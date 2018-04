Mikroplastikom je zagađeno 90 posto flaširane vode, Svjetska zdravstvena organizacija najavila istragu

Foto: 123rf

NOVO istraživanje pokazalo je da je količina plastike u flaširanoj vodi dvostruko viša od one u vodi iz slavine, prenosi Guardian.



Nedavna analiza znanstvenika s Državnog njujorškog sveučilišta u Fredoniji za potrebe novinarskog projekta Orb Media otkrila je da više od 90 posto boca vode popularnih svjetskih brandova u sebi sadrži mikroskopske čestice plastike.



Ista skupina znanstvenika ranije je već provela analizu vode iz slavine, a u toj vodi koncentracija plastike bila je dvostruko niža.



Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) najavila je istragu potencijalnih rizika od plastike u vodi za piće.



U svakoj boci vode pluta na stotine komadića



U novom Orb Medijinom istraživanju analizirano je 259 boca vode 11 različitih brandova s 19 lokacija u devet zemalja. Rezultati analize pokazali su da se u svakoj litri flaširane vode nalazi 325 čestica plastike.



Od preko 250 testiranih boca, plastika nije pronađena u samo 17 njih. U nekim bocama koncentracija je bila ekstremno visoka i iznosila čak 10.000 čestica plastike na litru vode.

U vodi se najčešće nalazi polipropilen, od koje se izrađuju zatvarači za boce. Analizirane boce vode kupljene su u SAD-u, Kini, Brazilu, Indiji, Indoneziji, Meksiku, Libanonu, Keniji i Tajlandu.



Istraživači su za potrebe analize djeliće plastike u vodi bojili crvenim bojilom koje se obično ne hvata za prirodne materijale. Istraživanje nije objavljeno u znanstvenom časopisu i nije prošlo stručnu evaluaciju.



Testirani brandovi vode su: Aqua (Danone), Aquafina (PepsiCo), Bisleri (Bisleri International), Dasani (Coca-Cola), Epura (PepsiCo), Evian (Danone), Gerolsteiner (Gerolsteiner Brunnen), Minalba (Grupo Edson Queiroz), Nestlé Pure Life (Nestlé), San Pellegrino (Nestlé) i Wahaha (Hangzhou Wahaha Group).





Još jedna nova, nepovezana analiza organizacije Story of Stuff istražila je flaširanu vodu 19 američkih proizvođača. U njima je također pronađena plastika, no u nešto manjoj koncentraciji.

Tako je jedna marka vode imala 58,6 plastičnih vlakana po litri, dok su dva Nestléova branda sadržavala 11 i 15 komadića plastike po litri.

Prema Abigail Barrows, koja je provela istraživanje, plastika u flaširanu vodu može ući iz nekoliko izvora. "Plastična vlaka lako raspuhuje vjetar. Unutar tvornica u vodu mogu dospjeti putem ventilacije ili s odjeće", kazala je.

WHO najavio "pregled dostupnih dokaza"



Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije priopćio je da je organizacija svjesna da se radi o problematičnom području, no i da smatra kako još nema dokaza o utjecaju plastike iz flaširane vode na ljudsko zdravlje.



WHO će "pregledati dostupne dokaze, kojih ima vrlo malo, s ciljem donošenja plana istraživanja kojim će se postaviti detaljnija procjena rizika", izjavio je glasnogovornik.



Brandovi kritični prema istraživačkoj metodologiji



Iz Nestléa su kritični prema metodama korištenima u istraživanjima. Tvrde da metoda korištenja crvene boje može dati "lažne pozitivne rezultate".



Iz Coca-Cole su za BBC priopćili da njihova voda prolazi strogi proces filtracije, no plastična vlakna "mogu se naći u neznatnim razinama čak i u visoko tretiranim proizvodima".



Iz Gerolsteinera su potvrdili da su, prema njihovim analizama, količine plastike u njihovoj vodi niže od onih dopuštenih u farmaceutskim proizvodima.



Iz Danona su također sumnjičavi prema metodologiji korištenoj u istraživanju.