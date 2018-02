Ministar uprave najavio promjene, uhljebi će za nerad dobivati manju plaću

Screenshot: RTL

MINISTAR uprave Lovro Kuščević, gostujući u RTL Direktu, najavio je neke promjene koje bi se uskoro trebale dogoditi u javnoj upravi.



Kuščević je, za početak, malo pohvalio javne djelatnike da bi onda, prilično skromno, najavio moguće kazne za one koji svoj rad ne budu obavljali dobro.



"Moramo zapamtiti da bez dobrog službenika nema dobre usluge. Najpotrebnije je promijeniti svijest naših službenika, a to je da su oni tu radi građana, poduzetnika i obrtnika i da moraju 24 sata biti na raspolaganju", kazao je Kuščević. Na pitanje hoće li novi sustav ocjenjivanja konačno početi utjecati na plaće tako da oni koji doista rade i vrijede dobiju više, a oni drugi manje, Kuščević je kazao kako postoji niz beneficija.



"Sustav je potrebno urediti. Ministarstvo rada je pokrenulo izmjenu zakona o plaćama u državnim službama, a ministarstvo uprave će donijeti dvije važne uredbe: o nazivima radnih mjesta i načinu ocjenjivanja", kazao je Kuščević.



Način ocjenjivanja će se rangirati, tvrdi Kuščević. "Danas primate plaću prema vašem koeficijentu i godinama radnog staža. To neće biti tako. Imat ćemo platne razrede i platne stupove i vi ćete iz godine u godinu napredovati ili nazadovati u platnom stupu i o tome će vam ovisiti plaća", kazao je ministar.

Sustav bi trebao zaživjeti do ljeta



Drugim riječima, oni koji ništa ne rade i koji budu najgore ocijenjeni, primat će sve manju i manju plaću. Kuščević je okvirno otkrio tko bi i kako trebao ocjenjivati.



"Mislimo uvesti da dio ocjenjuju i službenici, dio neposredno nadređeni, dio korisnici usluga, dio mjerljivi rezultati procesa koji rade. Kad bude više aspekata ocjenjivanja onda će ocjena biti realnija", kazao je ministar. "Cilj je smisliti sustav koji će valorizirati rad, a sankcionirati nerad", kazao je i dodao kako bi sustav do ljeta trebao oživjeti.





Još jedan problem, što se tiče državnog aparata, je taj što je on sve veći i veći. Kuščević tu ne vidi problem."Građani vide oglase za zapošljavanje a ne vide kad ljudi odu u mirovinu. Mi zapošljavamo 2 za 1", kazao je ministar i dodao kako imamo puno bolovanja. "Danas je oko 4 tisuće službenika na porodiljnom dopustu", kazao je ministar i poručio kako državni aparat ne smije bujati.Ministar je kazao kako je digitalizacija javne uprave reformska mjera te da će javna uprava time biti učinkovitija, transparentna i puno jeftinija. "Na taj način će cijena tog rada biti jeftinija", kazao je Kuščević.Ministar je komentirao i projekt e-novorođenče."Dakle, nije pilot projekt, nego projekt u sustavu e-građanin. On je u punoj funkciji. Od danas građani mogu prijaviti svoje dijete bez da izađu iz kuće", kazao je ministar.Najavio je e-projekt i e-pečat."Ja živim za dan kada više nećemo štambiljati kao Franjo Josip", poručio je.