Ministar Ćorić u Slavonskom Brodu govorio o sufinanciranju gospodarenja otpadom

MINISTAR zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je u Slavonskome Brodu predstavljajući mogućnosti sufinanciranja mjera koje jedinice lokalne samouprave trebaju provesti tijekom 2018. godine kako bi ispunile zakonske obveze za gospodarenje otpadom da će ovih dana biti raspisan poziv za nabavu spremnika u vezi s izgradnjom sortirnica i pogona za obradu odvojenog biootpada.



"Obaveza zemalja članica Europske unije je da do 2020. godine 50 posto otpada bude razvrstano već u obiteljskom domaćinstvu", rekao je te dodao da je krajem 2016. godine u Hrvatskoj kod kuće već prikupljeno 26 posto razvrstanog otpada.



Infrastrukturu će financirati iz sredstava EU do 85 posto



"Predstavili smo aktivnosti ministarstva u 2018. godini, prije svega natječaje za nabavu infrastrukture za kreiranje učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, informativne aktivnosti, nabavu spremnika, nabavu vozila, izgradnju sortirnica. Aktivnosti vezane uz infrastrukturu bit će poticane financijskim sredstvima Europske unije do 85 posto. Ovo je sjajna prilika da izradimo infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj kako bismo dosegnuli zadane ciljeve", rekao je ministar Ćorić.



Na novinarsko pitanje koliko je realno da Hrvatska do 2020. godine dosegne zadane ciljeve uzimajući u obzir navike i infrastrukturu, ministar Ćorić je odgovorio: "Pred nama je izazovan put. Nabavom spremnika i ostalih dijelova infrastrukture možemo unaprijediti sustav i dosegnuti zadane ciljeve." Dodao je da se ti ciljevi mogu postići zajedničkim djelovanjem ministarstva i jedinica lokalne samouprave.



Brodsko-posavski župan Danijel Marušić sastanak s ministrom ocijenio je vrlo korisnim, ističući da će udio EU potpora u projektima za zbrinjavanje otpada biti stimulativan.



Načelnik Općine Oriovca Antun Pavetić rekao je da su jedinice lokalne samouprave dio planiranih aktivnosti već odradile.



"Dojmovi su pozitivni, međutim za projekte poput kupnje vozila, što je prilično velika stavka za jedinice lokalne samouprave, teško da ćemo imati vlastitih sredstava", rekao je Pavetić, dodajući kako se nada da će se uskoro predstaviti mogućnosti kako da jedinice lokalne samouprave priskrbe i dodatna financijska sredstva kojima će biti pokriven drugi dio troška od 15 posto vezan za projekte zbrinjavanja otpada.



Nakon radnog sastanka s predstavnicima lokalne samouprave, na novinarsko pitanje o zatvaranju FCC pogona u Rafineriji Sisak, ministar Ćorić je ponovio da je riječ o poslovnoj odluci Uprave Ine radi ostvarenja boljega poslovnog rezultata i da za 40 radnika iz tog pogona trebaju biti osigurana odgovarajuća radna mjesta i otpremnine.



Novinari su ministra pitali i o novostima vezanim uz prekogranični protokol kojim se omogućava plinofikacija Rafinerije nafte u Bosanskome Brodu. Protokol je potpisan prije dva mjeseca kako bi se obavila plinofikacija te rafinerije radi smanjenja onečišćenja zraka na koje već deset godina upozoravaju stanovnici Slavonskoga Broda.



"Riječ je o procesu koji vode privatne pravne osobe Crodux i Rafinerija Brod i prema informacijama kojima u ovom trenutku raspolažem aktivnosti su u tijeku", rekao je ministar Ćorić.