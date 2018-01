Milinović na izvanrednoj pressici: "Ovo je pobuna ličkog HDZ-a, nema natrag"

Foto: FaH, Index



"SAMO tražim da se članove HDZ-a uvažava kada se provodi nacionalna politika na području županije", rekao je Darko Milinović na izvanrednoj konferenciji za novinare u HDZ-u.



Podsjetimo, Darko Milinović više nije šef HDZ-a Ličko-senjske županije. Ostavku je podnio na kraju burne sjednice Županijskog odbora HDZ-a i to nakon što je Plenkovićev ministar Tomislav Ćorić za novog ravnatelja nacionalnog parka Plitvička jezera postavio Tomislava Kovačevića, direktora LAG-a iz Karlobaga umjesto Milinovićeve kandidatkinje.

Milinović danas kaže kako je ministar Ćorić zapravo uvrijedio članove HDZ-a kada je radio protivno volji članova stranke te je pozvao Kovačevića da odstupi i podnese ostavku.

"Mi dvadeset godina dobivamo sve izbore. Od mene deset tisuća članova HDZ-a kao i žitelji županije očekuju da ću se boriti za njihove interese!" rekao je Milinović dodajući da na čelu Plitvičkih jezera ne može biti nitko iz njegove županije. Milinović je rekao kako se ovom županijom neće rukovoditi iz Zagreba.

"Kada je SDP bio ovdje na vlastu na čelu su bili njihovi članovi i to je u redu", rekao je Milinović.

"Dobri smo mi kada treba prikupljati glasove. No, sada kada je u pitanju mišljenje ličkog HDZ-a onda je poruka ministra Ćorića da smo građani drugog reda i kaže da nas se ne želi slušati", naglasio je Milinović rekavši da on nije jedini koji je podnio ostavku već su to učinili i predsjednica Katarine Zrinski za ličko-senjsku županiju, mladež stranke, udruga Gojko Šušak i druge stranačke organizacije iz te županije. Tvrdi i da su svi predsjednici općinskih i gradskih odbora su podnijeli neopozive ostavke.

"Zašto od naših pet kandidata ne može biti ni jedan naš?" upitao se Milinović u prostorijama HDZ-a. Milinović kaže kako je ovo poruka da Ličani nemaju nemate kompetencije, nemaju škola i da moraju iseliti iz Hrvatske.



"Nije ovo pobuna protiv Andreja Plenkovića nego protiv ministra Ćorića! Došli smo do točke kada ne možemo uzmaknuti, nema više natrag", rekao je Milinović dodajući da očekuje podršku stranačkog šefa Plenkovića.

"Ne dozvoljam da nas kvazi HDZ-ovci omaložavaju", rekao je u jednom trenutku Milinović.

