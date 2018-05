Ministre pitali kako koriste mailove. Teško je opisati gluposti koje su izgovorili

Foto: Pixsell/Patrik Macek



"INAČE vam se ja, da budem iskren, tim mailovima i ne koristim", odgovorio je građanin na pitanje uličnog novinara koji ga je zaskočio pred ulazom na radno mjesto.



Sjećate se onih anketa koje su bile popularne i urnebesno smiješne u devedesetima, u kojima bi luckasti novinar šetao gradom i slučajne prolaznike ispitivao da pojasne neki pojam?



"Znate li što je farmacija?" pitao bi tako novinar popularne splitske emisije "Pola ure torture" random ljude po staroj Rivi.



"To vam je farma kojom vam upravlja CIA", glasili bi odgovori koji bi se onda u ono predinternetsko doba danima prepričavali.



"Inače vam se ja, da budem iskren, tim mailovima i ne koristim", odgovorio je, da se vratimo na početni citat, ne bilo koji građanin, nego hrvatski ministar Oleg Butković skupini novinara koji su ga zaskočili pred ulazom u vladu. Da je to neki nepoznati Oleg koji se tog jutra devedeset i neke spustio u Split da obavi neki posao i naletio na zajebanta s kamerom i mikrofonom, informacija da se "tim mailovima i ne koristi" ne bi bila osobito smiješna.







Ovo nije smiješno, nego tragično



Nije smiješna ni kad to kaže hrvatski ministar 2018. godine. Nego je tragična.



Shvatili ste već, hrvatski ministri novinarima koji su ih jutros zaskakali ispred vlade, na pitanje koriste li službeni mail u privatne svrhe i obratno, odgovarali su priličnim besmislicama.



"Imam nekoliko privatnih i poslovnih mail adresa, laptop, računalo i koristim sve što mi je u datom trenutku dostupno kako bi kvalitetno obavljao svoj posao", hvalio se Bračanin Lovre tako znatiželjnim novinarima. Samo zaposleni i važni ljudi koriste više mobitela, računala i mail adresa.



"Zaista koristim i privatni i poslovni mail, ovisi gdje se nalazim, gdje ima signala, koje računalo imam sa sobom, koji mobitel imam sa sobom...", ispalio je hrvatski ministar Lovro Kuščević. Nije nažalost ministar Lovro otkrio kakva je točno veza između signala kad se koristi privatni, odnosno poslovni mail."Ja imam i službeni i privatni mail. Rekao sam da se ništa nije dogodilo, to se sve znalo", dobro je krenuo ministar zdravstva Milan Kujundžić odgovarati na pitanja dosadnih novinara. Za njega, ovo je bitno, u jučer objavljenim mailovima nema ništa novo.U idućoj rečenici otkrio je kako mailove u kojima mu nema ništa bitno - nije pročitao."Način komunikacije s mailom je normalan u svijetu. A ne znam sadržaj, nisam pročitao", ispalio je ministar Kujundžić. Poput Kuščevića koji nije objasnio razliku između signala na privatnom i poslovnom mailu, tako nam ni Kujundžić, nažalost, nije objasnio kako je moguće znati da u nečemu što nije pročitao nema ništa novo."Ne bih se štel mešati", indirektno je poručila Blaženka Divjak, koja je novinarima pričala o reformi školstva."Ja to pratim na razini kao i prosječni građanin, važno je na sva pitanja odgovoriti", rekla je ministrica Divjak koja se, eto, iako je ministrica, ne bi htjela puno miješati pa sve prati kao građanin. Osim što ona nije građanin, nego ministrica vlade."Ja komuniciram usmeno i mailom, službenim", rekla je Nada Murganić dodavši kako joj nije problem što Dalić komunicira s privatnog maila. Zašto joj to nije problem, nije pojasnila.Baš kao što puno toga u ovoj priči nije pojašnjeno.

