Ministar Štromar svim stradalima u Kostajnici obećao ovaj tjedan pronaći smještaj

SVI stanovnici kostajničke ulice Stari put, čije su obiteljske kuće stradale prije tjedan dana za klizanja terena, u razgovoru s potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Predragom Štromarom su izjavili kako žele ostati živjeti u Hrvatskoj Kostajnici, a ministar je rekao da će se već ovoga tjedna svima naći privremeni smještaj, u kojemu će čekati trajno rješenje.



Već ovog tjedna, potvrdio je ministar Štromar nakon razgovora, svima koji su smješteni u Hotelu Central, naći će se privremeni zamjenski smještaj do trajnog rješenja. Kako je rekao, on i njegovi suradnici razgovarali su sa svim obiteljima i čuli su njihove želje i primjedbe.



"Upoznali smo ih s našim mogućnostima i siguran sam da ćemo im u primjerenom roku osigurati trajni smještaj. Neke ćemo slučajeve riješiti odmah, a do petka ćemo riješiti sve slučajeve. Neki nisu tražili privremeni smještaj, jer ga rješavaju kod obitelji ili prijatelja. Kroz nekoliko dana ćemo znati i konkretna trajna rješenja, najverojatnije uređenje postojećih slobodnih kuća. Takvih objekata u vlasništvu države i grada ima i više nego dovoljno", rekao je ministar Štromar.





Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar je potvrdio da kuće na koje se računa, imaju dvorišta i bašte, a neke i gospodarske zgrade, tako da će se moći zadovoljiti svi zahtjevi i potrebe stradalih. Već od srijede, dodao je, prva će obitelj biti smještena u namještenom državnom stanu. U traženju trajnog rješenja, dodao je Mažar, važnije je da ona budu kvalitetna nego brza.

Štromar obišao ugrožena područja



Nakon razgovora u kostajničkoj gradskoj upravi sa županom Ivom Žinićem, dožupanom Romanom Rosavcem i gradonačelnikom Daliborom Bišćanom, ministar Štromar sa suradnicima obišao je klizište. Tom je prilikom konstatirano kako se na tom trenu neće pristupati obnovi porušenih ili oštećenih kuća. Prije Kostajnice, ministar Štromar je posjetio Petrinju, gdje ga je o sličnom problemu klizišta obavijesto gradonačelnimk Darinko Dumbović.



Na kraju posjeta ugroženim područjima Sisačko-moslavačke županije, predstavnici Ministarstva su posjetili kostajničko Gradsko društvo Crvenog križa, kojem su donirali veću količinu namirnica i drugih potrepština za raspodjelu stradalim obiteljima.



Na području jasenovačke Posavine vodostaj Save stagnira, ali su sve službe u stanju pune pripravnosti jer se još može očekivali blagi porast. Stoga je na izvanrednoj sjednici Stožera za zaštitu i spašavanje u Jasenovcu bilo riječi o planiranju aktivnosti. Kako je rekao sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, utemeljene su interventne ekipe, koje će se u slučaju potrebe moći odmah angažirati. Kako je rekao, sve su službe korak ispred mogućih događanja.