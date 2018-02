MEDVED PROTIV BABIĆA Glavašević svjedočio: Medved je bio među ključnim šatorašima, a onda je postao ministar

Foto: Rolling Stone/Hina



PRIJE par dana održana je rasprava na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu povodom tužbe ministra brantelja Tome Medveda protiv pokretača Indexa Matije Babića.



Druga tužba



Ovo je druga tužba, podignuta na kaznenom sudu, na kojoj Medved pokušava dokazati da nije član zločinačke organizacije, da nije predvodnik šatorskog krila HDZ-a i da plinskim bocama i maltretiranjem Zagrepčana nije tražio privilegije za svoju kamarilu. Babić je komentirao kako mu je svejedno gdje će sve po hrvatskim ili europskim sudovima trebati dokazivati da je Medved član zločinačke organizacije.



"Mali prijeteći Medvedić"



Podsjetimo, u prvoj tužbi ministar brantelja tužio je Matiju Babića za naknadu štete zbog teksta u kojem ga Babić naziva "malim prijetećim Medvedićem", "ministrom branitelja privilegija imovinskog rata", "dijelom šatorskog krila HDZ-a" i "članom zločinačke organizacije". Na kraju istog teksta Babić je poručio kako Medveda i njegovu kamarilu ne treba hraniti porezima. Cijeli Babićev tekst možete pročitati ovdje.



Tužba je odbačena jer Medved nije znao da je procesno dužan zatražiti ispravak teksta.



U nastavku prenosimo svjedočenje Bojana Glavaševića s rasprave na Općinskom kaznenom sudu, održane 1. veljače.



Glavaševićevo svjedočenje



Glavašević je svjedočio kako je Medved bio jedan od ključnih aktera i organizatora prosvjeda u Savskoj. Iako je napomenuo da ne može govoriti o kauzalitetu, Glavašević kaže kako svakako može govoriti o korelaciji njegovog aktivnog sudjelovanja u prosvjedu u Savskoj s izborom na mjesto ministra. Dodaje kako je evidentno da su, osim Medveda, i drugi sudionici prosvjeda nakon njegovog izbora avansirali sa svojim položajima. Naveo je primjere Ante Deura, koji je imenovan savjetnikom predsjednice RH te Josipa Klemma, koji je u brojnim natječajima dobio poslove od strane RH.



Glavašević zaključuje kako ne može smatrati zaključak Matije Babića neistinitim.



Dalje svjedoči kako mu je poznato, iz njegovog bivšeg zaposlenja na funkciji pomoćnika ministra branitelja, da su pri izboru veteranskih udruga koje će se financirati po raspisanim natječajima bili važni formalni kriteriji, ali ostavljao se znatan prostor za diskrecijsko odlučivanje. Zaključio je kako se time, iako se ne radi o nezakonitom radu, zadire u sferu morala. Glavašević smatra da i ono što je Babić napisao nije upućivalo na nezakonite radnje.



Znatna sredstva udrugama



Kao korelaciju, spomenuo je i kako su, po izboru Tome Medveda, pojedine veteranske udruge dobile znatna sredstva, i to udruge s kojima je Medved bio osobno vezan. Rekao je da misli na udruge veterana gardijskih brigada, neke udruge koje se bave programima preispitivanja povijesti, udruge koje se koriste znakovima i simbolima koji su i danas kontroverzni i zabranjeni.



Zaključio je kako postoji korelacija između izbora Medveda na funkciju ministra branitelja s gore navedenim, javno poznatim događanjima u ministarstvu, a za koje bi se moglo reći da se radi o političkom honoriranju. Dodao je da ne smatra da su navodi Matije Babića bili klevetnički, već su komentar događanja o kojima je upoznata javnost i o kojima svatko ima pravo promišljati na svoj način. U tom smislu i Babić ima pravo donositi svoje zaključke na temelju dostupnih informacija.



Glavašević je na posebno pitanje braniteljice naveo da je povod za prosvjed u Savskoj formalno bila njegova izjava na tribini u Vukovaru, s retoričkim pitanjem o broju oboljelih veterana HV-a od PTSP-a, gdje u Hrvatskoj postoji evidentirano 70 tisuća veterana, od kojih je 30 tisuća invalida radi oboljenja isključivo od PTSP-a ili od bolesti iz tog spektra. Istovremeno se u Srbiji ne priznaje ovo oboljenje kao osnova za invaliditet te nema nijednog formalno oboljelog od PTSP-a.



Međutim, napomenuo je da je prosvjed započeo na dan kad je uhapšen Milan Bandić, a glavni organizatori prosvjeda bile su udruge veterana financirane od Grada Zagreba, konkretno zagrebačka HVIDR-a. Dodao je da, s obzirom na ovo, smatra kako se radi o političkom prosvjedu jer je u jednom trenutku postao izborna platforma za izbor predsjednice RH, koja je triput posjetila prosvjednike tijekom izborne kampanje. Naveo je i natpise na ulazu u šator, koji su govorili "91. oba su pala", a ispod "2015. oba će pasti", aludirajući na Milanovića i Josipovića.



Dodao je kako je prosvjed nedugo nakon izbora nove vlade prestao, te kako se može smatrati da je njegova glavna svrha bila isključivo politička platforma. Glavašević je rekao kako ti isti prosvjednici ne prosvjeduju otkad je izabrana nova vlada, iako se problemi koje su isticali kao povod svom prosvjedu nisu riješili i još uvijek postoje.



Novi zakon



Glavašević je naveo i razliku u proračunu koja će se vidjeti u potpunosti u 2019. godini kada novi zakon o veteranima stupi na snagu sa svim odredbama. Rekao je kako će razlika u proračunu biti između milijardu i pol i dvije milijarde kuna u odnosu na prošlu vladu, odnosno na period kad je na snazi bio prethodni zakon.



Naveo je i kako se po novom zakonu prava proširuju i na članove HVO-a, kao što se rok za prijavu invaliditeta, a posebice PTSP-a, ponovno otvara, iako je u vrijeme mandata Jadranke Kosor bio ograničen na 2009.



To znači da će hrvatski veterani svoje eventualne tegobe iz spektra PTSP-a moći prijavljivati ponovno, a onda i stjecati prava na mirovine i na prava veterana s ratnim vojnim invaliditetom.



Medvedovi savjetnici



Naveo je i kako je Medved, nakon što je postao ministar, angažirao dio prosvjednika iz Savske u svojstvu savjetnika u povjerenstvu za izradu novog zakona. Rekao je kako je to povjerenstvo bilo djelatno sigurno godinu i pol, a za to su vrijeme te osobe primale naknade za smještaj i putovanja.



Na upit o kojim osobama se radi, naveo je Đuru Glogoškog, Josipa Klemma, Zoricu Gregurić, članove zagrebačke HVIDR-e, kao i članove udruga gardijskih brigada. Prema njegovim spoznajama, ministar Tomo Medved ima 20 savjetnika.



Medvedov zakon



Od kada je Medved ministar, na snagu stupa "šatoraški" Zakon o braniteljima. Naime, upravo je novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji bio razlog podizanja šatora u Savskoj, koji je iz sigurne i tople kuće u Zaprešiću vodio Đuro Glogoški, a koji je bio prisutan i na predstavljanju Medvedovog zakona. Taj novi zakon do 2025. godine, kako je izračunao jedan saborski zastupnik, porezne će obveznike koštati čak 5.5 milijardi kuna. Ministarstvo branitelja u 2018. godini dobit će skoro 180 milijuna kuna više nego što je imalo ove godine, a ukupan njihov proračun u 2018. bit će 1.319 milijardi. U proračunu predstavljenom prošlog tjedna čak je 7.5 milijuna kuna manje nego prijašnjih godina namijenjeno poboljšanju kvalitete života veterana, invalida i njihovih obitelji te psihosocijalnoj pomoći, ali su zato povećane stavke za vozni park, sjaj i predstave na raznoraznim obljetnicama. Upola više novca potrošit će se na umjetnička i dokumentaristička djela o ratu, a udvostručit će se i novac za obilježavanje obljetnica.







Korist za obitelj



Od Medveda koristi nemaju samo šatoraši nego i obitelj. Naime, nedavno smo otkrili kako je njegov nećak postao načelnik 2. postaje prometne policije Zagreb.



