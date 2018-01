Milinović je prilično jasno rekao da bi HDZ trebao uhljebljivati, a ne raspisivati "nekakve javne natječaje"

Screenshot: Nova TV

LIČKO-senjski župan Darko Milinović, koji je odstupio s mjesta predsjednika županijske organizacije HDZ-a nezadovoljan jer je ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić novim ravnateljem NP Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a Antoniju Dujmović, rekao je kako u tom slučaju nije presudila struka, nego prijateljstvo izabranog ravnatelja s ministrom Ćorićem.



"Moja stajališta nisu danas ni milimetra drugačija nego što su bila prije nekoliko dana. Tražio sam vrlo jasnu odluku ili da nam se obrazloži zašto Antonija Dujmović, doktorica znanosti iz biologiije, prirode i zaštite okoliša, nije stručnija od hotelijera. Dakle, pitanje je pravo je li u ovom slučaju presudila struka ili je presudilo prijateljstvo? Prijateljstvo sadašnjeg ravnatelja Plitvica s ministrom Ćorićem", izjavio je Milinović gostujući u Dnevniku Nove TV.



Upitan misli li da je premijer za to znao, odgovorio je kako premijer Andrej Plenković ima puno bitnijih stvari za baviti se (odnosi sa Slovenijom, Agrokor, geostrateško pozicioniranje Hrvatske, Mađarska) te su za njega ove stvari oko Plitvica periferne, "ali za mene kao župana ličko-senjskog nisu jer su Plitvice vrlo bitan gospodarski subjekt u Ličko-senjskoj županiji".



O kandidaturi za novi mandat odlučit ću kada povjerenstvo raspiše izbore



Na pitanje hoće li ići u kampanju za novi mandat na čelu ličko-senjskog HDZ-a, Milinović je kazao kako ga u ovom trenutku zanima samo prosperitet županije i realizacija projekata koje je kao župan pripremio. "Odlučit ću kada za to dođe vrijeme. Unutar šest mjeseci moraju se održati izbori i kada se točno bude znalo, kada povjerenstvo raspiše izbore, tada ću i ja odlučiti hoću li se kandidirati", istaknuo je.



Branio je Andreju Dujmović kao stručnjakinju najpogodniju za mjesto ravnatelja nacionalnog parka, ističući kako je od nje dobio dokument iz DORH-a u kojem jasno stoji da su odbačene sve kaznene prijave koje su protiv nje podnesene, pa tako i ona Mostovog bivšeg ministra zaštite okoliša Slavena Dobrovića. "To je ono protiv čega sam vrlo glasno ustao i u Predsjedništvu stranke. Ne želim i ne dopuštam da itko HDZ-ovce etiketira i odbacuje na takav jedan prizeman način", dodao je.



"Je li doktorica znanosti, biologije i zaštite prirode i okoliša, u trenutku kada Plitvice mogu izgubiti status UNESCO-a, kvalificiranija za tu dužnost nego što je to hotelijer, gospodin Kovačević", zapitao se.



"Politika treba skinuti masku s lica i plašt s javnih natječaja



Ipak, u jednom dijelu razgovora Milinović je prilično jasno dao do znanja politika trebala kadrovirati i uhljebljivati, a ne "nekakvi javni natječaji", kako ih je nazvao. Upitan je li ovime što govori samo potvrdio priče o stranačkom kadroviranju, Milinović je odgovorio: "Mislim da bi hrvatska politika trebala skinuti masku s lica i maknuti taj plašt s javnih natječaja. Ako pobijediš, ako si politička stranka koja vodi Hrvatsku, mislim da je puno poštenije prema biračima preuzeti odgovornost nego raspisivati nekakve javne natječaje".Za prozivke stranačkih rivala kako mu je "pipa zatvorena" jer je na lokalnim izborima lani izgubio Gospić i Otočac rekao je kako ih govore oni koji ne znaju situaciju u toj županiji, jer je on kao župan u Gospiću i Otočcu dobio blizu 60 posto glasova, odnosno više je glasova osvojio kao župan nego što ih je osvojio HDZ. Štoviše, Milinović smatra da njemu njegovi preferencijalni glasovi daju za pravo da sudjeluje u kadroskoj politici po Lici. Drugim riječima, da odlučuje tko će gdje raditi."Ja sam član Predsjedništva, dobio sam oko 10.500 preferencijalnih glasova i imam puno pravo sudjelovati i u kadrovskoj politici s nacionalne razine kada je u pitanju Ličko-senjska županija. Drugo bi bilo da smo se mi sada nešto tamo propitkivali tko je direktor Janafa, Hrvatskih šuma, to nije naša ingerencija kada je u pitanju Ličko-senjska županija. Mislim da bi se baza koja 25 godina nije izgubila izbore trebala nešto pitati", kazao je.Na pitanje je li njegov istup pokazao kako u HDZ-u postoje frakcije, odnosno oni bliski Plenkoviću i oni koji to nisu, Milinović je rekao kako je njegova stranka velika obitelj u kojoj je sasvim normalno da postoje različita mišljenja. S Plenkovićem se, tvrdi, čuo dan ili dva prije nego je dao ostavku, kada mu ju je i najavio, a nakon toga nije.Za slučaj požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, kojega je vrh HDZ-a zbog optužbi za obiteljsko nasilje isključio iz stranke, rekao je kako je takva odluka Predsjedništva bila jedina ispravna."Apsolutno mislim da je to bila ispravna odluka, svaka druga odluka bila bi jednostavno neshvatljiva", zaključio je.