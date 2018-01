Ministar državne imovine ne želi upravljati registrom državne imovine

Foto: Hina

OVAJ tjedan u saboru bi se, između ostalog, trebalo raspravljati i o Prijedlogu zakona o upravljanju državnom imovinom. Andrej Plenković je na početku svog mandata izmislio to ministarstvo kako bi se i Goran Marić mogao nazivati ministrom. Ministarstvo državne imovine većinu je posla preuzelo od nekadašnjeg DUUDI-ja.



No uskoro bi se registar državne imovine mogao izdvojiti iz Ministarstva državne imovine. Drugim riječima, Ministarstvo državne imovine neće upravljati registrom državne imovine.



SDP protiv toga



SDP-ova Koordinacija za gospodarstvo održala je svoj prvi sastanak na kojem se usprotivila prijedlogu da se iz Ministarstva državne imovine izdvoji registar državne imovine, ocjenjujući da je to jedan od najbitnijih elemenata za nadzor upravljanja državnom imovinom.



Koordinacija koju vodi član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić na prvom sastanku raspravljala je o prijedlogu zakona o upravljanju državnom imovinom koji će se ovog tjedna naći u saborskoj raspravi.



Članovi SDP-ove Koordinacije također su se usprotivili ukidanju Povjerenstva vlade za trgovačka društva i nekretnine, ocjenjujući da zakonski prijedlog daje prevelike ovlasti ministru, koji može donijeti odluku o prodaji dionica i poslovnih udjela nekretnina u vrijednosti do 7,5 milijuna kuna.



Osim toga, smatraju u SDP-u, povjerenstvo je bilo jamac transparentnosti postupka jer su sve njegove odluke morale biti javno objavljene, dok po novom prijedlogu ministar nema tu obvezu.



U SDP-u pogrešnim drže i prijedlog da jedinice lokalne samouprave moraju samo obavijestiti Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom kod donošenja prostornog plana.



Stav SDP-a je da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele donositi plan bez suglasnosti Ministarstva kada je u pitanju državno zemljište jer se time otklanja mogućnost pogodovanja samo privatnim vlasnicima, primjerice prilikom valorizacije zemljišta.

Što još donosi prijedlog novog zakona?

Hrvatski sabor u četvrtak nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o upravljaju državnom imovinom koji je, ističe ministar državne imovine Goran Marić, u prvom redu usmjeren na zaštitu i aktivaciju državne imovine u svrhu poticanja gospodarske aktivnosti i zaposlenosti.

Riječ je o 330 bivših vojarni na 50 milijuna četvornih metara zemljišta, 3.470 građevinskih zemljišta ukupne površine 429 milijuna četvornih metara, 3.860 poslovnih prostora, od kojih je 930 praznih, a 210 bespravno korištenih, 80 kampova, više tisuća stanova, garaža i dr., ističe ministar Marić



Prijedlogom novog zakona o upravljanju državnom imovinom predviđeno je da ministar državne imovine donosi odluke o raspolaganju dionicama i udjelima pravnih osoba od posebnog interesa, nekretninama te pokretninama procijenjene vrijednosti do 7,5 milijuna kuna, umjesto dosadašnjih do milijun kuna, dok u ostalim slučajevima odluku donosi Vlada. Do sada je Vlada donosila odluke o državnoj imovini iznad 100 milijuna kuna vrijednosti.



Kada su u pitanju nekretnine, prijedlog novog zakona predviđa i zabranu podzakupa i podnajma.



Kada je riječ o trgovačkim društvima u vlasništvu države, resorna ministarstva izravno će Vladi predlagati i članove uprave i nadzornog odbora tih tvrtki.



Možda najveća novina prijedloga zakona je da će se sve nekretnine u državnom vlasništvu koje su na dan 1. siječnja 2017. godine bile u naravi škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe, groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, dječja igrališta, sportsko rekreacioni objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen domovi i tržnice upisati u vlasništvo jedinca lokalne ili područne (regionalne) samouprave ovisno u čijoj je nadležnosti osnivanje pojedinih ustanova.



Ministarstvo državne imovine će novim zakonom postati i nadležno za turističke kampove, neovisno nalazili se oni u građevinskoj zoni ili na poljoprivrednom zemljištu.