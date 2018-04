Ministrica Divjak i Plenkovićev savjetnik Fuchs održali zajedničku presicu, bilo je malo neugodno

Screenshot: Index

MINISTRICA obrazovanja Blaženka Divjak i Plenkovićev novoimenovani savjetnik Radovan Fuchs održali su zajedničku konferenciju za medije u Ministarstvu obrazovanja.

Divjak je na početku rekla da je sastanak bio vrlo konstruktivan, no iako je sve počelo kurtoazno (čak su se oslovljavali imenom), kako je presica odmicala bilo je sve neugodnije. Divjak i Fuchs nisu se, naime, baš mogli dogovoriti oko toga tko je glavni za obrazovnu reformu.





"Izvijestila sam dokle smo mi došli u pripremi eksperimentalne reforme i gdje i kako se uključuje ekspertna radna skupina. Mislim da smo se oko toga usuglasili. Danas je još rok za predaju neke dokumentacije za članove skupine. Sutra je imenovanje i u prvom slobodnom terminu ćemo sazvati sastanak. Mjesto gdje će se sastojati i biti smještena ekspertna skupina je Berislavićeva ulica gdje već sada rade mentori s učiteljima i stručnim suradnicima iz 72 eksperimentalne škole. Razgovarali smo i o 150 milijuna koje smo dobili iz europskog socijalnog fonda i sredstava koja su osigurana u proračunu za obrazovnu reformu", kazala je Divjak.

Ministrica misli da reforma ide idealnim tempom, Fuchs misli da je treba ubrzati

"Ekskluzivno sam izvijestila Radovana, a sad i vas, da je deset nakladničkih kuća iskazalo interes za eksperimentalne udžbenike. Za sve nevjerne Tome koji su mislili da neće biti udžbenika, bit će ih za svaki predmet. Posebno me veseli što je najviše interesa za matematiku. Već smo dobili prijedloge nekih udžbenika, a krajnji rok da se sve kompletira je kraj svibnja. Danas kreće i edukacija za mentore predmetne nastave, sve ide svojim tijekom. Posebno sam zadovoljna što ćemo u prvom slobodnom terminu sazvati konstituirajuću sjednicu ekspertne radne skupine", rekla je Divjak.

"Ministrica Blaženka i ja smo dosta dugo razgovarali o tome da cijeli proces ubrzamo. S moje strane ću učiniti sve da svi koraci budu rađeni u skladu sa strategijom i akcijskim planom. Na prvom sastanku ekspertne radne skupine ćemo podijeliti zadatke. Imamo tri koraka koja ćemo napraviti i onda uz analize idemo naprijed što je moguće bržim tempom", kazao je Fuchs.

Na pitanje o tome da neki poput Matka Glunčića pa i Borisa Jokića kažu da reforma ide prebrzo i da se profesori neće moći prilagoditi, Divjak je odgovorila da nije prebrzo.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Mi idemo točno takvim tempom koji osigurava da sve uđe spremno u učionice početkom rujna. Neki tvrde da smo prespori, neki kažu da smo prebrzi, ali ja sam sigurna da idemo točno onakvim tempom da osiguramo nastavne materijale i sve ostalo potrebno. Danas smo demantirali one koji su rekli da neće biti udžbenika. U ovom trenutku u online okruženju imamo 2400 učitelja, ravnatelja i suradnika", rekla je Divjak.

Na kraju je postalo malo neugodno

Fuchs je rekao kako nema razloga vjerovati ministrici da će eksperimentalna primjena reforme početi na jesen. O poništenom natječaju za voditelja kurikularne reforme rekao je da je njegov stav da se javni natječaj mora provesti do kraja. Rekao je da je on samo poništen, ne i ukinut te da je ostala mogućnost da se "jednog dana raspiše novi natječaj". Dodao je da je on osoba koja treba pomoći da se brže krene u reformske procese.

Novinare je zanimalo tko je šef obrazovne reforme, ministrica Divjak ili premijerov savjetnik Fuchs. Divjak nije htjela izravno odgovoriti, no dala je naslutiti da je ipak njeno Ministarstvo nadležno.

No Fuchs se nije baš s time složio. "Ajmo ovako, ministrica ne može meni ništa narediti, niti ja mogu nešto narediti ministrici."

Čija je zadnja onda, inzistirali su novinari.

"Zadnja je moje supruge obično", pokušao se našaliti Fuchs.

Divjak je dodala da treba pročitati zakone i strategiju pa se onda vidi tko donosi odluke. Odluke uz kurikulume, promjene, pravilnike donosi ili ministar, ili vlade, ili sabor.

"Kad se usvoje dokumenti", ubacio se Fuchs.