youtube/Euronews

SAD je danas službeno otvorio novo veleposlanstvo u Jeruzalemu, priznajući tako taj grad za izraelsku prijestolnicu. Palestinci su zbog tog čina masovno prosvjedovali na granici s Izraelom, a izraelska vojska odgovorila je otvorivši vatru na njih.

Otvaranjem veleposlanstva se ostvarilo najspornije vanjskopolitičko obećanje predsjednika Donalda Trumpa, unatoč međunarodnom protivljenju i palestinskom gnjevu. Na svečanosti otvaranja veleposlanstva, izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalio je Trumpu "na hrabrosti da ispuni svoja obećanja".

"Ovo je velik dan. Velik dan za Jeruzalem. Velik dan za državu Izrael. Dan koji će biti upisan u naše nacionalno sjećanje budućih naraštaja", rekao je Netanyahu. "U Jeruzalemu smo i ovdje smo da bi tu i ostali", dodao je. Netanyahu je završio govor nazivajući Jeruzalem "vječnom i nedjeljivom izraelskom prijestolnicom".

Jared Kushner, zet i viši savjetnik Donalda Trumpa za Bliski istok, rekao je na ceremoniji da je SAD pokazao svijetu kako mu se može vjerovati. "Kada predsjednik Trump nešto obeća, onda to i ispuni", kazao je Kushner. "Danas pokazuje američko vodstvo. Preseljenjem našeg veleposlanstva u Jeruzalem još jednom smo pokazali svijetu da se SAD-u može vjerovati", dodao je.

Palestinci, pak, sutra obilježavaju Nakbu (arapski: katastrofa) jer su prije 70 godina stotine tisuća pripadnika ovog naroda izbjegle ili protjerane iz svojih domova u današnjem Izraelu.

21:45 Sutra će se održati sastanak Vijeća sigurnosti UN-a o Gazi i Bliskom istoku. Očekuje se da će Nickolay Mladenov, koordinator za mirovni proces na Bliskom istoku izvijestiti Vijeće sigurnosti UN-a o stanju u Gazi.



"Radi se o vrlo zabrinjavajućim događajima, što je vrlo tužno", kazala je britanska veleposlanica u UN-u Karen Pierce. "Imamo više od 50 žrtava s više od tisuću ozlijeđenih. Poziva se na suzdržanost sa svih strana i to nije ono što želimo vidjeti na terenu", dodala je.



Pozvala je sve koji imaju "bilo kakav utjecaj na terenu da smire i zaustave opasnu situaciju u kojoj su ljudi ubijeni".

21:30 Šef UN-a za ljudska prava Zeid Ra'ad Al Hussein pozvao je na smirivanje nasilja u Gazi. "Ovo šokantno ubijanje i ozljeđivanje u Gazi mora odmah prestati. Ljudska prava moraju biti ispoštovana. Odgovorni za nasilje i kršenje ljudskih prava moraju odgovarati. Zajednica će tražiti pravdu za žrtve", napisao je na Twitteru.

“Shocking killing of dozens, injury of hundreds by Israeli live fire in #Gaza must stop now. The right to life must be respected. Those responsible for outrageous human rights violations must be held to account. The int'l community needs to ensure justice for victims” – #Zeid. pic.twitter.com/hBb7825Sp8 — UN Human Rights (@UNHumanRights) 14. svibnja 2018.

21:10 Palestinsko Ministarstvo zdravstva objavilo je nove podatke: 55 Palestinaca poginulo je u današnjim prosvjedima na granici Gaze i izraela, a više od 2700 je ozlijeđeno.



Ovo je najveći broj stradavanja u jednom danu otkako su krenuli šestotjedni prosvjedi 30. ožujka ove godine.

20:40 Iz Bijele kuće stiglo je i službeno priopćenje. Prema napisanom, za smrt Palestinaca na granici Izraela i Gaze kriv je Hamas. "Odgovornost za ove tragične smrti snosi Hamas", kazao je zamjenik glasnogovornika Raj Shah. "Hamas je namjerno isprovocirao izraelski odgovor", dodao je Shah. "Kao što je to već državni tajnik Mike Pompeo izjavio - Izrael se ima pravo braniti", nastavio je Shah.

Raj Shah je u službenoj izjavi kazao i kako današnje nasilje i smrt više od 50 Palestinaca nisu ugrozili izraelsko-palestinski mirovni plan. "Mirovni plan nije ugrožen. Bit će realiziran u prikladno vrijeme, kao što je predsjednik (Trump op.a.) obećao. Mislim da je problem što smo desetljećima živjeli kao da Jeruzalem nije glavni grad Izraela iako je to svima očito", zaključio je Shah.

First question at today’s White House press briefing is about the violence along the Gaza border https://t.co/00NCphiISU — Meg Wagner (@megwagner) 14. svibnja 2018.

20:20 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izjavio je da je "duboko uznemiren" zbog nasilja koje se dogodilo na granici Gaze i Izraela.



U službenoj izjavi navodi kako je duboko uznemiren zbog velike eskalacije nasilja na okupiranom palestinskom teritoriju, kao i zbog velikog broja ubijenih i ozlijeđenih Palestinaca. "Izraelske sigurnosne snage moraju se maksimalno suzdržavati u korištenju otvorene vatre. Hamas i vođe prosvjeda imaju odgovornost spriječiti daljnje provokacije i nasilje. Uz velike napetosti i prosvjede, koji se očekuju u narednim danima, neophodna je krajnja suzdržanost kako bi se izbjegao daljnji gubitak života civila, posebno djece. Bolnice su javile da su pri kraju sa zalihama lijekova, medicinskom opremom i materijalima te je potrebno hitno financiranje humanitarne pomoći i lakši pristup zdravstvenoj njezi. Neprekidno nasilje koje se događa ukazuje na potrebu političkog rješavanja problema", stoji u Guterresovoj izjavi. Napominje i kako nema dobrog rješenja za Palestinu i Izrael te da oni moraju živjeti u miru s glavnim gradom Jeruzalemom.

20:10 Izraelski premijer Benjamin Netanyahu komentirao je današnja događanja u Gazi, gdje su ubijena najmanje 52 Palestinca, a ozlijeđeno ih je više od 2400.



"Svaka zemlja ima dužnost braniti svoje granice", kazao je Netanyahu. Optužio je Hamas za slanje tisuća ljudi na probiju ogradu na granici Gaze kako bi ostvarili svoj cilj - uništenje Izraela. Dodao je da će "nastaviti djelovati odlučno kako bi zaštitili izraelsku suverenost i građane".



U Twittu je napisao kako će se "mir izgrađen na lažima razbiti na realnosti Bliskog Istoka" te da se mir može graditi jedino na istini, a to je da je "Jeruzalem bio i zauvijek će biti glavni grad Židova i njihove države".

A peace that is built on lies will crash on the rocks of Middle Eastern reality. You can only build peace on truth, and the truth is that Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people, the capital of the Jewish state. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14. svibnja 2018.

20:05 Šef Hezbollaha Hassan Nasrallah izjavio je kako se SAD-u "ne može vjerovati" nakon što su veleposlanstvo preselili u Jeruzalem. Nasrallah je kazao i kako Trump "vodi svijet i SAD" u krivom smjeru te da ne može "ne primijetiti da je američko veleposlanstvo preseljeno iz Tel Aviva u Jeruzalem u danima kad se naveliko govori o povlačenju SAD-a iz iranskog nuklearnog sporazuma", piše CNN.

19:55 Palestinski vođa Mahmoud Abbas najavio je opći štrajk i tri dana žalosti koja će početi sutra, a za sve poginule u Gazi tijekom današnjeg prosvjeda. Općim štrajkom i danima žalosti obilježit će se i 70. obljetnica Nakbe (arapski: katastrofe). Palestinci tim terminom nazivaju masovni egzodus koji je pratio osnivanje izraelske države.

19:45 Kuvajt je zatražio hitni sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju na Bliskom istoku i Gazi odmah sutra ujutro. 19:30 Brojni Turci izašli su na ulice u Istanbulu kako bi podržali Palestince. Protest in #Istanbul against #US embassy move to #Jerusalem pic.twitter.com/a5eDfrxv4n — Fulya Özerkan (@FulyaOzerkan) 14. svibnja 2018. Here's #Taksim, #Istanbul, where we support the Palestinians’ resisting in the #GreatReturnMarch and protest the US embassy invasion and Israel’s violations.#FreeQuds #Quds #KudüsİçinSesVer#Nakba70 #نكبة70#جمعة_النذير#JerusalemIstheCapitalofPalestine#IsraelTerrorists pic.twitter.com/hpS2CGGMXg — Serra Tuğba GENÇ (@AvSerraTugba) 14. svibnja 2018. 19:00 Jedan od lidera Arapske lige izjavio je kako je "odurno" vidjeti druge zemlje koje sudjeluju u proslavi otvorenja američkog veleposlanstva u Jeruzalemu, piše CNN. Svečanost otvorenja veleposlanstva nazvao je "farsom i jasnim kršenjem međunarodnog prava i rezolucije Vijeća sigurnosti".



Ahmed Aboul Gheit je kazao i kako su ugledne zemlje odbile sudjelovati u toj "farsi" te da "masakr Palestinaca koji se dogodio danas treba biti alarm svakoj zemlji koja ne vidi u tome ništa pogrešno". Odluku o premještanju veleposlanstva nazvao je "iznimno opasnim korakom čije prave posljedice još nisu poznate", pogotovo od strane SAD-a. Najavio je i kako će Arapska liga "nastaviti diplomatsku borbu za obranu identiteta te povijesnog i vjerskog statusa Jeruzalema". 18:50 Najmanje su 52 Palestinca poginula, a 2410 je ozlijeđeno u prosvjedima na granici Izraela i Gaze. Palestinski dužnosnici optužili su izraelske snage da provode "masakr" nad civilnim stanovništvom, a izraelska vojska uzvratila je kako su "pobunjenici bacali bombe i razne eksplozivne naprave" na ogradu i izraelske vojnike koji su bili razmješteni u blizini. Na to su, kako je priopćeno iz izraelske vojske, vojnici odgovorili vatrom. Vojska je optužila Hamas da prosvjed koriste kao pokriće kako bi ilegalno prešla na izraelski teritorij i pokrenula nove napade.



Organizacije koje se bave ljudskim pravima osudile su uporabu oružja kod izraelske vojske. Cijeli prosvjed bio je dodatno isprovociran otvaranjem američkog veleposlanstva u Jeruzalemu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u snimljenoj video poruci kako je ovo "veliki dan za Izrael i da će SAD biti veliki prijatelj Izraelu i partner u slobodi i miru". 18:30 Palestinski predstavnik u UN-u Riyad Mansour pozvao je na hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a kako bi se zaustavio "divlji napad na civile u gazi", piše BBC. WATCH: The death toll continues to rise in #Gaza as Israeli forces crackdown on protesters with live gunfire. https://t.co/wzC8VrJzDq | #Nakba70 pic.twitter.com/K5Kv5mRM0K — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) 14. svibnja 2018.



"Osuđujemo strahotu koju su danas napravile izraelske okupatorske snage, koristeći vojnu moć protiv civilnog stanovništva kojemu je oduzeto pravo na mirni prosvjed", kazao je Mansour. Upozorava kako je potez SAD-a, preseljenje veleposlanstva u Jeruzalem, produbio "ljutnju i atmosferu mržnje među ljudima umjesto da se krene u smjeru mira". 18:10 Najmanje su 52 Palestinca ubijena u sukobima duž granice Izraela i Gaze, priopćeno je iz palestinskog Ministarstva zdravstva. Ozlijeđeno je više od 2400 ljudi, piše RT. ‘Terrible massacre’: Israel kills 52, injures 2,410 #Gaza protesters as #US #embassy opens in #Jerusalem https://t.co/jJMQCyT9oL pic.twitter.com/J3rjGxfWLn — RT (@RT_com) 14. svibnja 2018. 17:55 Europska unija je pozvala sve strane na "najveću moguću suzdržanost". "Deseci Palestinaca, među njima i djeca, ubijeni su a stotine su ranjene u izraelskoj vatri na masovnim prosvjedima koji još traju na granici u Gazi. Pozivamo sve strane da budu što suzdržanije kako bi se spriječile nove ljudske žrtve", priopćila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Federica Mogherini. Kuvajt, nestalna članica UN-ova Vijeća sigurnosti, objavio je da kani zatražiti izvanrednu sjednicu tog tijela o događajima u Gazi. "Osuđujemo ovo što se događa. Reagirat ćemo i vidjeti što će Vijeće učiniti. Danas ili sutra zatražit ćemo izvanrednu sjednicu" Vijeća, rekao je novinarima kuvajtski veleposlanik UN-a Mansour al-Otaibi. Turska je danas ocijenila da Sjedinjene Države nose dio odgovornosti za "pokolj" u Gazi. "Američka administracija je odgovorna za pokolj koliko i Izrael", rekao je glasnogovornik turske vlade Bekir Bozdag na Twitteru. 17:50 Njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na suzdržanost u najnovijem sukobu Izraelaca i Palestinaca zbog preseljenja američkog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, izvijestio je dpa. Otvaranje veleposlanstva ne smije biti izgovor za nasilje, rekla je u Berlinu glasnogovornica ministarstva. "Pozivamo sve da na dan kao što je ovaj ne zlorabe pravo na mirno izražavanje mišljenja", rekla je. Izrael se u svojim zaštitnim mjerama mora voditi načelom proporcionalnosti, dodala je. 17:48 Arapska liga osudila je otvaranje veleposlanstva kao "sramotno". "Sramotno je vidjeti da se neke zemlje pridružuju SAD-u i Jeruzalemu u proslavi premještanja veleposlanstva u okupirani Jeruzalem, u očitom kršenju međunarodnog prava i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a", rekao je šef Arapske lige Abdul Gheit. "Današnja smrt palestinskih mučenika od ruku izraelskih okupatora zvono je na uzbunu" državama koje zauzimaju "nemoralna i ilegalna stajališta", dodao je. 17:45 Iako se većina sukoba odigrala na graničnom području između Izraela i Gaze, na snimci CNN-a se vidi kako se sukob proširio i na Palestinska sela (na snimci je Qalandia) u kojima su se ljudi okupili kako bi prosvjedovali protiv otvaranja američkog veleposlanstva u Jeruzalemu. Israeli forces and Palestinian protesters face off in Qalandia, West Bank (CNN video) pic.twitter.com/QxvraLdD7Q — Brian Ries (@moneyries) 14. svibnja 2018. 17:40 Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Raad Al Hussein osudio je današnja događanja nazvavši to "šokantnim nasiljem na granici između Izraela i Gaze" te dodao kako bi trebalo prozvati one koji su "odgovorni za stravična kršenja ljudskih prava". Smatra i da je potrebno osigurati pravdu za sve žrtve. “Shocking killing of dozens, injury of hundreds by Israeli live fire in #Gaza must stop now. The right to life must be respected. Those responsible for outrageous human rights violations must be held to account. The int'l community needs to ensure justice for victims” – #Zeid. pic.twitter.com/hBb7825Sp8 — UN Human Rights (@UNHumanRights) 14. svibnja 2018. 17:30 Palestinske vlasti pozvale su na "hitnu međunarodnu intervenciju" kako bi se zaustavio "strašan pokolj koji čine izraelske okupacijske snage protiv Palestinaca", izjavio je glasnogovornik vlade Youssef Mahmoud. U prosvjedima je poginulo najmanje 43 Palestinaca, a Mahmoud je pozvao muslimanske i "prijateljske" vlade da "iskoriste svoj utjecaj kako bi zaustavili krvoproliće koje se posljednjih tjedana događa zbog izraelske okupacije", piše CNN. At least 43 people have been killed in Gaza protests today https://t.co/upESaMVbam — Meg Wagner (@megwagner) 14. svibnja 2018. 17:15 "Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, u sukobima su poginule najmanje 43 osobe. Ovo je najveći broj stradavanja u jednom danu u posljednjem krugu prosvjeda koji traju šest tjedana", piše CNN. Time je broj poginulih u prosvjedima u posljednjih šest tjedana prosvjeda narastao iznad 90. 17:05 Francuska je osudila otvaranje veleposlanstva SAD-a u Jeruzalemu, priopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova te zemlje. "Odluka o preseljenju veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem u suprotnosti je s međunarodnim pravom, pogotovo s rezolucijama Vijeća sigurnosti i Opće skupštine UN-a", navodi se u priopćenju. Ministarstvo je pozvalo "sve aktere da pokažu odgovornost i spriječe nove sukobe". "Potrebno je pod hitno stvoriti uvjete u kojima će se naći političko rješenje u regiji koja je već pod velikim napetostima", dodaje se u priopćenju.

16:45 Kako javlja BBC, IDF je prenio kako oko 40.000 Palestinaca sudjeluje u prosvjedima duž 13 lokacija na granici Izraela i Gaze.

16:35 Kako prenosi BBC, IDF je poručio kako su njihovi borbeni avioni napali položaje Hamasa u sjevernom pojasu Gaze.



"Napad je izvršen u znak odgovora na nasilne čine koje je Hamas izveo zadnjih par sati duž sigurnosne ograde", poručili su.

16:25 Ministarstvo vanjskih poslova Egipta osudilo je napade izraelske vojske.



"Egipat odbija upotrebu sile protiv mirnih prosvjednika", poručili su i upozorili na negativne posljedice ovakve eskalacije sukoba.

16:13 U isto vrijeme, oglasio se Amnesty International, koji poziva na prekid sukoba i javlja kako među ozlijeđenima ima i djece te maloljetnika.

Poručili su kako se radi o kršenju međunarodnog prava.

16:12 "Predsjedniče, priznavanjem povijesti ste stvorili povijest", rekao je Netanyahu, koji je govorio nakon Kushnera,



Još jednom je rekao kako je SAD najveći saveznik Izraela.

16:10 Nakon nje, govorio je njezin suprug Jared koji je Jeruzalem nazvao "vječnim srcem svih Židova".

16:00 Američka ambasada u Jeruzalemu je otvorena. Tim povodom, Trump se oglasio na Twitteru.

"Čestitam. Dugo smo ovo čekali", poručio je.

Big day for Israel. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Američki ambasador otvorio je ambasadu i pritom pohvalio Trumpa i njegovu "Viziju, hrabrost i moral". Trumpova kći, Ivanka i njezin suprug, Jared Kushner, bili su na svečanom otvorenju, a Ivanka je otkrila ploču na zidu ambasade.

"U ime 45. predsjednika SAD-a, prvi put vam želimo dobrodošlicu u veleposlanstvo SAD-a, ovdje u Jeruzalemu, glavnom gradu Izraela", rekla je Ivanka.

15:53 Kako javlja BBC, broj ozlijeđenih veći je od 1800.

15:46 Kako javlja Reuters, broj ubijenih popeo se na 41 osobu.

15:30 "Novi prosvjedi na palestinsko-izraelskoj granici izbili su uoči inauguracije američkog veleposlanstva", javio je jutros AFP. Uskoro su počeli pristizati i izvještaji o mrtvima. National iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prvo je javio da je u prosvjedima ubijen jedan Palestinac, zatim su ruski RT i izraelski Jerusalem Post javili o drugom ubijenom na granici Gaze i Izraela.

Njemačka dpa potom je javila da je čak sedmero prosvjednika ubijeno, pozivajući se na Ministarstvo zdravlja u Gazi. Među njima je i 14-godišnji dječak.

AFP je potom broj poginulih podigao na 10, a NBC nakon toga na 12, pa izraelski Haaretz na 18. AFP sada javlja o čak 37 mrtvih, pozivajući se na palestinsko ministarstvo, u očitom pokolju izraelske vojske nad palestinskim prosvjednicima.

#BREAKING Number of Palestinians killed in Gaza border clashes rises to 37: ministry — AFP news agency (@AFP) 14. svibnja 2018.

#BREAKING Palestinian government accuses Israel of committing 'terrible massacre' in Gaza — AFP news agency (@AFP) 14. svibnja 2018.

More than 20 killed and 900 injured as Palestinians make major move at Gaza-Israel fence ahead of US Embassy ceremony in Jerusalem, according to Gaza’s Ministry of Health https://t.co/fY9ILqY3BP https://t.co/F2ZFgBjtO4 — Breaking News (@BreakingNews) 14. svibnja 2018.

Total of 12 Palestinians killed today in Gaza as protests continue.



Nearly 60 demonstrators have died and more than 10,000 have been wounded during protests since March 30, according to Gaza’s Ministry of Health. https://t.co/wAA6bryPa1 — NBC News World (@NBCNewsWorld) 14. svibnja 2018.

#BREAKING: Seven Palestinians have died from Israeli fire during protests along the Gaza border, the Gaza Health Ministry says. pic.twitter.com/4A3ZOtqpGL — dpa international (@dpa_intl) 14. svibnja 2018.

BREAKING Israeli forces reportedly kill second Palestinian during Gaza protest https://t.co/aWbNH2CmJH pic.twitter.com/4tTzmXVyqn — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 14. svibnja 2018.

15:20 Izraelska vojska objavila je da je troje Palestinaca ubijeno dok su pokušavali postaviti bombu na žicu između Gaze od Izraela. Izraelska vojska priopćila je da na "10.000 nasilnih prosvjednika odgovara vatrom i sredstvima za rastjerivanje ljudi, djelujući u skladu s operativnim procedurama". Vojska je udvostručila svoje snage u strahu da bi prosvjednici mogli probiti ogradu na granici. Twitter stranica Conflict News prenosi procjenu Izraelskih obrambenih snaga (IDF) da je nekih 10 tisuća Palestinaca okupljeno na 10 različitih lokacija na granici, prosvjedujući protiv otvaranja američkog veleposlanstva. Objavila je i snimku izraelskog drona koji zasipa prosvjednike suzavcem. VIDEO: Israeli drone drops tear gas on protesting Palestinians near the #Gaza border fence. - @hishamzaqout pic.twitter.com/N59uzPradX — Conflict News (@Conflicts) 14. svibnja 2018.

Trumpova administracija: Ovo će dovesti do veće stabilnosti u regiji

Dok Trumpova administracija tvrdi da će ovaj potez otvaranja ambasade dovesti do veće stabilnosti u regiji, kritičari se boje upravo suprotnog: Palestinci, koji također traže Jeruzalem, ili barem njegov istočni dio, za budući glavni grad svoje države, pokrenuli su masovne prosvjede odmah nakon Trumpove odluke. Palestinski prosvjedi nastavili su se i u ožujku i travnju, povodom godišnjice palestinskog progona, a izraelska vojska odgovorila je na njih nasilno, pri čemu je ranila na stotine i ubila na desetke nenaoružanih prosvjednika, kao i dvojicu novinara. Islamistička organizacija Hamas, koja je na vlasti u Pojasu Gaze, u prosincu je poručila Trumpu da je ''otvorio vrata pakla''. Mnogo alarmantnije za Washington je, međutim, to što je golem dio međunarodne zajednice ili glasao protiv Trumpove odluke ili ostao suzdržan u Glavnoj skupštini UN-a. Samo devet zemalja članica glasalo je protiv rezolucije kojom se tražilo da SAD povuče svoju odluku, uglavnom mikro-državice poput Maršalovih otoka i Naurua. SAD se odrekao uloge poštenog posrednika

Glavna kritika koju Palestinci, ali i mnogi drugi diljem svijeta, upućuju Washingtonu, ta je da se ovim odrekao svoje deklarativne uloge poštenog i neutralnog posrednika u višedesetljetnom teritorijalnom sporu između Izraelaca i Palestinaca. SAD se, drugim riječima, s Trumpom čvrsto postavio na stranu Izraela, prihvaćajući njihovo svojatanje cijelog Jeruzalema kao ''nedjeljive i vječne'' prijestolnice židovske države, čime je neutralno rješenje o Jeruzalemu kao zajedničkoj prijestolnici Palestinaca i Izraelaca praktički skinuto sa stola.

Bruce Riedel, bivši časnik CIA-e koji sada upravlja Obavještajnim projektom na Instituciji Brookings, u razgovoru za CNN ocijenio je kako je, s tenzijama između Irana i Izraela u Siriji, predsjednik Trump sada samo na ''nekoliko dana od bacanja još jedne bačve benzina na vatru preseljenjem veleposlanstva u Jeruzalem'', što je ''vrlo opasno''.

S druge strane, američki veleposlanik u Izraelu David Friedman u petak je novinarima izrazio optimizam oko svog dolaska u Jeruzalem: ''Na dugi rok smo uvjereni da ova odluka stvara priliku i platformu kako bismo nastavili s mirovnim procesom na temelju stvarnosti, a ne fantazija. Prilično smo optimistični da će ova odluka ultimativno stvoriti više, a ne manje stabilnosti.''

Trump kaže da je samo ''prepoznao stvarnost''



Drugim riječima, Trumpova Bijela kuća smatra da će priznanje otvoriti prostor za realističnije pregovore jer će dati Izraelu mogućnost da pregovara s pozicije snage, a onda i da pristane na ustupke i konačno sklopi mir s Palestinom. Međutim, Friedman je priznao da SAD nije zatražio ni dobio ikakve ustupke od Izraela u zamjenu za priznanje. Američki State Department se ipak donekle ogradio, naglašavajući da ''ne zauzima poziciju o pitanjima konačnog statusa, uključujući specifične granice izraelskog suvereniteta u Jeruzalemu niti o razrješenju osporavanih granica''.

Friedman će predsjedati ceremonijom posvete veleposlanstva, a pratit će ga zamjenik državnog tajnika John Sullivan, ministar financija Steven Mnuchin, Trumpov zet i visoki savjetnik Jared Kushner, njegova kći Ivanka Trump i posebni predstavnik za međunarodne pregovore Jason Greenblatt. Sam Trump ipak neće nazočiti otvaranju.

Trump je u prosincu svojom odlukom o Jeruzalemu samo ispunio svoje predizborno obećanje, opravdavajući je kao ''prepoznavanje stvarnosti da je Jeruzalem izraelska prijestolnica i sjedište njegove vlade''. No kao i u slučaju nedavnog povlačenje iz nuklearnog sporazuma s Iranom, riječ je o vrlo rizičnom potezu koji samo produbljuje ionako opasne tenzije u regiji. Status Jeruzalema međunarodni su pregovarači redovito ostavljali kao zadnje pitanje u mirovnim pregovorima između Izraela i Palestine.

Analitičarka: Vrlo opasna poruka u regiji

Naravno, Jeruzalem, čiju je istočnu polovicu Izrael de facto pripojio nakon rata s arapskim susjedima 1967., nije samo točka nacionalnog nego i religijskog spora, budući da se u njemu nalaze najsvetija mjesta za židove i kršćane, kao i jedno od najsvetijih mjesta za muslimane. A ceremoniji otvaranja prisustvovat će i kontroverzni američki pastori John Hagee i Robert Jeffress, predstavnici fundamentalističke kršćanske desnice koja bezuvjetno podržava Izrael i to otvoreno opravdava biblijskim proročanstvima povezanima za Sudnji dan.

''Pitanje nije što će biti regionalna reakcija, pitanje je što je legalno i što je ispravno'', napominje Diana Buttu, analitičarka i bivša savjetnica palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, za CNN, i dodaje da Trump ovako ''šalje poruku da je (izraelsko) zauzimanje teritorija silom u redu'', što je ''vrlo opasna poruka u regiji''.

Aaron David Miller, bivši američki pregovarač za Bliski istok i potpredsjednik Centra Wilson, također upozorava da Trump ovom odlukom nije ''skinuo Jeruzalem sa stola'' nego je to pitanje ''postavio u prvi plan u vrijeme kad nijedna strana nije voljna ili u stanju pregovarati oko njega''. Jedino je rješenje, smatra, da Trump iznese mirovni plan u kojem će Palestincima biti zajamčeni državnost i istočni Jeruzalem kao prijestolnica te države. U suprotnom, ''praktički je sigurno da neće biti dogovora, a vjerojatnost nasilja u Jeruzalemu će se u budućnosti uvećati''.

Eskalacija se očekuje sutra, na 70. obljetnicu osnutka Izraela



Očekuje se da će prosvjedi eskalirati na sutrašnju 70. obljetnicu osnutka izraelske države, dok se preko zvučnika u džamiji u Gazi pozivaju Palestinci da se pridruže tzv. "Velikom maršu povratka".



Izraelske snage ubile su 45 Palestinaca otkad su počeli prosvjedi 30. ožujka, priopćili su palestinski zdravstveni dužnosnici, a ni jedna izraelska žrtva nije prijavljena.



Brojke ubijenih izazvale su međunarodne kritike, no SAD, koji je izazvao ljutnju Arapa zbog preseljenja svojeg veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, ponavlja izraelske osude da pokret Hamas, koji vlada u Gazi, potiče nasilje.



Šaljući pojačanje na granicu Gaze, izraelska vojska baca letke u kojim se Palestinci upozoravaju da ne "služe kao oruđe Hamasu", da se ne približavaju izraelskoj graničnoj ogradi.



Međutim tisuće Palestinaca slilo se na pet lokacija uzduž linije i najmanje 28, uključujući dva lokalna novinara, ranjeno je u izraelskoj vatri.



Predviđeno je da kulminacija prosvjeda bude u utorak, na Dan Nakbe ili 'katastrofe', kada je 1948. stotine tisuća Palestinaca bilo protjerano iz svojih domova.



Svake godine 15. svibnja Palestinci obilježavaju kao dan sjećanja na progon, a Židovi ga slave kao početak nastanka židovske države.