Ministrica Divjak: Očekujem da će Hrvatska 2019. ući u CERN

Foto: Pixsell/Zarko Basic

MINISTRICA znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je kako očekuje da će Hrvatska iduće godine postati pridružena članica Europskoga laboratorija za fiziku čestica - CERN, odnosno da će do kraja ove godine završiti proces pristupanja tom najvećem svjetskom znanstvenom laboratoriju.



Stručna misija CERN-a boravila je u službenom trodnevnom posjetu Hrvatskoj od srijede, 2. svibnja, do petka gdje su članovi izaslanstva CERN-a u Splitu održali završni sastanak s ministricom Divjak.



Za posjeta Hrvatskoj stručna komisija CERN-a susrela se s predstavnicima hrvatskih "high-tech" tvrtki, s članovima akademske zajednice, a kako je rekla Divjak, "bila je naravno prisutna i politička razina".



Izaslanstvo CERN-a izuzetno zadovoljno posjetom, Divjak sigurna u pozitivno izvješće



"Izaslanstvo CERN-a izuzetno je zadovoljno posjetom, na što sam ponosna, impresionirani su time koliko inovativnih poduzeća i pojedinaca imamo u Hrvatskoj, čuli smo i puno dobrih sugestija i sigurna sam da će njihovo izvješće biti pozitivno", izjavila je ministrica okupljenim novinarima ispred Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu nakon završnih razgovora s izaslanstvom CERN-a.



Divjak vjeruje da će proces pristupanja CERN-u završiti do kraja 2018., odnosno da će Hrvatska iduće godine potpisati ugovor o pristupanju CERN-u što je, ustvrdila je, "za Hrvatsku ogromna prilika".



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Jer, objasnila je ministrica, osim bazičnih istraživanja, u CERN-u se radi i na projektima za koje se raspisuju natječaji, za koje se pak industrija "bori i nastoji se izboriti" a njihova je vrijednost oko 500 milijuna eura godišnje."U tom se smislu veselim i sigurna sam da će hrvatski znanstvenici i inovatori te naši poduzetnici iskoristiti ovu priliku", zaključila je Divjak.Posjet peteročlane misije CERN-a bio je podijeljen u tri razine - posjeti znanstvenoj i industrijskoj zajednici te razgovori s predstavnicima znanstvene politike. Tako su posjetili i razgovarali s predstavnicima Instituta Ruđera Boškovića, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za fiziku, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Program posjeta uključio je i razgovore s članovima gospodarske zajednice u četiri tvrtke - Rimac automobili, DOK-ING, Include i Amphinicy, a razgovarali su i s mjerodavnim predstavnicima znanstvene politike te su se tako susreli s ministricom Divjak i čelnim ljudima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire - Europsko vijeće za nuklearna istraživanja, poslije Europski laboratorij za fiziku čestica), međunarodna je institucija za nuklearna istraživanja kojoj su svrha fundamentalna istraživanja (bez izravnih tehnoloških ili komercijalnih ciljeva) na području fizike elementarnih čestica. Riječ je o najvećem istraživačkom laboratoriju na svijetu koje 1954. osnovalo Europsko vijeće za nuklearna istraživanja, a nalazi se na francusko-švicarskoj granici, zapadno od Ženeve. U CERN-u je zaposleno oko 2500 ljudi, a oko 8000 znanstvenika iz 580 institucija koristi se njegovim kapacitetima za svoja istraživanja. CERN-om upravlja 20 zemalja, članica Europske unije, jedna država (Rumunjska) kandidat je za članstvo, a tri države su pridružene članice. CERN ima službene odnose s još 38 zemalja, među kojima je i Hrvatska kao nečlanica s kojom CERN surađuje na temelju Ugovora o suradnji iz 1991.