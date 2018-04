Ministrica Divjak: Od politike ne živim niti sam ikad živjela, stojim iza svega što sam rekla

Foto: Hina

MINISTRICA znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, rekla je kako od politike ne živi niti je ikad živjela.



"Prije svega sam profesorica i znanstvenica, od politike ne živim niti sam do sada živjela. Prema tome, moja jedina motivacija je da se uvedu pozitivne promjene u školu i na fakultete, u znanost. Zato sam ovdje. To je moja motivacija", izjavila je ministrica Divjak uoči sjednice Vlade RH.



"Što se tiče procesa, startali smo s reformom strukovnog obrazovanja, škola za život i informatika idu od jeseni i to ni na koji način ne može zaustaviti izbor Ekspertne radne skupine. Tu je naglasak, na pozitivnim promjenama, a nije naglasak na osobama, i kad god to tako postavljamo, mislim da radimo dobar posao", rekla je Divjak.

"Stojim iza svega što sam rekla"



Na pitanje novinara znači li to da ne popušta u svojim stajalištima, odgovorila je: "Sve što sam rekla, iza toga stojim."



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Hrvatska narodna stranka (HNS) u priopćenju objavljenom u srijedu ocijenila je da bi imenovanjem Matka Glunčića za voditelja Ekspertne radne skupine (ERS) za provođenje kurikularne reforme bilo zaustavljeno eksperimentalno, a zatim i cjelovito uvođenje kurikularne reforme, a obrazovna reforma, ističe, nema alternative.Na čelo Ekspertne radne skupine bira se kompetentna i stručna osoba koja zadovoljava propisane kriterije, a Glunčić ne zadovoljava uvjete i otvoreno govori protiv reforme, napisali su iz HNS-a u priopćenju.Stranka Hrast u srijedu je pak dala podršku imenovanju Matka Glunčića za voditelja Ekspertne radne skupine (ERS), a ministricu Divjak optužili su da je "svojim agresivnim pristupom spremna zgaziti sve stručne argumente kako bi uvela bilo kakvu reformu i kako bi HNS to mogao prikazati svojom političkom pobjedom".