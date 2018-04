Ministarstvo vanjskih poslova otkrilo što će odgovoriti na slovensko pismo o pokretanju tužbe

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

HRVATSKA će se do 17. travnja pisano očitovati o slovenskom pismu kojim Ljubljana predlaže pokretanje tužbe protiv RH zbog nepoštovanja arbitražne odluke o granici, a nakon toga će i usmeno izložiti svoja stajališta na raspravi o tom zahtjevu u Europskoj komisiji 2. svibnja, doznaje se iz MVEP-a.



"U svojemu pisanom i usmenom očitovanju Hrvatska će odgovoriti na sve slovenske navode, i iznijeti stajalište da Hrvatska, (svojim neprihvaćanjem i neprovedbom arbitražne odluke koja je rezultat arbitražnog postupka koji je Slovenija kompromitirala i oduzela mu vjerodostojnost) ne krši pravo Europske unije", odgovorio je MVEP na upit Hine.



Europska komisija pozvala je Hrvatsku da se do 17. travnja pismeno očituje o slovenskom pismu kojim Ljubljana traži mišljenje Komisije o svom stajalištu da Hrvatska odbijanjem primjene arbitražne odluke krši europsko i međunarodno pravo, te najavila tužbu pred sudom Europske unije ako ne dođe do implementacije presude arbitražnog suda.



Za 2. svibnja Komisija predlaže održavanje usmene rasprave o slovenskom zahtjevu.





Slovenija je sredinom ožujka poslala pismo Europskoj komisiji ustvrdivši da Hrvatska nepoštovanjem arbitražne odluke krši europsko pravo."Slovenija je pokrenula postupak pred Europskom komisijom, u skladu s člankom 259. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, tvrdeći da Hrvatska, nepriznanjem i neprovedbom arbitražne odluke od 29. lipnja 2017., krši pravo Europske unije. Time je formalno pokrenut postupak u okviru Europske komisije, koji traje tri mjeseca, i u kojem obje strane trebaju razmijeniti pisane podneske i održati usmenu raspravu u Europskoj komisiji", navodi MVEP.

Nakon tromjesečnog razdoblja Slovenija može podići tužbu protiv Hrvatske



Na kraju postupka Europska komisija može iznijeti svoj stav o navodnoj povredi prava EU-a (obrazloženo mišljenje), ali ne mora. Neovisno o tome hoće li Komisija dati svoje mišljenje ili ne, Slovenija po isteku tog tromjesečnog razdoblja može Sudu EU-a podnijeti tužbu protiv RH, pojašnjava MVEP.



Šefica hrvatske diplomacije Marija Pejčinović Burić ranije je izjavila da granično pitanje sa Slovenijom nije predmet europske pravne stečevine, kako to tumači slovenska vlada, te da Slovenija nema nikakve osnove za pokretanje pravnog postupka protiv Hrvatske.



"Nema ni razloga ni povoda za takvu tužbu. Mi sada, kao i svi drugi, čekamo što će reći Europska komisija, ali ostaje činjenica da bilateralno granično pitanje nije predmet pravne stečevine i s tog naslova nema nikakve osnove za tužbu. Još jednom pozivamo Sloveniju na dijalog jer mislimo da se kroz dijalog to pitanje može riješiti", rekla je ministrica Pejčinović Burić.