McDonald’s uskoro uvodi dostavu hrane

Foto: 123rf

ČINI se kako je McDonald's odlučio isprobati novu strategiju kojom se nadaju postići nove poslovne uspjehe: dostavljat će hranu.



Iz popularnog lanca brze hrane su objavili kako eksperimentiraju s različitim modelima dostave, koji bi uključivali i surađivanje s trećim strankama u cijelom svijetu.



Brzi porast



"Jedna od najbitnijih stavki u poslu s restoranima je brzi porast u potrebi za dostavama. Uz eksplozivni rast tvrtki za dostavu, stvorila se izvanredna prilika za poslovni rast.", rekli su u priopćenju.



"Nijedna druga tvrtka koja radi s hranom nema ovakav doseg i mogućnost da bude pristupačna mušterijama kao mi.", kažu u McDonald'su.



hurts that mcdonald's don't do delivery when all u want is a mcmuffin — han🦇 (@hanwhelan_) January 13, 2017

I think my life would be significantly improved by a McDonald's delivery service — katherine s. (@hey_kay_kay) February 17, 2017

McDonald's All day breakfast is awesome but delivery would be even better — Lizz M (@Cheeselizz_) February 25, 2017

Na području pet McDonald'sovih najvećih tržišta; Americi, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Kanadi, gotovo 75% stanovništva živi u krugu od pet kilometara od McDonald'sa.Američki kupci su ionako već dugo sanjali o danu kad neće morati ustati iz kauča kako bi otišli po omiljeni hamburger. McDonald's je već razvio mali pilot program dostave na Floridi.

McDonalds već dostavlja na nekim tržištima kao što su Kina, Južna Koreja i Singapur, a prihodi iz dostave su im, samo u prošloj godini, iznosili gotovo milijardu dolara. Kineski McDonald's je utrostručio svoj posao s dostavama od 2008., kad su počeli s tim programom. Samo prošle godine u Kini, posao im je porastao za 30%.



U posljednjim izvješćima, kažu kako već vrše testove u Americi, Europi i Aziji, javlja BuzzFeed.