Ministar za katastrofu optužio Grad Slavonski Brod: "Nisu održavali sustav, bili su nemarni"

Foto: Petar Glebov/PIXSELL



MINISTAR zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je na konferenciji za medije da najnoviji rezultati analize vode izuzete u Slavonskom Brodu zovu na optimizam, ali to nipošto ne znače da se ukida zabrane vode za piće i kuhanje, a izvijestio je i kako na vodocrpilištu Jelas nije od 2001. promijenjen filter za aktivni ugljen, iako je to trebalo učiniti još 2010. godine.

Stanovnici Slavonskog Broda i općina Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac i Sibinj od subote nemaju pitku vodu jer je slavonskobrodsko vodocrpilište onečišćeno ugljikovodicima.



Jučer ujutro su počeli radovi na spajanju Slavonskog Broda na vodocrpilište u Sikirevcima, a Brođani i stanovnici okolnih općina vodu trebaju dobiti za 15 dana.



Od kada je izbio incident voda se analizira svaki dan, a samo jednog dana, u nedjelju, 1. travnja, u jednom uzorku vode na bunaru 15 zabilježena je povećana granična vrijednost ugljikovodika. Dan kasnije, u ponedjeljak, 2. travnja, voda je izuzeta sa svih mjesta, uključujući i bunar 15, pri čemu je analiza pokazala da je voda na svim mjestima unutar dopuštenih graničnih vrijednosti, rečeno je konferenciji za novinare održanoj danas popodne, na kojoj je, uz ministra Ćorića bio i ministar zdravstva Milan Kujundžić.



Ministar Kujundžić kazao je da su samo u jednom slučaju pronađeni ugljikovodici te da zbog toga neće biti štete za zdravlje, dok štetne tvari poput benzena nisu ni jednom pronađene.



Ministar Ćorić nije želio na upite novinara komentirati optužbe slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare na njegov račun, naglasivši kako način na koji Duspara govori nije na razini njegove komunikacije.No, ministar je izvijestio da u vodocrpilištu Jelas nije od 2001. promijenjen filter za aktivni ugljen iako je to trebalo učiniti još 2010. godine. Upitan tko je za to odgovoran, podsjetio je kako je to vodocrpilište u nadležnosti grada Slavonskog Broda.Istragu o ekološkom incidentu provode Policijska uprava brodsko-posavska u suradnji s Državnim odvjetništvom, napomenuo je.Ministar Ćorić također je rekao kako će trebati petnaestak dana da se Slavonski Brod spoji na vodocrpilište u Sikirevcima, čime će u većoj mjeri biti zadovoljene potrebe za vodom dok će kapacitet od 300 metara u sekundi biti osiguran za 3 mjeseca.Također je rekao da iz Ministarstva, vezano za ekološki incident nije bilo nikakvih prikrivanja.