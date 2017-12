Meteorolozi najavljuju drastičnu promjenu vremena - prvo obilna kiša, a onda minusi i snijeg

Foto: Igor Soban/PIXSELL, Crometeo



DOK Božić u većem dijelu zemlje protječe u znaku sunca i iznadprosječno visokih temperatura, već od srijede stiže promjena vremena s obilnom kišom, a meteorolozi za četvrtak najavljuju snijeg i u nizinama.

Na božićno su jutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu magla i niski oblaci bili razmjerno česti, posebice u Podunavlju, gdje su se zadržali i veći dio prijepodneva. U nastavku dana pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 1 °C, a najviša dnevna od 9 do 12 °C.



U središnjoj Hrvatskoj također će nakon mjestimične jutarnje magle prevladavati sunčano vrijeme, a u gorju će od jutra biti vedro. Poslijepodne će zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između -5 i -2 °C, a najviša dnevna od 9 do 13 °C, u predjelima s dugotrajnijom maglom niža.



U gorju i na sjevernom Jadranu oblaka će tijekom dana biti sve više, a ujutro su magla i niska naoblaka, osim po kotlinama Like, moguće i na dijelu sjevernog Jadrana, gdje potkraj dana već može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura u višem gorju i na moru između 1 i 7 °C, a po kotlinama zamjetno niža, oko -5 °C. Najviša dnevna većinom između 8 i 13 °C. Vjetar slab, samo će u gorju povremeno puhati umjeren jugozapadnjak.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Vjetar slab, ujutro uz obalu burin, na otvorenom moru sjeverozapadnjak.Na jugu Hrvatske pretežno vedro uz slab vjetar te mirno more. Jutarnja temperatura od 1 °C u unutrašnjosti do 10 °C na otocima, a najviša dnevna između 14 i 16 °C, javlja HRT U utorak će na Jadranu zapuhati umjereno jugo te će duž cijele obale biti zamjetno oblačnije, a kiša će biti najčešća na širem riječkom području. U srijedu će jugo jačati na jako i olujno te će do četvrtka lokalno pasti i obilnija kiša. U četvrtak će jugo na sjevernom dijelu okrenuti na buru s kojom će stići hladniji zrak. No, do tada uz južinu, osobito u srijedu, bit će i razmjerno toplo.U unutrašnjosti će u utorak kiše biti većinom u gorju, a od srijede i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni, zatim i jugoistočni vjetar. U četvrtak stiže zahladnjenje te će kiša prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a zatim prema kraju dana vjerojatno i u nekim nizinama.

Kraj tjedna trebao bi donijeti smirivanje vremena i prestanak oborina, ali temperature bi trebale ostati u okvirima prosjeka za ovaj dio godine.