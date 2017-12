Medvedovo ministarstvo šatoraškom popu isplatilo više od pola milijuna kuna

Foto: FAH, Index

IVAN IKE MANDURIĆ, isusovac koji je šatorašima otvorio vrata crkve sv. Marka, dobro je naplatio svoju potporu njihovom 555 dana dugom prosvjedu za vrijeme kojeg su blokirali ulice, prijetili plinskim bocama, zauzimali trgove. Ministarstvo branitelja pod vodstvom Tome Medveda Manduriću će isplatiti 550 tisuća kuna. Odnosno, ne njemu osobno nego njegovoj udruzi Bratovština Marijanski zavjet za domovinu.

Za pješačenje 300 tisuća kuna

S tih više od pola milijuna kuna ministarstvo će platiti troškove hodočašća Marijanski zavjet za Domovinu i projekta Life Up, kojim namjeravaju podići "kvalitetu života i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji". Sav taj novac bit će isplaćen sa stavke Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja veterana.

Hodočašće je, razumljivo, skuplje. Košta 300 tisuća kuna, jer bez tog novca se nikako ne može hodati po marijanskim svetištima u Hrvatskoj. Podizanje kvalitete života i konkurentnosti veterana i članova njihovih obitelji nešto je jeftinije. Koštat će 250 tisuća kuna. Što točno znači podizanje konkurentnosti veterana, u odnosu na koga i kako to namjeravaju napraviti, znaju samo u Ministarstvu branitelja i udruzi koja će dobiti novac. Vjerojatno će nakon provođenja programa Life Up hrvatski veterani biti konkurentniji od svih drugih veterana pa takav projekt sigurno vrijedi četvrt milijuna kuna.

I katolički studenti dobili sitniš

Na istoj adresi, Palmotićeva 31 u Zagrebu - tik do bazilike Srca Isusova, kao i Bratovština Marijanski zavjet za domovinu djeluje još jedna udruga kojoj je Ministarstvo branitelja odlučilo dati novac. Doduše, daleko manji iznos. Studentski katolički centar Palma za program Mladi za branitelje dobit će samo 20 tisuća kuna. Usporedimo li to s hodočašćem dostajat će im samo da se prošeću do Kamenitih vrata.

Mjesto slavljenja zločinaca

Isusovačka bazilika u Palmotićevoj mjesto je na kojem se redovno održavaju mise za zločince. Na blagdan nevine dječice svoju misu svake godine dobije ustaški poglavnik Ante Pavelić, a nedavno ju je dobio i Slobodan Praljak. Takvu aktivnost i zasluge iz prošlosti Medvedovo ministarstvo branitelja moralo je nagraditi.