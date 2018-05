Medicinske sestre u Hrvatskoj zarade do 6 tisuća kuna, u inozemstvu oko 19.000. Zbog toga bježe vani

Foto: M.P.Š./Index

DOK u Hrvatskoj rade za 4500 do 6000 kuna, medicinske sestre/tehničari u inozemstvu zarađuju oko 2500 eura. Upravo je visina plaće glavni razlog zbog kojeg prvenstveno mlade medicinske sestre i tehničari napuštaju Hrvatsku. Neki čak ni ne ostanu ovdje kako bi stekli iskustvo, već odmah po završetku studija odlaze raditi van.



Osim što zbog toga dolazi do nedostatka medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj, istovremeno to dovodi do povećanja prosječne starosti sestara i tehničara zaposlenih u hrvatskim bolnicama. Indexu je to potvrdila Biserka Režek, glavna sestra u KBC-u Sestre milosrdnice.



Upravo se u toj bolnici tijekom proteklog tjedna odvijao Tjedan sestrinstva, u organizaciji sestara KBC-a SM, a tijekom tih je dana preko 900 Zagrepčana odmah, bez čekanja, na licu mjesta izmjerilo tlak, šećer, masnoću, a mnogi su dobili i željene zdravstvene savjete.





Lani je 30 medicinskih sestara iz Vinogradske otišlo u inozemstvo

Na Tjednu sestrinstva, koji je Index posjetio, razgovarali smo s medicinskim sestrama i tehničarima, od kojih smo doznali da njihovi kolege, često odmah po završetku studija sestrinstva, pakiraju kofere i odlaze raditi van.



"Samo smo lani ostali bez 30 medicinskih sestara i tehničara koji su otišli u inozemstvo - u Irsku, Austriju, Italiju i Njemačku. To ne čudi ako se uzme u obzir da su vani za isti posao bolje plaćeni, a naše su licence među najtraženijima te se zbog toga naše sestre i tehničari vani lako zaposle.



U Hrvatskoj se plaća medicinske sestre, koja radi samo jutarnje smjene, kreće oko 4,5 tisuće kuna, a prosječna plaća sestara koje rade u dežurstvima/noćnim smjenama je oko 6000 kuna. Vani kolege za isti posao dobivaju oko 19 000 kuna. Čak i kad podmire troškove stanovanja opet im ostane daleko više novaca", rekla je za Index Biserka Režek.



Iako njihova bolnica trenutno ima dovoljno medicinskih sestara i tehničara, kaže kako uvijek gleda bar pet godina unaprijed, a ono što vidi, kaže, nije dobro. Već sad nema dovoljno sestara i tehničara na tržištu rada.



Tako su nedavno imali natječaj i javilo im se samo 30 kandidata, dok im se inače na natječaj za posao znalo javljati 500. To je, ističe, dokaz da medicinskih sestara i tehničara, prema ovim pokazateljima prijava za natječaje u Hrvatskoj, ili nema ili su nezainteresirani za rad u bolničkom sustavu.





Veliki problem - u sustavu je sve više starih medicinskih sestara

"U KBC-u Sestre milosrdnice prosječna životna dob medicinske sestre, tehničara je 42 godine, a prije je bila 35, što znači da imamo sve više starijih medicinskih sestara i tehničara, a sve manje mladih. To je problem jer starije sestre i tehničari zbog dugogodišnjeg obavljanja fizički zahtjevnog posla, isti s odmakom vremena više ne mogu tako lako obavljati. Javljaju se profesionalna ili neka druga kronična oboljenja jer je naš posao fizički i psihički zahtjevan. Tijelo ima svoje maksimume pa sestra i tehničar od 62 godine, normalno, više ne može prebacivati pacijenta na krevet ili ga podići kao kolege mlađe životne dobi", kaže nam Režek.



Povećanje plaća ili osiguravanje povoljnijih stambenih kredita za sestrinstvo zaustavilo bi ili barem ublažilo odlazak naših mladih sestara i tehničara.



A posebno bi, ističe, barem sestrama i tehničarima u 24-satnoj zdravstvenoj njezi koji rade cijeli svoj radni vijek uz bolesnički postelju bilo potrebno osigurati beneficirani radni staž, da rade do 60. godine.



"Životna dob medicinskih sestara i tehničara je sve veći problem s kojim se suočavamo. Veliki broj njih nam dolazi s potvrdama o raznim oboljenjima, a to je problem jer oni teško više mogu obavljati posao kako bi trebali. To je razumljivo, iscrpljeni su od toliko godina teškog rada.



Primjerice, javlja nam se veliki broj medicinskih sestara i tehničara s potvrdama od liječničke komisije da ne smiju podići ništa teže od 5 kg. Mi naravno itekako želimo izaći u susret kolegama s takvim potvrdama, ali u bolničkom sustavu "lakših" radnih mjesta za sestru/ tehničara gotovo da i nema. Radna mjesta sestara u bolnici su izuzetno fizički zahtjevna", rekla je Režek.Iako trenutno imaju dovoljan broj sestara i tehničara, kroz nekoliko godina dosta njih odlazi u mirovinu, a pita se tko će im onda doći raditi, budući da mladi odlaze.Već sad, kaže, kolege u manjim sredinama kao što su Pula i Rijeka, navodi, imaju velikih problema jer nemaju dovoljan broj sestara i tehničara."Jako puno sestara i tehničara dolazi u KBC Sestre milosrdnice i iz Slavonije. Kad dođu u Zagreb, u 80 posto slučajeva su podstanari, često s mladim obiteljima te isto razmišljaju o odlasku, što neki na kraju i učine. Da imaju povoljnije stambene kredite i bolju plaću, vjerujem da bi skoro svi ostali ovdje", rekla nam je Režek.Ipak, kaže kako, zahvaljujući dobroj suradnji s Ministarstvom zdravstva koje im u roku dva mjeseca izdaje odobrenje za novo zapošljavanje te uz veliku podršku ravnatelja prof. Maria Zovaka, još uspijevaju sve složiti da ih ima dovoljno.





I medicinske sestre i tehničari s kojima smo razgovarali na Tjednu sestrinstva rekli su nam da u prosjeku odrade svega 20-ak sati prekovremeno kroz mjesec dana, što i nije puno s obzirom na to kako je, kažu nam, u drugim bolnicama.



"Mi smo sistematizirali radna mjesta, svaka klinika nam je iskazala potrebe za medicinskim sestrama i tehničarima pa smo u zadnje 3 godine povećali broj istih za 250. Kako sam navela, sad ih imamo dovoljno, no stalno netko od 1460 sestara i tehničara koji rade u našoj bolnici odlazi u mirovinu pa unaprijed moramo misliti tko će ih zamijeniti.

Evo kako pokušavaju zadržati medicinske sestre



Zato izniman trud ulažemo u sestrinstvo. Glavne sestre Klinika i Zavoda pokazuju veliko razumijevanje kada se radi o planiranim odlascima sestara i tehničara na godišnje odmore te školovanje. Također, omogućeno im je sudjelovanje na raznim sestrinskim kongresima u zemlji i inozemstvu, stručnim skupovima i ostalim usavršavanjima u struci.



Nerijetko nam se na natječaje javljaju kolege iz drugih zdravstvenih ustanova jer su čuli da je ovdje dobra radna atmosfera te da ulažemo dosta u obrazovanje i edukaciju", ispričala nam je Režek.



Postoji jedna stvar po kojoj se ova bolnica razlikuje, kaže, od drugih. Naime, često nakon niza godina dolazi do zasićenja rada medicinskih sestara i tehničara na jednom odjelu pa im izlaze u susret tako da ih premještaju s odjela na odjel ili iz klinike u kliniku.



"Premještamo sestre i tehničare na "lakšu", tj. manje fizički zahtjevnu kliniku, ukoliko postoji koje slobodno sistematizirano mjesto", ispričala nam je Biserka Režek, koja u Vinogradskoj već 9 godina radi na mjestu Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, Glavne sestre KBC-a SM, a ukupno radnog staža ima 32 godine.