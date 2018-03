Ministar zdravstva Kujundžić: Crkva će biti uključena u pripremu Zakona o pobačaju

Foto: Patrik Maček/Pixsell

MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić gostovao je danas na N1 Televiziji, a govorio je, između ostalog, i o Zakonu o pobačaju.



U sljedećih godinu dana Zakon o pobačaju mora se uskladiti s Ustavom. Na upit kada će zakon biti gotov, ministar odgovara:



"Okupljamo stručnjake koji će reći svoje mišljenje o tom pitanju. S jedne strane treba čuvati život od začeća, to je moj stav, a s druge strane okupiti sva mišljenja i smisao je da bude što manje pobačaja", kazao je. Potvrdio je da će zakon biti restriktivniji, odnosno da će "biti poduzete mjere da se broj pobačaja smanji".

I Crkva će sudjelovati u kreiranju zakona



''Da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj. Svi će biti uključeni u pripremu Zakona o pobačaju, i Katolička crkva", zaključio je.



Upitan je li mu bilo teško dići ruku na vladi za Istanbulsku konvenciju, kaže da nije.



"Nije mi bilo teško dići ruku u vladi za Istanbulsku konvenciju jer je Istanbulska konvencija u osnovi zaštita od nasilja u obitelji. Da sam imao osobno dilemu da radim nešto loše za Hrvatsku, digao bih ruku isti tren. Rekao sam i ranije da se u Konvenciji zrcali mogućnost za tzv. rodnu ideologiju. I sigurno će pojedinci i skupine to znati zlorabiti, no to ne obvezuje Hrvatsku, a na tome tragu je i izjava, iako neki kažu da izjava nema pravnu težinu, možda i nema, ali njome se Hrvatska određuje. Ako će nešto pozitivno donijeti Konvencija u zaštiti od nasilja onda je treba podržati. To su procesi koji se događaju u svijetu i ne možemo ostati zarobljeni u vremenu", zaključuje Kujundžić.