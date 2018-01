MEDVED JE PREKRŠIO ZAKON Udovica branitelja za Index: "Rekao je da će HRT-u poslati dopis, netko laže"

Foto:Pixsell/Jurica Galoic/Robert Anic/Gulliver Getty

MINISTAR branitelja Tomo Medved prekršio je zakon.



Pokušao je uređivati javnu televiziju i time prekršio Zakon o HRT-u koji jasno kaže kako je "Hrvatska radiotelevizija neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju i pritiscima promicateljima komercijalnih interesa". A teško je zamisliti veći politički pritisak od ministra koji ne želi da nešto bude emitirano.



Da je ministar namjeravao dirigirati HRT-om te da je imao pripremljen dopis, Indexu je potvrdila predstavnica udruge udovica poginulih branitelja iz Domovinskog rata, rekavši nam da je Medved pred njom i pred ostalim predstavnicima veteranskih udruga pročitao tekst koji je trebao biti poslan HRT-u. Ona je sinoć bila pred zgradom HRT-a.



Ministar je izravno prekršio zakon



Pritisak na vodstvo HRT-a da se komedija Ministarstvo ljubavi ne prikaže na javnoj televiziji eskalirao je sinoć okupljanjem na Prisavlju.



"Ovim putem moramo se obratiti premijeru. Tražimo od vas objašnjenje tko to na HRT-u ne želi poslušati riječ i apel našeg ministra hrvatskih branitelja. Tko to ima jaču i veću moć od ministra vaše i naše vlade, ako je ministar na sastanku zajedno sa svim udrugama iz rata tražio u pisanom obliku da se poražavajuća komedija ne prikazuje na javnoj televiziji, a koju i mi financiramo iz proračuna", rečeno je sinoć na okupljanju.



Dakle, jasno je artikulirano kako je ministar Medved tražio, i to u pisanom obliku, da se film Ministarstvo ljubavi ne prikaže na javnoj televiziji. Ako taj dopis postoji, Medved je automatski u sukobu sa zakonom. Medvedovo petljanje u program HRT-a je izravno kršenje članka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Takav postupak predstavnika vlasti je nedopustiv u hrvatskom i europskom zakonodavstvu.



Postoji li dopis?



Vlada je već Indexu odgovorila kako Medved nije uputio dopis HRT-u. Prema neslužbenim informacijama, Medved se zaista nije pismeno očitovao, ali je obavio niz telefonskih razgovora kojima je pokušao skinuti sporni film s programa.



Međutim, kako kaže predstavnica udruge udovica poginulih branitelja, dopis postoji i Medved je sadržaj tog dopisa pročitao pred njom i ostalim predstavnicima veteranskih udruga.



Razgovarali smo s Rozalijom Bartolić, predstavnicom udruge poginulih branitelja iz Domovinskog rata.



"Netko laže"



Odmah nas je ispravila i rekla kako sinoć nije bilo prosvjeda.



"Bila je tiskovna konferencija", rekla nam je Rozalija.Nakon što smo joj saopćili kako smo dobili odgovor iz vlade u kojem jasno kažu kako ministar Medved nije poslao nikakav dopis, rekla je da netko laže."Netko laže. Ja ne znam. Ja nikad u životu nisam lagala. Čujte, ja sam vjernica i bila sam tamo na tom sastanku i znam što je zaključak iz ministarstva", rekla nam je predstavnica udovica branitelja.Upitali smo je stoji li pri tome da je ministar tražio u pisanom obliku da se komedija ne prikazuje."Tako je. Ministar je to nama rekao. Na sastanku svima nama, svim braniteljskim udrugama i svim predstavnicima braniteljskih udruga, nas oko 50. Donijeli smo zaključak da se uputi pismo i apel da se jedna takva tragedija, takav čudnovati uradak koji se ruga svemu što je hrvatsko i svemu što ponižava, viktimizira i traumatizira žrtvu, da se ne prikazuje na hrvatskoj javnoj televiziji jer je hrvatska javna televizija javni servis kojeg plaćamo mi, hrvatski državljani. To nas boli i smeta. Hrvatska država snima nekakve uratke, rugajući se žrtvi na čijoj krvi je stvorena i obranjena država.Tražili smo još jednom potvrdu rečenog, da je Medved tražio u pisanom obliku zabranu prikazivanja Ministarstva ljubavi. Dobili smo drukčiji odgovor."Rekao je da će poslati. Da li je poslao ili nije, ja ne znam. Možda čak i nije. Rekao je da će poslati. On je nama pročitao tekst koji će on poslati. I mi smo se složili s tekstom koji treba ići na HRT. Da li je on to poslao ili nije poslao, ja to ne znam. Dakle, možda i nije. Ako su oni rekli da nisu, onda nisu", rekla nam je Bartolić."Svaki ministar u Hrvatskoj dobio je zadatak služiti hrvatskom narodu. Dakle, služiti hrvatskom narodu, a ne raditi za svoje autoritete, privilegije i povlastice. Isto tako, i ministrica Obuljen koja se oglušila i nije stala u zaštitu žena. Ne znam kome služi i kome uopće služe svi ti ministri u hrvatskoj vladi. Naša borba se dalje nastavlja", dodaje Rozalija.Upitali smo je ima li kakvu javnu poruku za ministra Medveda."Ja ću to s njim u četiri oka raspraviti. Vidjet ćemo što ćemo dalje", rekla je Rozalija Bartolić, predstavnica udruge udovica poginulih branitelja iz Domovinskog rata u razgovoru za Index.